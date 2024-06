POSTA! – CARO DAGO, IL NULLA COSMICO DELLA NOSTRA NAZIONALE IN CAMPO, CONTRO LA SPAGNA, MI HA PERMESSO DI NOTARE UN PARTICOLARE CHE MI ERA SFUGGITO. HO VISTO CHE IL QATAR SPONSORIZZA QUESTI EUROPEI DI CALCIO, ORA MI CHIEDO: SI SONO GIÀ DIMENTICATI I MOLTISSIMI MORTI PER LA COSTRUZIONE DEGLI STADI IN QATAR, DEGLI ULTIMI MONDIALI? O LE POLEMICHE PER I DIRITTI LGBTQ+, NIENTE INCHINI O FASCE ARCOBALENO DA PARTE DEI CALCIATORI? E IL QATAR GATE? E I FINANZIAMENTI AI TERRORISTI DI HAMAS?

MATTEO SALVINI IN DIRETTA SU FACEBOOK

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, ma siamo proprio sicuri che Salvini sia un cittadino italiano? Da come parla sembra più un concittadino di Orban e, se esagera un pochino con gli aperitivi, un suddito di Putin. Urge verifica all'anagrafe...

FB

Lettera 2

Caro Dago, la Nazionale di Spalletti? Abbiamo fatto più bella figura negli ultimi due Mondiali in cui eravamo assenti...

John Reese

Lettera 3

Caro Dago, è veramente incredibile la vicenda horror di Satnam Singh. Pensavamo che in 10 anni al governo, tra salario minimo, sicurezza sui posti di lavoro e lotta al caporalato, la sinistra avesse sistemato tutto...

SdA

Lettera 4

LUCIANO SPALLETTI

Caro Dago, Euro 2024, Spalletti: "Se le gambe non girano puoi farci poco". Colpa dei cambiamenti climatici?

Neal Caffrey

Lettera 5

Caro Dago, Gentiloni, Di Maio, ora si parla di Letta per incarichi UE, mancano solo Renzi, Calenda e la...Salis.

FB

Lettera 6

Caro Dago, gli Usa vietano il software antivirus russo "Kaspersky". Finalmente lBiden ha trovato il modo per far vincere Zelensky!

Tony Gal

luigi di maio

Lettera 7

Caro Dago, 47 diplomifici 47 chiusi dal ministro, per migliaia di "titoli" fasulli Non c'è solo il problema dell'azione truffaldina multipla con adeguato giro di denaro zozzo. C'è soprattutto il fatto che i diplomi comprati saranno stati certamente ottenuti con il massimo dei voti e lode e non certo con una sufficienza risicata.

E questo ha comportato che i truffatori, oltrepassando tutti quelli che si sono sudati - studiando - un voto anche inferiore di poco, li hanno sorpassati in tutte le graduatorie dei concorsi, che quindi hanno vinto.

QATAR AIRWAYS

Riempiendo di teste di cazzo i vertici di tutte le amministrazioni pubbliche e private e spiegando così più che ampiamente un'infinità di cose: dalla buRRocrazia asfissiante e inconcludente ai vergognosi e frequenti incidenti sui luoghi di lavoro per mancati controlli. Cincinnato 1945

Lettera 8

Caro Dago,

Il nulla cosmico della nostra nazionale in campo, contro la Spagna, mi ha permesso di notare un particolare che mi era sfuggito. Ho visto che il Qatar sponsorizza questi europei di calcio, ora mi chiedo : si sono già dimenticati tutti in Europa, i moltissimi morti per la costruzione degli stadi in Qatar, degli ultimi mondiali? O le polemiche per i diritti LGBTQ+, niente inchini o fasce arcobaleno da parte dei calciatori? E il Qatar gate? Anche stavolta il vile denaro ha lavato via la nostra ipocrisia.

Andrea P

Lettera 9

giorgia meloni alla festa per i 50 anni del giornale

Egregio Dago,

ho visto diverse prigioni del terzo mondo ma mai un detenuto in carne come la Salis. Adesso che rientra con tanta voglia di menare ancora le mani potrebbe dedicarsi con profitto a dare una regolata a proprietari di fondi agricoli ed i loro caporali. ( Vedi indiano morto senza un braccio)

Cordialità.

Sanvic

Lettera 10

Bella Robè!

Allo studio a Palazzo Chigi una riforma costituzionale per la revoca della cittadinanza a chi commette atti disumani come quello accaduto nell'Agro Pontino. Meglio pochi (italiani) ma buoni.

Tiberio

re carlo e il principe william 4

Lettera 11

Caro Dago, "La Russia perderà la guerra contro l'Ucraina se l'Occidente mobiliterà le sue risorse contro il Cremlino". Lo sostengono gli analisti dell'Isw, l'Istituto per lo studio della guerra. Questi devono aver bevuto! Già milioni di famiglie sono finite sul lastrico per colpa dell'inflazione causata dal trasformare una guerra regionale in una guerra economica mondiale. Adesso dovremmo suicidarci tutti, puntando ad ottenere la classica vittoria di Pirro, solo per poter dire che Putin ha perso?

Sasha

Lettera 12

Caro Dago, Regno Unito, William compie 42 anni, re Carlo diffonde la foto col principe bambino. Sarà anche erede al trono, ma con tutti i problemi che ha in questo momento chi vorrebbe essere al suo posto?

Pino Valle

QATAR AIRWAYS SPONSOR DEGLI EUROPEI 2024

Lettera 13

Bella Robè!

Tragedia di Latina.

Giorgia dixit : "Sono atti disumani che non appartengono al popolo italiano".

Allo studio a Palazzo Chigi una riforma costituzionale per la revoca della cittadinanza a chi commette atti di barbarie come quello accaduto nell'Agro Pontino.

Meglio pochi ma buoni!

Tiberio

Lettera 14

A Dagospia.

ARMI ALL UCRAINA - VIGNETTA BY ANDREA BOZZO - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Per chi e per che cosa combattono gli Ucraini? Per la Patria? Anche, ma soprattutto per le Multinazionali straniere. Essi combattono e muoiono per i Produttori di armi. Essi combattono e muoiono per i Latifondisti stranieri. Nessuno mette in evidenza che prima dell’attacco della Russia di febbraio 2022 già un terzo delle terre coltivabili ucraine erano di proprietà di multinazionali straniere, comprese quelle cinesi.

E’ come se in proporzione tutti i terreni agricoli della nostra Pianura Padana e del Lazio fossero in mano a stranieri. Le conseguenze sono, che per motivi opposti, il grande capitale internazionale vuole una guerra senza fine, e magari anche arrivare all’ultimo cadavere ucraino e russo. I Produttori di armi hanno bisogno di guerra per continuare il loro nuovo boom produttivo. I Latifondisti vogliono che la guerra continui per riprendersi le terre conquistate dai russi o anche per impedire di subire altre perdite di terreno di proprietà.

Olho.

Lettera 15

Caro Dago,

L'INPS annuncia la futura bancarotta,i giovani di oggi vedranno la pensione col telescopio.

volodymyr zelensky e vladimir putin 1

I migranti che sono "necessari" per pagare le future pensioni sono in larga parte fuori regola ,sottopagati in modo vergognoso e senza contributi .

Il consiglio europeo,che si preoccupa se le nostre case hanno le porte e gli interruttori "a norma" e passa gran parte del tempo in giochini di potere che premiano sempre le stesse facce ,e' silenzioso su questa situazione che ha portato lo sfruttamento e le condizioni dei lavoratori migranti come si "bei tempi" del colonialismo proprio nel continente che blatera sui "diritti"umani e vuole essere un modello di civilta'.

Giovanna Maldasia

inps

Lettera 16

Egregio sig. dago.

Leggo: chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, commette il reato di caporalato ed è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore arruolato. Si prendono due agenti in borghese (li abbiamo di tutte le nazionalità e li si manda dove vengono reclutati i lavoratori. Nessuna indagine complessa. Arresto immediato e condanna per direttissima. Dove sta il problema??

Distinti saluti.

Antonio