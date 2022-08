POSTA! – CASO RUBERTI. LA MORALE DELLA FAVA È: UN EX COMUNISTA NON DICE A UN EX SOCIALISTA ‘ME TE COMPRO’ SENZA CONSEGUENZE. DA INDISCREZIONI DELLA SEGRETERIA PD, LE SOLUZIONI SUL TAVOLO DI LETTA SEMBRANO ESSERE TRE: “RUBERTI SINDACO PER DARE AI ROMANI LO SCERIFFO CHE SI MERITANO”; “DARE AI TIFOSI ITALIANI IL FUSTIGATORE DI DAZN A CUI HANNO DIRITTO"; “DARE AL CENTRO SINISTRA UN LEADER CAPACE DI SEDARE LA DUCETTA. RIMANE IL PROBLEMA DELLA STAZZA DI CROSETTO, MA SI STA VALUTANDO L’IPOTESI DI COINVOLGERE UN’AGGUERRITA FALANGE DI TASSISTI ROMANI…”

Riceviamo e pubblichiamo:

luigi di maio

Lettera 1

Caro Dago, La Stampa: "Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, lavora da tempo per istituire una commissione d'inchiesta «su rapporti tra leader e partiti italiani e il mondo economico-finanziario russo»". Se gli riesce bene come il reddito di cittadinanza siamo a posto!

Spartaco

Lettera 2

Stimabile Dago,

DMITRY MEDVEDEV

la verità sulle intollerabili interferenze russe: Dmitrij Anatol'evic Medvedev è andato fuori di testa, scosso, sino a dar di matto, dalla notizia della candidatura blindata di Marta Fascina, l'eminente statista calabrese, spina nel fianco di Vladimir Vladimirovic Putin e Valerij Vasil'evic Gerasimov.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

Caro Dago, Usa, il giudice Bruce Reinhart: "Trump ha sottratto carte sulla sicurezza nazionale". Con l'oro di Fort Knox, invece, tutto a posto?

Lucio Breve

JACOPO IACOBONI

Lettera 4

Caro Dago, Jacopo Iacoboni: "Oggi scopriamo che dà fastidio che Sanna Marin, la premier finlandese, vada a un party e si diverta ballando. Spero si capisca da dove parta questa campagna contro di lei". Forse dalla stessa che criticava Matteo Salvini quando, da ministro dell'Interno, andava in spiaggia a fare le stesse identiche cose?

Ferguson

Lettera 5

Caro Dago,

ho letto dell’indignazione suscitata dai due surfisti che hanno percorso il Canal Grande a Venezia e che per questo sono stati denunciati.

surf nel canal grande a venezia 3

La loro è stata di certo una bravata costata molto cara in quanto, oltre ad una contravvenzione di 1500 euro a testa, hanno subito il sequestro dei due surf elettrici del valore di venticinquemila euro che sicuramente non vedranno mai più non foss'altro per i tempi biblici necessari al loro dissequestro richiesti dalle nostre regole burocratiche.. .

Tale bravata tuttavia non mi sembra che abbia fatto alcun male a Venezia che per contro ha potuto godere di un’immensa campagna pubblicitaria gratuita sui media di tutto il mondo.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 6

CASO RUBERTI. ‘LA MORALE DELLA FAVA È: UN EX COMUNISTA NON DICE A UN EX SOCIALISTA “ME TE COMPRO” SENZA CONSEGUENZE.

la lite notturna di albino ruberti 1

Ora, da indiscrezioni della segreteria PD, le soluzioni sul tavolo di Letta sembrano essere tre: “Ruberti sindaco per dare ai romani lo sceriffo che si meritano”; “dare ai tifosi italiani il fustigatore di DAZN a cui hanno diritto"; “dare al centro sinistra un leader capace di sedare la Ducetta (rimane il problema della stazza di Crosetto, ma si sta valutando l’ipotesi di coinvolgere un’agguerrita falange di tassisti romani”).

Si ventila anche l’ipotesi di “capo del cerimoniale del nuovo governo del centro destra”, ma la notizia sembra essere destituita di ogni fondamento (essendo da giorni in corso una trattativa con Paola Taverna del M5S per quel preciso incarico).

Giovanni Bertuccio

surf nel canal grande a venezia 2

Lettera 7

Caro Dago, Salvini: "Per la flat tax i soldi ci sono". Eccolo. E adesso Letta e Di Maio tutto il giorno a chiedersi come sia riuscito Putin - coi conti bloccati - a fare il bonifico...

Nick Morsi

Lettera 8

Caro Dago, ma il PD aveva proprio bisogno di un'altra femminista integralista come Elly Schlein? La ragazza vuole scimmiottare la Boldrini, forse per ripeterne la carriera, ma le imitazioni, specie se farlocche, non funzionano mai...povero PD, ha ragione Gomez, Letta questa volta si andrà a schiantare!

FB

Lettera 9

Caro Dago, elezioni, Salvini: "La Russia non influirà sul voto degli italiani". Infatti. Chi può pensare che una frase buttata lì da Medvedev abbia maggior peso elettorale del prigramma Pd "Se vince la Meloni..." ripetuto tutti i giorni da mane a sera?

Camillo Geronimus

MATTEO SALVINI MEME

Lettera 10

Dagovski polacco,

Infame prendersela con Albino Ruberti.

Non parlava da capo di gabinetto del Sindaco di Roma ma come figlio di un ex Ministro dell’Universita’.

Aigor

Lettera 11

Caro Dago, le peggiori razziste e antifemministe sono tutte donne che si atteggiano femministe e vestali del politicamente corretto. Tutte, guarda caso, rigorosamente di sinistra secondo la cultura che si rispura da quelle parti. Fare un elenco è difficile, ma tra le prime ci sono sicuramente la Murgia, Boldrini, Cirinna', oggi si aggiunge la casta Schlein...una peggia dell'altra!

ELLY SCHLEIN

FB

Lettera 12

Caro Dago, Di Maio a Salvini: "È stato Putin a dirti che non ci saranno influenze russe sulle nostre elezioni?". E forse Giggino ha parlato con Lavrov che ha minacciato di far vincere il centrodestra?

SdA

Lettera 13

caro dago

ho guardato ( ebbene si) il video della spiaggia della Santanchè

per vedere la " totale distruzione" e francamente non mi è parso di vedere gran chè...anche lei parlava alla fine di tende...e poco altro, ma non scherziamo, sono ben altri i danneggiati dal mal tempo...ma indovinate

chi avrà degli aiuti statali...

saluti

LB

Lettera 14

Caro Dago,

elly schlein roberto speranza enrico letta

l'8 giugno 2022 Roberto Speranza ha dichiarato: "La sfida della riforma del Servizio sanitario nazionale non si può fare se non si mette al centro quella che per noi è davvero la leva fondamentale: il nostro personale".

Se è vero che la Calabria ha dovuto chiedere il supporto di 497 (!) medici cubani, viene il sospetto che la riforma con al centro "il nostro personale" non stia funzionando tanto bene. Una proposta: perché non chiediamo a Cuba che ci invii, oltre ai medici, anche un Ministro della Salute?

Gualtiero Bianco

Lettera 15

san luigi dei francesi 7

Caro Dago,

le chiese in Spagna sono tutte a pagamento, anche le cesse. Da noi, solo per citarne una, San Luigi è GRATIS! Che sia territorio franece o meno, poco importa: facciamo pagare l'ingresso. Benissimo fanno a Venezia, dove giustamente tutto è a pagamento.

E per visitare l'anfiteatro di Nimes, bello ma di certo non paragonabile, neanche minimamente, al Colosseo, devi sborsare 80 euretti!!

Va detto, anzi urlato (per una volta che tutto funziona), che i nostri musei hanno fatto il grande salto, dall'essere tenuti orribilmente a meravigliosamente: basti solo l'Accademia a Venezia, che ora è un vero gioiello.

reggia di caserta 5

E Capodimonte, Palazzo Reale e la Reggia di Caserta altrettanto. A Roma Veltroni fece il miracolo, il Museo Archeologico e il Campidoglio sono magnifici, e così quasi tutti gli altri in giro per l'Italia. Beh, facciamo pagare di più e mettiamo personale: ora lo si può fare, si deve fare!

Lettera 16

Egregio signor Dagospia,

i piloti della Formula 1 hanno più volte testimoniato posizione di condanna del razzismo: prima della partenza dei GP, chi in piedi e chi inginocchiato.

la lite notturna di albino ruberti 3

Per coerenza, sarebbe messaggio forte una pari presa di posizione contro le disparità di genere e contro la segregazione delle donne del mondo arabo ad una vita pre-medievale.

Da un tribunale in Arabia saudita, una donna è stata condannata a 34 anni di reclusione per reati d'opinione.

Sarebbe interessante vedere coerenza dei piloti di F1 a manifestare dissenso e condanna per la vicenda e contro le disparità di genere semplicemente. A prendere posizione potrebbero invitare ufficialmente anche i vertici della FIA, nella persona del Presidente Mohammed Byn Sulayem che non mancherebbe di aderire.

san luigi dei francesi 5

Ben distintamente saluto.

Ottoblick

san luigi dei francesi 6