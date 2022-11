POSTA! – GIANFRANCO LEHNER: “LA SCHIZOFRENIA GIUDIZIARIA SUGLI AGNELLI. OGGI, ANDREA INDAGATO DALLA PROCURA TORINESE, ARRESTO FORSE IN ARRIVO E SUBITO DEFENESTRATO. NELLA STRABICA STAGIONE MANIPULITISTA, PERÒ, GIANNI AGNELLI, NONOSTANTE IL RINVENIMENTO DI MILIARDI DI FONDI NERI FIAT SOTTO IL PAVIMENTO, NON POTEVA SAPERE E NE USCÌ BEN PETTINATO. NON VENNE NEPPURE INVITATO A PRENDERE UN CAFFÉ NELLE PROCURE DI TORINO E DI MILANO”

PAGAMENTI CON IL POS 3

Dagosapiens, l’avanti e indietro del governo sul POS: ma i capoccioni nei ministeri preposti non lo sapevano che l’innalzamento della soglia andava contro il tanto sudato PNRR?

Vittorio Amiainsaputa ExInFeltrito

Caro Dago, il cardinale Becciu: "Ho incontrato il Papa, mi ha incoraggiato". Lo ha incoraggiato a metter Becciu tra Russia e Ucraina?

BERGOGLIO IN CANADA CON IL COPRICAPO TRADIZIONALE DEGLI INDIGENI

Jantra

Caro Dago, Protezione civile: "Casamicciola non aveva piano emergenza aggiornato". Anche se è una cosa che va fatta per rispettare la legge, dal punto di vista pratico, non è detto che sarebbe cambiato qualcosa. Tutte le auto hanno i freni, eppure quanti tamponamenti ci sono?

Nick Morsi

La schizofrenia giudiziaria sugli Agnelli. Oggi, Andrea Agnelli indagato dalla Procura torinese, arresto forse in arrivo e subito defenestrato. Nella strabica stagione manipulitista, però, Gianni Agnelli, nonostante il rinvenimento di miliardi di fondi neri Fiat sotto il pavimento, NON poteva sapere e ne uscì ben pettinato. Non venne neppure invitato a prendere un caffé nelle Procure di Torino e di Milano.

Giancarlo Lehner

GIANCARLO LEHNER

Caro Dago, migranti, Piantedosi: "Prossima mossa? Negoziare accordi con Paesi di partenza". Quanti soldi spendiamo per salvare, accogliere e mantenere i clandestini (e arricchire scafisti e Ong)? Miliardi! Tanto vale darli ai Paesi di partenza che riescono a trattenerli, come fatto con la Turchia. Così almeno ce li leviamo dalle palle: se non tutti un buon numero.

Mark Kogan

ANDREA AGNELLI MEME BY GNENTOLOGO

Caro Dago, Calenda: "Abbiamo proposto al Pd di venire insieme a palazzo Chigi per vedere la Meloni, non abbiamo avuto nessuna risposta". I dem sono così divisi da non riuscire nemmeno a mettersi d'accordo su chi dovesse andare all'incontro?

Ettore Banchi

Caro Dago, pur di non mollare la poltrona da deputato, Soumahoro preferisce continuare a passare per lo stupido che pensava che nella coop della suocera e della moglie i migranti fossero trattati coi guanti bianchi?

meme sul caso di aboubakar soumahoro 4

Sergio Tafi

Caro Dago qualcuno si sorprende che Verdi e Sinistra Italiana aumentano nei sondaggi dopo il casa Soumahoro, io invece mi sorprendo della sorpresa: ammesso sia tutto vero se ne proverebbe l'effettiva "ambientazione"....

Amandolfo

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "La Nato sosterrà Kiev fino alla fine". Che genio!!! Ha capito che Zelensky con Putin è spacciato e glielo va a dire in faccia?

Furio Panetta

VOLODYMYR ZELENSKY

Caro Dago, Manovra, Landini a Cisl e Uil: "Avanti con la mobilitazione". Con un Governo di centrodestra per il leader Cgil è come un bisogno fisiologico: gli scappa da scioperare.

John Reese

in un recente convegno, lo speaker norvegese, introducendo il suo paese, per prima cosa ha elencato il fatto di essere cash-less (no contanti). L'ultima volta che fui in norvegia 2015), mi stupii che nei negozi mi veniva chiesto se volevo lo scontrino (italianamente pensavo alla fregatura) no era una legge ecologica per evitare bigliettini che finiscono in strada.

MONTE EPOMEO PRIMA E DOPO LE COSTRUZIONI ABUSIVE

Ecco, noi il paese dove i camerieri ti rincorrono per un scontrino di 1 caffé dovremo capire che in 40 anni i metodi anti evasione si sono evoluti

Gianni sanremese

Caro Dago,

Hai scritto che l’abusivismo uccide. Che uccide, più che l’abusivismo, è il costruite in zone idreologicamente pericolose. La frana ad Ischia ha distrutto allo stesso modo le case abusive e quelle non abusive, ammesso che ce ne fossero.

Pietro Volpi

Caro Dago, ti racconto una storiella: c'era una volta il Genio Civile nazionale, composto da gente preparata allo scopo e di dimensioni tali da potersi permettere gli interventi necessari, oltrepassando convenienze e miserie locali.

meme sul caso di aboubakar soumahoro 1

Poi arrivarono i fautori della localizzazione spinta e la gestione del territorio finì in mano di incompetenti, fanulloni, legati ad ogni genere di camarilla locale e si sprecarono abusi e cialtronerie di ogni specie. E tutti morirono infelici e scontenti. Cincinnato 1945

A proposito di inadeguati, cos’è che ha detto Pichetto Fratin?

(Dicono sia secondo solo a Durigon).

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Blinken: "La Nato è più forte e più unita che mai". Più dell'Unione Europea?

Claudio Coretti

UNA CASA SOSPESA SUL MONTE DEVASTATO DALLA FRANA A CASAMICCIOLA

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "Putin vuole usare l'inverno come arma". Cioè quello che l'Occidente, guidato ahinoi da figuri incapaci come lui, non è riuscito a fare con le sanzioni, diventate fuoco amico sulle nostre economie.

Ely Crunch

Caro Dago, Ucraina, il Cremlino: "Negoziato impossibile perché Kiev lo rifiuta". E si vede che il "contratto" di Zelensky con Biden prevede che siano sperimentate ancora alcuni tipi di armi...

RPM

Caro Dago POS si POS no, limite a 60 euro. Forse un limite dovrebbe esserci ma per un valore sotto al quale non ci siano spese per nessuno tranne le banche che hanno dei bilanci di tutto rispetto e che quando hanno problemi ricevono sempre in modo o nell'altro soldi pubblici.

ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 81

Amandolfo

Caro Dago, Tajani: "La Cina può svolgere un ruolo per spingere Putin alla pace". Ma certo. Si sta esercitando in questi giorni nelle piazze...

Theo

Caro Dago, nuovi test nucleari, la Corea del Sud avverte Pyongyang: "Pronti a risposta senza precedenti". È questo l'importante: che non s'interrompa il dialogo!

ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 57

Maxi

Luminescente Dago,