giorgia meloni e il primo ministro algerino aymen benabderrahmane

Lettera 1

Caro Dago, Meloni: "Con l'Algeria vogliamo costruire ponti nel Mediterraneo". Come no, dopo che dallo scorso millennio stiamo discutendo sui 3.660 metri di quello di Messina...

Ice Nine

Lettera 2

Caro Dago,

La Schlein denuncia il "volto becero" della destra.....suggeritele,per il suo bene,di usare immagini che non si possano ritorcere contro di lei.....

Giovanna Maldasia

elly schlein

Lettera 3

Caro Dago, AdnKronos: "Messina Denaro, nel primo covo trovati anche abiti femminili. Segno che il capomafia aveva una relazione con una donna". Ma chi l'ha detto? E se invece fosse "gender fluid"? Un 60enne con in casa i poster di Marlon Brando e Al Pacino, mica quelli di Cicciolina e Moana Pozzi....

Max A.

Lettera 4

Caro Dago, Kiev: "L'indecisione sull'invio dei Leopard uccide i nostri cittadini". E invece la partecipazione di Zelensky al Festival di Sanremo salverà tanti ucraini...

magnete il padrino sono io nel covo di matteo messina denaro

Tas

Lettera 5

Caro Dago, la festa per il Capodanno cinese si è trasformata nel peggiore degli incubi a Monterey Park, in California, dove un uomo di 72 anni, Huu Can Tran, ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una sala da ballo, si è spostato in un altro locale dove è stato disarmato da clienti-eroi e poi è fuggito a bordo di un furgone all'interno del quale si è suicidato. Ormai perfino gli asiatici hanno capito che con Biden alla Casa Bianca c'è libertà di procurarsi armi e sparare ovunque. Alla faccia della promessa elettorale di "Sleepy Joe" coi Dem di limitarne la vendita!

Sasha

Lettera 6

Caro Dago, il Cremlino sui tank a Kiev: "Chi li fornisce è responsabile". Ecco perché i tedeschi si dicono pronti ad autorizzare la Polonia a fornirli: così poi una eventuale "bombolona" russa arriverà a loro!

Giuly

il killer di monterey park

Lettera 7

Caro Dago, proteste in Iran, Ue: "Nuovo pacchetto di sanzioni contro chi guida la repressione". Logico. Se le sanzioni hanno funzionato alla grande con i russi, perché non riproporle?

Pop Cop

Lettera 8

Dagovski,

Ora è chiaro.

meme juventus nedved agnelli

Si scriveva Super Lega, si leggeva Super Frega.

Aigor

Lettera 9

Caro Dago, Polonia : "La Germania si ritroverà isolata a livello internazionale se non acconsentirà a fornire i tank Leopard 2 all'Ucraina". Ma per favore, è tutto un gioco delle parti! L'ha "ordinato" Biden a Scholz di tentennare sui carri armati .Così l'amministrazione Usa ha un po' più di tempo per cercare qualche soluzione per far uscire l'Occidente dal pantano il cui l'ha cacciato, trasformando una stupida guerra regionale in un conflitto economico-mondiale.

CLAUDIO DESCALZI OSPITE DI ATREJU

Licio Ferdi

Lettera 10

Caro Dago, gas Russia, Descalzi: "Azzeramento in inverno 2024-2025, Algeria strategica". Perfetto, pericolo scampato: sotto il profilo energetico finalmente siamo nelle mani di una robusta democrazia...

Elia Fumolo

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina-Russia, Lavrov: "Guerra con l'Occidente quasi reale". Ma allora non converrebbe a tutti combatterla nel metaverso?

Pikappa

Lettera 12

SERGEI LAVROV AL G20 DI BALI

Caro Dago, in questi giorni tutti parlano bene del nuovo modello di linguaggio ChatGPT, dicono che è una bomba e che può fare solo del bene: sarà, ma io in 5 minuti sono riuscito a convincerlo di scrivermi diversi codici per attacchi informatici di alta intensità e per fortuna sono una persona onesta che non vuole fare del male a nessuno e quindi ho subito cancellato tutto, però chissà se in questi giorni altre persone con intenzioni molto più cattive delle mie hanno fatto lo stesso: se sì, nei prossimi mesi avremo un boom di malefatte dovute alla grande intelligenze di ChatGPT! Se questo è il futuro mi sa che saranno cazzi nostri a breve!

PS L'ho anche convinto a insegnarmi a produrre eroina in casa, partendo semplicemente dall'avere delle piante di papavero e la disponibilità di un supermercato per comprare il resto degli ingredienti! E meno male che dovrebbe fare solo del bene!

Francesco

chatgpt 1

Lettera 13

Caro Dago Polonia: "Pronti a invio tank senza ok. Anche se non ottenessimo l'approvazione trasferiremmo comunque i nostri carri armati"? A Varsavia cercano grane? L'Ucraina non è un Paese Nato e quindi non c'è scritto da nessuna parte che bisogna aiutarli con l'invio di carri armati. Così i russi passerebbero dalla parte della ragione invocando il diritto a difendersi da chi fornisce armi offensive a Kiev. Non aspettano altro!

Tony Gal

ANDREA AGNELLI LAPO ELKANN MEME JUVENTUS

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, prima Stati Uniti, Ue e Nato ci avevano raccontato che con le sanzioni la Russia sarebbe crollata nel giro di qualche mese. Poi che con l'invio di armi e munizioni a Kiev, Putin sarebbe stato costretto a sedersi al tavolo della pace. Adesso ci dicono che per vincere servono i carri armati e un sistema di difesa aerea... Quando la smetteranno di mentirci?

SdA

Lettera 15

Eccezionale (come sempre, del resto) l’acume e la professionalità del nostro italico giornalismo d’inchiesta. Ora spero i media facciano sapere quanti chilometri aveva l’Alfa “fiammante” (“La Stampa”, 22.I.23, pagina 8 ) usata che Denaro ha comprato, dando in permuta una 500 e aggiungendo 10.000 euro. Sarebbe importante, per sapere se è stato fregato o no.

Giuseppe Tubi

Lettera 16

john elkann cobolli gigli foto mezzelani gmt 158

Ciao Dago. So che alcuni argomenti non acchiappano. Come la climatologia del freddo. Meglio sempre impostarla sul versante del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Però quando ci sono i record di freddo vanno menzionati. Questo poi è assolutamente da podio olimpico.

Come si legge su più siti mondiali. il 22 gennaio 2023 rimane una data storica per la climatologia mondiale. Dopo 75 anni, nello Xinjiang, si registra la temperatura più bassa di sempre nella storia di tutta la Cina con la temperatura che si è attestata a - 53. Il precedente record era di - 51,5. Che dire. In Cina da 75 anni a questa parte un po' di CO2 sarà stata emessa. Eppure il freddo è arrivato. Oserei dire,,, Complotto!

SZ

Lettera 17

“L’azionista non aveva percepito la situazione”: Cobolli Gigli, ex presidente Juve, (23.I.2023, “RadioUno”, ore 7 e 53) spara sulla Croce Rossa, dando dell’incompetente a Elkann.

OLAF SCHOLZ ESALTATO COME EROE SUI CANALI FILO RUSSI DI TELEGRAM

P.s. ricordiamoci che un Agnelli deve avere sempre al suo fianco uno che ne capisca (Valletta, Romiti, Marchionne, et cetera), altrimenti son dolori…

Giuseppe

Lettera 18

Caro Dago, carri armati Leopard, sicuri che Olaf Schol-"Z" voglia fermare l'«Operazione militare speciale» russa?

Ugo Pinzani

Lettera 19

caro Dago,

dopo quasi un anno di guerra, che resta dell'Europa? a parte la follia del neo-zar e la complessità del mondo slavo-ortodosso-bizantino, per noi difficile da capire nella contemporaneità consumistica, pare che la criticità sia sempre la stessa.

ANDREA AGNELLI MEME BY GNENTOLOGO

La Germania rimane il problema profondo: ambigua sul gas russo (fino a far innervosire qualcuno che ha distrutto il north stream), dubbiosa sui tanks (facendo innervosire gli amerikani), famelica sullo stockaggio (facendo salire i prezzi senza avvertire nessuno), rigorosa sui tassi d'interesse (creando problemi alle economie meno solide), legata a doppio filo alle filiere industriali cinesi (indebolendo la strategia di ritiro dalla fabbrica del mondo).

La storia insegna (1870-1914-1945) che vale una regola semplice: Gemania debole in Europa forte; Germania forte in Europa debole.

Rob.

meme su Andrea Agnelli al var