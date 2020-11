POSTA! – CARO DAGO, LA MINISTRA DE MICHELI: "A SCUOLA NEI WEEKEND". I PRESIDI: "IRREALISTICO DI DOMENICA". BEN DETTO. GLI STUDENTI VANNO MANDATI A SCUOLA DI NOTTE COSÌ NON ROMPONO I COGLIONI DI GIORNO – CALABRIA, SALTA ANCHE LA NOMINA DI AGOSTINO MIOZZO PER LA CARICA DI COMMISSARIO ALLA SANITÀ. "GIUSEPPI" PENSA DI FARCELA PRIMA DELLE PRESIDENZIALI USA DEL 2024?

Lettera 1

angela merkel starnutisce

Caro Dago, coronavirus, in Germania superato Il milione di casi. Ai tedeschi facciamo mangiare la polvere: noi stiamo oltre il milione e mezzo!

U.Novecento

Lettera 2

Dagovski,

Schiere di virologi, epidemiologi, immunologi, micro-biologi.

Quest’anno chiedo a Babbo Natale un medico di base.

VIKTOR ORBAN GIUSEPPE CONTE

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Recovery Fund, il premier ungherese Viktor Orban avverte: "Quanti insistono nel legare le questioni finanziarie a quelle politiche porteranno alla rovina vari Stati membri". E ha ragione.

DOMENICO ARCURI FRANCESCO BOCCIA

Per colpa dei migranti - la clausola sullo stato di diritto ha quale unica finalità quella di costringere ad accogliere i clandestini anche i Paesi che non li vogliono - i 209 miliardi destinati all'Italia restano congelati, e sempre più famiglie non arrivano alla fine del mese, solo perché i politicamente corretti e corrotti di Bruxelles hanno deciso che l'Europa deve riempirsi di africani.

G.S.

Lettera 4

agostino miozzo

Caro Dago, Natale 2020, a causa del Covid il ministro Boccia vuol fare nascere Gesù due ore prima. Con la fiala in mano mentre dice "Sono venuto prima per portarvi il vaccino"?

E.Moro

Lettera 5

Caro Dago, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo: "Se aprono le piste sciistiche in altri Paesi dell'Ue allora è un fallimento del sistema europeo".

paola de micheli al senato 1

Questo deve essersi appisolato. Economia, ambiente, difesa, sicurezza e migranti. Non c'è bisogno dello sci, il sistema europeo è già tutta una concatenazione di fallimenti.

GIUSEPPE CONTE LUCIA AZZOLINA PAOLA DE MICHELI

Nino

Lettera 6

Caro Dago, la ministra De Micheli: "A scuola nei weekend". I presidi: "Irrealistico di domenica". Ben detto. Gli studenti vanno mandati a scuola di notte così non rompono i coglioni di giorno.

Federic

vaccino coronavirus

Lettera 7

Caro Dago, vaccinazione contro il Covid obbligatoria? No. Meglio se i membri di Governo e maggioranza, assieme agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, ad uno ad uno si fanno riprendere dai tg mentre si fanno vaccinare. Lo so, sarebbe come chiedere ai medici di vaccinarsi contro l'influenza...

conte babbo natale ansa 1

Oreste Grante

Lettera 8

Caro Dago, il premier Conte: "Natale sia diverso o c'è il rischio di una terza ondata. Non possiamo abbassare la guardia". Sbagliato! Non possiamo abbassare la mascherina.

Neal Caffrey

Lettera 9

PAOLA DE MICHELI

Caro Dago, Calabria, salta anche la nomina di Agostino Miozzo per la carica di commissario alla Sanità. Giuseppi pensa di farcela prima delle presidenziali Usa del 2024?

Soset

Lettera 10

Caro Dago, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli: "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva". Perché nessuno è così cretino da perder tempo a studiare se quando piove le strade si bagnano o restano asciutte.

il finto tweet dell agenzia delle entrate sulla morte di maradona

D.H.

Lettera 11

Scusa DAGO...ma il sig .Maradona defunto da poco è lo stesso che doveva al fisco italiano 40 milioni....???

Saluti

Alex

Lettera 12

Caro Dago, Usa 2020, Donald Trump non crede al record di voti per il suo rivale: «Ho appena visto il conteggio dei voti. È impossibile che Biden abbia ricevuto 80 milioni di voti!!!». E se proprio non è stupido, guardandosi allo specchio, nemmeno "Sleepy Joe" ci crede.

DONALD TRUMP JOE BIDEN BY EDOARDOBARALDI

John Reese

Lettera 13

Maradona è arte sacra.

Direttore, diciamocelo, l'arte, nelle sue infinite forme, si fonda su principi controintuitivi, illogici, contraddittori e trova la sua giustificazione in un approccio solo aristocratico del pensiero.

diego armando maradona fa festa in cina nel 2003

Ora, sta a noi scegliere se tollerare e quindi mostrare in alto questa contraddizione che connette a percezioni superiori, oppure nasconderla, cassarla senza indugio, condannando così la nostra esistenza ad un futuro di asfittica mediocrità.

Giovanni Negri Brusciano

Lettera 14

Caro Dago, Natale e Covid, il ministro Boccia: "Non sarebbe un'eresia far nascere Gesù due ore prima". Massì, tanto a quell'epoca chi aveva l'orologio?

Gripp

Lettera 15

diego armando maradona con due ballerine in una trasmissione tv in messico nel 2002

Caro Dago, vogliono intitolare lo stadio di Napoli a Maradona. San Paolo farà ricorso al Tar?

Tas

diego armando maradona e la moglie escono dal tribunale di buenos aires 2008

Lettera 16

Dago darling, l'Argentina é il mistero geopolitico più grande del mondo. Mistero si fa per dire, perché per i "gringos" nordamericani mistero non è. Vastissima, clima in genere temperato, potenzialmente ricchissima, quasi nessun problema etnico (maggioranza di popolazione di ascendenza spagnola e italiana), un pezzo d'Europa sbattuto nel sud del mondo, ecc.

diego armando maradona con la madre dalma e il padre diego senior

"Don't cry for me Argentina" e "Adios muchachos companeros de mi vida" canteranno insieme Evita, il Che e Maradona, ovunque essi siano ora. Tutti e tre molto discussi in vita e in morte, ma comunque "larger than life" e i primi due anche "forever young" (perché morti giovani). I cry for you Argentina.

Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Dagosapiens, non so se anche tu sia "malato" di calcio, ma ti scrive uno che è orgoglioso di non aver mai sofferto di quella "malattia"; uno che poi, da qualche decennio, da quando sui campi non ci sono più dei gentiluomini, considera il calcio come lo sport peggiore per gli esempi che dà ai giovani.

diego armando maradona in yacht nel 1986

Uno sport che fa perdere la testa anche a persone di una certa cultura, come si è visto nei media in questa maratona-Maradona che speriamo sia finita. Sì, si sono levate voci che hanno stigmatizzato questi eccessi: ma cosa possono? Quelle non le ascoltano, non le leggono, non le seguiranno certamente gli invasati che hanno perso il loro dio-maradona.

diego armando maradona ragazzino gioca a calcio con i fratelli

Quelli non guariranno: adoreranno gli altri dei dell'Olimpo calcistico, i quali continueranno con le loro modi di fare, di vivere, con i loro miliardi ostentati, a diffondere quel virus. Non c'è vaccino.

Un'ultima cosa, Dago: leggo nel tuo sito che contro il cattivo esempio-Maradona per i giovani si è levata anche la voce, o meglio, la penna di Mario Giordano: condivisibile. Approfitto però, in merito agli esempi da dare ai giovani, per dirgli che quando mi capita di vederlo nel Blob di Rai 3, anche lui fa cadere le braccia: quella sua televisione scomposta, urlata, clownesca se non addirittura becera, va considerata esemplare?

paolo sorrentino (2)

Vittorio Diamociunaregolata ExInFeltrito

Lettera 17

Dite a Sorrentino che la frase su Maradona l'aveva scritta Montanelli sul Corriere nel 47 per la tragedia di Superga del Grande Torino. «Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto "in trasferta"

Max

Lettera 18

joseph gordon levitt snowden

Caro Dago,

Oggi 25 Novembre 780 morti covid. Ma i morti lo stesso giorno l'anno scorso quanti erano? Perche questo dato non lo danno mai?

Glinder

Lettera 19

Caro Dago,

dici che Conte l'ha rivisto il film su Snowden? E se lo fatto, lui ed i sostenitori di CioccObama sono riusciti a non arrossire dalla vergogna?

Johnkoenig

Lettera 20

antonio conte inter bologna

Caro Dago,

Ma i pugliesi Conte allenatore e primo ministro sono mica parenti? Una certa somiglianza c'e. In questo periodo sono comunque accomunati dalle scarse prestazioni professionali.

Glinder

giuseppe conte festa fatto