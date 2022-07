POSTA! – CARO DAGO, L’INCENDIO NEL CAMPO ROM DI ROMA CERTAMENTE SARÀ DOLOSO, MA IN TANTI MESI DELLA PERMANENZA DI GUALTIERI AL COMUNE NON POTEVA ESSERE RIPULITO DALL’ENORME IMMONDIZIA DOPO LO SGOMBRO? ANCHE L’INEFFICIENZA E LA TRASCURATEZZA HANNO LE LORO COLPE - DISASTRO ROMA: CINGHIALI, SPAZZATURA, INCENDI. VORREMMO CHIEDERE AL SINDACO GUALTIERI: "È QUESTO IL FIORE DEL PARTIGIANO"?

roberto gualtieri foto di bacco

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, disastro Roma: cinghiali, spazzatura, incendi. Vorremmo chiedere al sindaco Roberto Gualtieri: "è questo il fiore del partigiano"?

Tas

Lettera 2

Dago darling, immaginiamo un premio letterario a cui partecipassero Dante Alighieri e Brunetto Latini. Chi lo vincerebbe oggi? Ovviamente Brunetto Latini (per merito dello spirito del tempo) e probabilmete Dante non vi sarebbe nemmeno ammesso per omofobia, cioé aver definito sodomiti i gay. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 3

VOLODYMYR ZELENSKY IN COLLEGAMENTO CON L'ISPI

Caro Dago, Covid, Speranza: "Subito la quarta dose di vaccino agli over 60". Wow, il ministro al settimo cielo!

Theo

Lettera 4

Caro Dago l'Inps: il 32% dei pensionati riceve meno di 1.000 euro al mese. Fa nulla. L'importante è che lo Stato spenda tanti soldi per l'accoglienza dei migranti che così poi, per strada e davanti ai supermercati, possono rompere le palle chiedendo soldi a chi ha di meno: gli anziani.

Bibi

roberto speranza

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, Papa: "Pochi potenti mandano migliaia di giovani a morire". Ma senza le armi dell'Occidente Zelensky non potrebbe raggruppare il milione di candidati al camposanto che sta raggruppando. Cominci il mondo "civilizzato" a dire basta. I fatti hanno già dimostrato che inviando armi la situazione non migliora ma peggiora: più morti e più distruzione.

P.T.

Lettera 6

Caro Dago,

volodymyr zelensky emmanuel macron 2

Reddito di Cittadinanza e Bonus sono stati percepiti con grande facilita' da mafiosi, carcerati, stranieri residenti all'estero ,nullafacenti per vocazione, benestanti con macchinoni, gente che lavora solo in nero ecc ecc.

Qualsiasi persona di intelligenza normale puo' capire che evidentemente le modalita' per percepire questi aiuti sono formulate in modo inadeguato ed impreciso,per cui chiunque fosse dotato della volonta' di frodare lo stato e i cittadini regolari ( perche' in realta' sono loro che pagano) ha potuto farlo senza troppa fatica e che quindi se proprio non si vogliono abolire queste "agevolazioni" si dovrebbero riformulare i criteri e i controlli su chi ne fa richiesta .

GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI

E' questo un concetto troppo difficile da capire per i grillini ?

Auguri!

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago,

l’incendio nel campo Rom di Roma certamente sarà doloso, ma in tanti mesi della permanenza di Gualtieri al Comune non poteva essere ripulito dall’enorme immondizia dopo lo sgombro? Anche l’inefficienza e la trascuratezza hanno le loro colpe.

Annibale Antonelli

roberto gualtieri foto di bacco (3)

Lettera 8

Caro Dago, gas, Mosca interrompe il Nord Stream per "lavori". Parigi: "Prepariamoci a uno stop totale delle forniture russe". Il Pd sembra aver già trovato una soluzione: droga libera e cittadinanza facile per i migranti...

Yu.Key

Lettera 9

Caro Dago

l'unico pensiero di Conte: mi si nota di più se sto al governo o se esco?

saluti

LB

I GASDOTTI VERSO L EUROPA

Lettera 10

Dago,

Che ci sarebbero stati problemi con la forniture di gas dalla russia dopo le sanzioni era scontato. Tutti allarmati perche' Putin sta chiudendo i rubinetti, tutti agitati di fronte all'idea del razionamento. Si tratta di una scelta semplice: o combattiamo una battaglia di civilta' e liberta', pagandone un prezzo, non voluto, oppure ci assoggettiamo al volere del despota. Basta parlarsi chiaro, senza ipocrisia, senza allarmismi.

Forza o diritto? Nel 1939 un'altro ha forzato la mano seguendo le sue mire schizofreniche. Basta prendere una posizione consapevole e non lamentarsi delle conseguenze.

MP

roberto gualtieri foto mezzelani gmt 155

Lettera 11

Caro Dago, adesso non verranno a raccontarci che il concerto di sabato dei Maneskin, al Circo Massimo di Roma, era "sostenibile"? Alla "sostenibilità" deve pensarci solo il pensionato che va al discount? Se non frega nulla ai giovani, che hanno un bel po' di tempo da trascorrere su questo pianeta, figurarsi agli anziani!

Cocit

Lettera 12

“Demonio pubblico”

In un articolo su Fanpage si legge che la boutique Dior di via Condotti, che fa angolo con Piazza di Spagna, ha chiesto un risarcimento di 100 mila euro alla maison Valentino per il mancato guadagno, avendo di fatto interdetto l’accesso dei clienti alla boutique, nell’organizzare la sfilata Valentino in Piazza di Spagna.

Se Dior dovesse avere ragione del mancato “negotio”, mi chiedo se anche un semplice cittadino possa chiedere un indennizzo per il mancato “otio” nella piazza di pubblico demanio.

#KULTURA

roberto speranza

Lettera 13

Dago,

Che gli indici di gradimento dei governi ineluttabilmente scendano, dopo un certo tempo a dirigere un paese e' sintomo di impreparazione culturale in chi giudica, spesso secondo i propri interessi, il lavoro dei politici. Unitamente alla incapacita' dei partiti o movimenti di offrire proposte serie ai bisogni del paese.

Tante chiacchiere e pochi fatti sono la spia della decadenza generale. Infatti Draghi parlerebbe poco, sono tutti gli altri che starnazzano per confondere e distogliere l'attenzione dal concreto.

mario draghi olaf scholz emmanuel macron 2

MP

Lettera 14

caro dago,

dato per scontato che l'ergastolo per i bianchi, non essendo ostativo, permetterà ai due di poter uscire , magari non tra un anno, ma tra pochi anni per buona condotta, una domanda mi assilla assai: se è vero che la banda è arrivata in auto a tutta velocità per sedare una " rissa" su richiesta del gestore del locale (ho capito bene?), si presume che da quelle parti, quando c'e' un problema di ordine pubblico, i gestori chiamano i bianchi di turno, in cambio di soldi o favori.

NORD STREAM

e quindi i bianchi di turno fanno quello che gli pare e piace, eletti non si capisce bene da chi, a paladini dell'ordine pubblico a qualsiasi costo. giusto? la domanda è: al gestore che li ha chiamati nessuno ha posto la questione? Perchè, vedi, se cosi fosse e per la gente è normale chiamare i bianchi di turno, invece delle forze dell'ordine, allora trovo giusto che lo stato paghi i danni alla famiglia, in quanto ha permesso che accadesse; ha permesso che il gestore del locale si sentisse libero di chiamare i bianchi di turno e ha permesso che le forze dell'ordine del paese siano cosi poco efficienti, o cosi' poco considerate, da dare mano libera ai bianchi di turno.

MARIO DRAGHI

saluti.

Pietro Milano

Lettera 15

Caro Dago, ma davvero vogliamo mandare soldi per la ricostruzione in un Paese, l'Ucraina, che nella classifica della corruzione si trova al 122esimo posto su 180? Lasciamolo fare a rimba-Biden!

Piero Nuzzo

Lettera 16

Caro Dago, 3-4 mesi fa, il premier Draghi disse agli italiani che avrebbero dovuto scegliere tra pace e aria condizionata. Com'era facilmente intuibile con un simile personaggio, pare che resteremo senza entrambe.

Sasha

Lettera 17

volodymyr zelensky emmanuel macron 1

caro Dago

con l'inflazione lo Stato non gode soltanto per maggiori entrate fiscali. Lo Stato (quindi tutti i cittadini) gode perché con l'inflazione più alta dei tassi di interesse il debito pubblico si svaluta. Paradossalmente dopo anni e anni di tassi negativi, cioè al netto dell'inflazione, il debito pubblico diventa carta straccia. L'inflazione è la più proporzionale e democratica delle tasse.

Lorenzo B.

Lettera 18

NORD STREAM

Caro Dago, dopo la grande strategia delle "vaccinazioni continue" contro il Covid - che sta andando a puttane - e la grande strategia delle "sanzioni multiple" contro Putin - che sta andando a puttane -, la grande strategia della "riduzione di CO2 di produzione umana" contro i cosiddetti "cambiamenti climatici". Visto che questi grandi strateghi e previsori continuano ad uscire dallo stesso sacco di farina, andrà a puttane pure questa? Difficile pensare positivo: chi è incapace due volte lo è sempre.

Gary Soneji

MARIO DRAGHI CLAUDIO DESCALZI MARIO DRAGHI mario draghi in conferenza stampa 4 Gasdotto nord stream