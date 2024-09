POSTA – CARO DAGO, QUEST'ANNO, A NAPOLI, DOPPIO MIRACOLO... L'AMPOLLA DI SAN GENNARO E LA BOCCIA DI SAN GIULIANO - GEORGE CLOONEY E BRAD PITT: AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA SEMPRE I SOLITI PESCI SURGELATI. TANTO VALEVA SPOSTARLO DAL "LIDO" ALLA "LIDL"! - SE UN BIANCO UCCIDE UNA DONNA, LO FA PER LA SUA CULTURA PATRIARCALE. SE UN NERO UCCIDE UNA DONNA, È SOLO UN PO' MATTO…

Lettera 1

Caro Dago,

ormai sei la fonte attendibile di notizie e il caso Sangiuliano è l’ennesima conferma.

Immagino che non potrà finire come al solito in burla, dato che si trattano questioni riservate del G7.

In tutto questo è assordante il silenzio dei telegiornali del servizio pubblico.

Grazie!

MG

Lettera 2

Caro Dago, Hamas: "Ostaggi morti perché Netanyahu non ha accettato la tregua". Come no. E anche perché non ha accettato l'attacco terroristico del 7 ottobre...

Gian Morassi

Lettera 3

Caro Dago, George Clooney e Brad Pitt. Al Festival del Cinema di Venezia sempre i soliti pesci surgelati. Tanto valeva spostarlo dal "Lido" alla "Lidl"!

Jantra

Lettera 4

Caro Dago, tutto a scervellarsi su come sia possibile che un 17enne apparentemente normale abbia sterminato la famiglia. Avrà "depistato"?

Greg

Lettera 5

Caro Dago

A Napoli i tipi come Sangiuliano,sono soprannominati " o' filosofo"

GP

Lettera 6

Caro Dago, se un bianco uccide una donna, lo fa per la sua cultura patriarcale. Se un nero uccide una donna, è solo un po' matto.

Il Gatto Giacomino

Lettera 7

Caro Dago, la vicenda della signora Boccia e di "Genny Delon" (copyright Dago) è sconcertante. Prima che l'improbabile "ministro" venga licenziato dalla moglie sarebbe opportuno che lo facesse la Meloni per ridare un pochino di credibilità alle istituzioni...

FB

Lettera 8

Dagonzo

Bizzarri (nomen omen) ha detto che uno che nasce in Italia da genitori italiani ottiene la cittadinanza italiana per una botta di culo. Prova a dirlo a uno svizzero.

Ic

Lettera 9

Caro Dago, il tedesco Sholz fa il bullo con l'Italia e intanto in Germania non lo votano più. Stessa cosa del suo collega il francesino Macron. Significherà qualcosa?

FB

Lettera 10

Dago colendissimo,

la politichetta riciccia lo ius scholae, anche sotto gli insistiti interventi strappalacrime dei pseudo intellettuali buonisti de’ noantri, autonominatisi rappresentanti della pubblica opinione. Il totem adesso è il completamento del ciclo scolastico, che tutto santifica.

Che la scuola faccia miracoli, in un paese di caprette, giunge nuova. Ora, nello Stivale, ci sono diverse dozzine di migliaia di persone a cui il completamento del ciclo non ha loro impedito di diventare mafiosi, ’ndranghetisti, camorristi, spacciatori, truffatori, femminicidi, etc etc. Dalle cronache dei giornali si apprende con una certa frequenza che cittadini di seconda o terza generazione sono implicati in episodi di violenza.

I cervellini dei buonisti sono intossicati dal virus della burocrazia, per cui i diritti si assegnano agli appartenenti di una specifica categoria e non al singolo che qualcosa ha fatto per meritare la cittadinanza.

Si insiste molto sui cosiddetti non-diritti degli studenti non italiani. Forse sfugge che intanto vanno a scuola (gentilmente offerta dalla collettività), usufruiscono di copertura sanitaria (sempre offerta dalla collettività), e molte delle loro famiglie hanno accesso a pubbliche provvidenze, ad esempio la casa pubblica. In cosa consiste l’ingiustizia?

Ovviamente, se viene a loro regalata la cittadinanza (senza requisiti!), perché dovrebbero rifiutarla?

Saluti da Stregatto

Lettera 11

Caro Dago, Papa Francesco parte per il suo più lungo viaggio pastorale: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Wow! Cosa c'è di meglio, per sensibilizzare le persone sulla "ferita della Terra" causata dai cambiamenti climatici, che tenere un aeroplano in volo per migliaia di chilometri?

Maxi

Lettera 12

Caro Dago, chissà se anche Olaf Scholz, dopo la grande vittoria dell'estrema destra di Afd in Turingia e Sassonia, cercherà di fare il furbo come Emmanuel Macron in Francia...

Antonello Risorta

Lettera 13

Caro Dago, come mai per il ragazzo di 17 anni che ieri, a Paderno Dugnano (Milano), ha ucciso madre, padre e fratello, non si è detto subito che probabilmente ha problemi psichici? È una "giustificazione" che, in tutta Europa, parte in automatico solo per i migranti che commettono uccisioni anche palesemente terroristiche?

Casty

Lettera 14

ciao Dago,

quest'anno, a Napoli, doppio miracolo... l'Ampolla di San Gennaro e la Boccia di San Giuliano.

Rob