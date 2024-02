POSTA! – CARO DAGO, REGIONALI SARDE, ADESSO LA MELONI NON FACCIA LO S-TRUZZU! - UN'INDICAZIONE SEMPLICE IL VOTO IN SARDEGNA L'HA DATA: IL PREMIERATO ASSOLUTO, CON TUTTI GLI ANNESSI, IN ITALIA NON PIACE. E ANCHE IL PONTE NON STA MOLTO BENE. AMEN - PER LA MELONI È IL PRIMO SCHIAFFO DAGLI ELETTORI, È UN BRUTTO RISVEGLIO! PUÒ ESSERE UN MOTIVO DI RIFLESSIONE E DI ACCRESCIMENTO POLITICO, PER CIRCONDARSI IN SEGUITO DI CANDIDATI CREDIBILI E, SOPRATTUTTO DI COLLABORATORI COMPETENTI…

Riceviamo e pubblichiamo:

GIORGIA MELONI - PAOLO TRUZZU

Lettera 1

Caro Dago, Regionali sarde, adesso la Meloni non faccia lo s-Truzzu!

Ice Nine

Lettera 2

Caro Dago, Sardegna, forse a causa del "blocco navale" o forse per i troppi barconi di migranti che affollano i mari della nostra nazione, pare che alcuni elettori sardi residenti altrove non siano riusciti a raggiungere l'isola per vorare. Dai, forse entro fine Legislatura, quando il programma sarà "completato"...

Arty

SARDEGNA, PENSATI LIBERA

Lettera 3

Un'indicazione semplice il voto in Sardegna l'ha data: il premierato assoluto, con tutti gli annessi, in Italia non piace. E anche il Ponte non sta molto bene. Amen

Francesca

Lettera 4

Caro Dago, Sardegna, Meloni ha preso una "Pdata" da 0,3 Stelle!

Gripp

Lettera 5

Caro Dago,

elezioni in Sardegna: NON MORIREMO MELONIANI...!

L'elettore (già triste)

Lettera 6

Caro magoDago, per la Meloni è il primo schiaffo dagli elettori, se quelli del Colle, dei magistrati e dei politici-dinosauri potevano essere messi in conto questo è un brutto risveglio!

giorgia meloni emmanuel macron meme by edoardo baraldi

Può essere un motivo di riflessione e di accrescimento politico, per circondarsi in seguito di candidati credibili e, soprattutto di collaboratori competenti e capaci non solo fidati. La cosa più grave della sconfitta in Sardegna è che ha ringalluzzito due nullità politiche come Schlein e Conte finora assenti nel dibattito politico, e questo dovrebbe veramente fare riflettere...

FB

Lettera 7

Caro Dago, Macron: "Non escluso un futuro invio di truppe occidentali in Ucraina". Vuole mandare i tedeschi?

Piero Nuzzo

Lettera 8

CORRIERE DELLA SERA - INTERVISTA CHIARA FERRAGNI

Caro Dago,

Perché l’intervista dei record di Ferragni, quella che avrebbe mandato in crash il sito, ha prima cambiato copertina tutto ieri e ora è sparita dalla home page?

Se poi la cerchi è sotto Corriere Milano, come nemmeno fosse una storiella meneghina tra buche non richiuse e disagi causati dagli scioperi. Insomma così internascional da ormai essere storiella di paesone. Grande metafora dell’Italia attuale.

Saluti al paesone,

Lisa

Lettera 9

Dago yakir,

LO SPOGLIO SARDO - VIGNETTA BY NATANGELO - IL FATTO QUOTIDIANO

fate presente ad Adinolfi che per Marley era più che altro la Sacra Bibbia ad essere funzionale alla produzione artistica, cosa che si vede persino nei primi fotogrammi del film.

Non aveva certo bisogno della ganja per comporre ció che ha prodotto bensì di un’ispirazione dall’Alto.

Lehitraot

L’ebreo errante

Lettera 10

Caro Dago, Houthi mettono fuori uso cavi sottomarini Europa-Asia. Dopo l'Ucraina un altro grande successo della coalizione guidata da Joe Biden, intento a dare del "figlio di puttana" a Vladimir Putin...

RPM

Lettera 11

meloni paolo truzzu

Caro Dago, Sardegna, tempo qualche giorno e la Meloni potrà andare a consolarsi dall'«amico» rimbam-Biden, sempre che si ricordi di lei...

P.T.

Lettera 12

Riassunto Sardegna:

- sul piano delle idelogie, sommando Soru, ha vinto la sinistra

- sul piano delle coalizioni ha stravinto la destra

- sul piano dei candidati ha vinto una di sinistra che ha fatto una campagna di centro

Urge intervento equipe bravi psichiatri

Un saluto

Sergio

Lettera 13

le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu

Buongiorno Dago, è interessante notare che i candidati della coalizione PD + 5S che hanno vinto sono quelli che non hanno mai voluto sul palco Conte e la Schlein. Cordiali saluti Pballa

Lettera 14

Dago colendissimo,

in Sardegna hanno perso tutti. Punto.

Ha perso l’elettorato: hanno votato il 52%. La Schlein esulta (“Cambia il vento”), ma di fatto si è piegata agli scappati di casa di Conte. Che comunque perde voti rispetto al passato.

Perde la sora Giorgia che a seguito dei suoi problemi audiologici non è stata a sentire cosa pensassero i cagliaritani del candidato che ha imposto. Che viene ricoperto di escrementi (ricordate Michetti a Roma?). I resti della Lega proseguono indefessi verso la loro autoestinzione. Un piccolo miracolo lo fa San Silvio per i suoi vedovi, che sono rimasti basiti dal non essere scomparsi.

GIUSEPPE CONTE - ALESSANDRA TODDE

La nuova presidente è già preda della propria narrazione di grandi cambiamenti della condizione femminile. Qualcuno del giro (possibilmente sobrio) le faccia presente che ha vinto per meno di tremila voti di differenza. Per contro le va riconosciuto che se avesse fatto intervenire Conte e Schlein in campagna elettorale, quei tremila voti sarebbero svaniti.

In Sardegna avranno di che divertirsi!

Saluti da Stregatto

le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu giuseppe conte giuseppe conte alessandra todde alessandra todde giuseppe conte PAOLO TRUZZU - GIORGIA MELONI