POSTA! – “CARO DAGO, IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN: 'GLI STATI UNITI NON HANNO ANCORA PROVE CHE LA CINA ABBIA FORNITO ARMI ALLA RUSSIA...'. NON SONO ANCORA RIUSCITI A FABBRICARLE?” – “IL PD SI SCHIERA A DIFESA DELLE BORSEGGIATRICI ROM 'SEMPRE INCINTA'. NON SI PREOCCUPINO, UNA VOLTA INCARCERATE POTRANNO MANDARE UNA DELEGAZIONE A FAR LORO VISITA COME PER IL TERRORISTA ANARCHICO ALFREDO COSPITO, SEMPRE 'INCINTO' DI BRILLANTI IDEE..."

UOMO SI TUFFA IN UN CANALE DI VENEZIA 3

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Se i tuffatori idioti nel Canal Grande fossero ambientalisti, Il PD gli fornirebbe gli accappatoi.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago,

speriamo che a Silvietto non venga in mente di interpretare se stesso cantando canzoni napoletane nel musical a lui dedicato. Lo sanno gli organizzatori di questo rischio?

Saluti al cantante e interprete di se stesso,

Lisa

PS UN grande abbraccio al lettore Giancarlo Lehner.

Lettera 3

Caro Dago, che Paese fortunato l'Italia: abbiamo ben due primedonne della politica, Schlein e Meloni. Ma se permetti vorrei chiedere alla prima, paladina di Mare Nostrum, se le occorre il disegnino per capire che tutte le imbarcazioni che raccolgono i migranti in mare, farebbero rotta esclusivamente verso le coste italiane, dove ce li consegnerebbero tutti, ma proprio tutti. Alla seconda, di ritorno dal Consiglio europeo, suggerirei che se ,in tema migrazioni, dicesse: Zeru Tituli , il buon Mourihno non si risentirebbe.

berlusconi a new musical southwark playhouse

Paloma

Lettera 4

Caro Dago, se l'Ucraina & C. sta vincendo la guerra contro la Russia, che bisogno ha l'Inghilterra di mandare proiettili super, cioè all'uranio impoverito, per farli usarli contro i Russi?

E la Polonia i MIG?

E l'Italia i Samp-t?

E... etc. etc.

Forse, con queste nuove armi l'Ucraina vincerà, ma, se la logica non è un'opinione 1. al momento non sta vincendo; 2. non è detto che vincerà in futuro. E gli USA? Non inviano armi, inviano dollari; tanto ne possonno stampare dal nulla quanto glie ne pare!

LeoSclavo

PROIETTILI CON URANIO IMPOVERITO

Lettera 5

Prima di spacciarsi per super esperti bellici, prima di raccontare peste e corna sull'Inghilterra per gli aiuti militari a Kiev ("É il momento dei proiettili insaporiti all'uranio, per nuocere di più e lasciar tracce velenose e su tutti, buoni e cattivi/D.Quirico/La Stampa 24/02/2022"), prima di sparare sentenze a random che vede trapelare un antiatlantismo postmoderno fare il paio con il fumo negli occhi della propaganda russa-, non sarebbe meglio informarsi prima?

Con una piccola ricerca alla portata di tutti si scopre che "i proiettili all'uranio impoverito, sono grossi dardi che "non contengono carica esplosiva ma sfruttano l'energia cinetica data dal loro stesso moto", e servono per penetrare le fottute corazzate T-90 dei russi.

berlusconi a new musical southwark playhouse

Impeto Grif

Lettera 6

Caro Dago, l'Iran dice alla Francia di "ascoltare" i manifestanti. "Il governo francese dovrebbe parlare con il suo popolo e ascoltare le sue voci. Questa violenza non ha nulla a che vedere col salire in cattedra, sulla cattedra delle lezioni morali e fare prediche agli altri". Com'è che si dice? La saetta gira gira, torna addosso a chi la tira....

Greg

Lettera 7

DANIELE LUTTAZZI

Caro Dago, sabato e domenica giornate FAI nelle quali è possibile visitare siti e monumenti spesso chiusi. Il comune di Roma con grande sensibilità e attenzione ai cittadini ha previsto una ennesima e inutile domenica ecologica. Quando sarà possibile avere politici connessi con la realtà e le esigenze dei cittadini?

FB

Lettera 8

Caro Dago, Lloyd Austin: "Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse amplierebbe la guerra a livello globale". Il capo del Pentagono deve promettere che nel caso porterà subito le "prove" all'Onu, come fece Colin Powell con quelle sulle armi chimiche di Saddam...

Eli Crunch

fiorello chiama giorgia meloni 4

Lettera 9

Caro dago,

ho letto il pezzo di Daniele Luttazzi su Fiorello. Lungi da me il credere che ci sia qualcosa di reale nell'immagine che i personaggi pubblici (politici, attori, sportivi, eccetera) danno di sè sui media. Ciò premesso, quanto je rode a Luttazzi di restare fuori dalla TV anche adesso che Silvio è in dismissione?

Ciao

Mario

Lettera 10

Lloyd Austin

Caro Dago, i pesci rossi non si possono tenere in un vaso rotondo. Quanti ricordi rinascono in me, anni fa (tanti) in tutte le cascine della Brianza c’era almeno un pesce rosso vinto nelle varie fiere paesane che durava anni e ci teneva compagnia con cani e gatti. Abbiamo guerre, emigranti che muoiono, malattie e difficoltà in tutte le azioni nella vita sociale quotidiana, pensano al rimbambimento del pesciolino rosso. Mi sa che i rimbambiti sono loro….Bobilduro

Lettera 11

Drago Dago,

ursula von der leyen foto di bacco (3)

gli Usa forniscono di armi l'Ucraina e così l'Europa, la Nato e pure zio Quirino cacciatore.

Bene, bravi, bis! Però, se la Cina osasse dare qualche armamento alla Russia, allora - parola di Lloyd Austin, capo del Pentagono - si arriverebbe alla guerra globale.

Codeste stronzate propagandistiche non offendono solo la par condicio, ma anche i sinceri amici degli statunitensi, giacché certificano come verosimili le falsità di quanti, scappati dalle Frattocchie e finiti su La 7, dipingono gli Usa come i veri invasori dell'Ucraina.

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Caro Dago, il capo del Pentagono, Lloyd Austin: "Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia...". Ahi ahi ahi: non sono ancora riusciti a fabbricarle?

Fritz

sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla Cassazione

Lettera 13

Caro Dago, Ursula Von der Leyen: "La Russia ha rapito 16mila bambini ucraini". E se l'intento fosse solo quello di fare cassa vendendoli alle coppie omogenitoriali?

Bug

Lettera 14

Caro Dago, Alfredo Cospito, la Procura generale nega i domiciliari. L'anarchico ai giudici: "Stop digiuno se liberate altri al 41 bis". Ora sarà indagato e processato per "ricatto"?

ALFREDO COSPITO

Max A.

Lettera 15

Caro Dago, anche oggi da sinistra si sono sentiti in dovere di impartire la quotidiana lezione di antifascismo. Delle due una, o prima o poi si stancheranno di parlare di inesistente fascismo...o lo faranno resuscitare!

FB

Lettera 16

Caro Dago, la Bulgaria non darà armi né munizioni all'Ucraina. E fa bene. Con tutto il materiale bellico ricevuto, uno in gamba avrebbe sconfitto la Russia già 10 volte. Ma Zelensky è ex un comico. È come dare una Ferrari a uno senza patente, ed in Occidente, sebbene in ritardo, qualcuno comincia a capirlo...

Ulisse Greco

giorgia meloni punto stampa a bruxelles 5

Lettera 17

Caro Dago, Meloni: «Un eventuale crollo della Tunisia potrebbe significare una catastrofe umanitaria, con 900 mila rifugiati». Sindaci e presidenti di Regioni si facciano trovare pronti per l'accoglienza e l'inclusione!

Lucio Breve

Lettera 18

Dago colendissimo,

MATTEO SALVINI E PUTIN

c’era una volta qualcuno (de’ noantri) che diceva “cedo due Mattarella per mezzo Putin”. Intanto il Putin (intero) era parecchio imbronciato, perché l’Occidente proprio non se lo filava. Ed allora lui ha voluto farci vedere che quando vuole è capace di inghiottirsi l’Ucraina. Com’è come non è, il boccone gli sta andando di traverso, e adesso gli tocca genuflettersi per un “aiutino” dal bullo più grande. Poverino: dalla padella (l’Occidente da denazificare) alla brace (“il caro compagno Xi”), che per venirgli incontro gli ha messo a disposizione un posto di cameriere.

Saluti da Stregatto

Lettera 19

Caro Dago, il Pd si schiera a difesa delle borseggiatrici Rom "sempre incinta". Non si preoccupino, una volta incarcerate potranno mandare una delegazione - magari capitanata da Debora Serracchiani - a far loro visita come per il terrorista anarchico Alfredo Cospito, sempre "incinto" di brillanti idee...

Ranio

SERRACCHIANI VERINI ORLANDO VISITANO COSPITO IN CARCERE

Lettera 20

Caro Dago,

abbiam visto governi italiani democraticamente eletti cadere per indagini giudiziarie conclusesi con la dichiarata innocenza degli accusati.

Lo stesso vale per giunte comunali sciolte per decreto con sindaci arrestati e poi prosciolti anche senza arrivare a processo.

Abbiam visto senatori democraticamente eletti passare direttamente dalle camere di Senato alle patrie galere per restarvi per ben diciotto mesi ed alla fine del processo risultare innocenti.

In altre parole, le decisione dei magistrati, se errate, hanno il potere di stravolgere il primo articolo della costituzione dove si dice che la sovranità appartiene al popolo.

IL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA BY ELLEKAPPA

In pratica i cittadini, con il loro voto, eleggono democraticamente governi, giunte e parlamentari che i magistrati con un loro mandato di cattura od un'avviso di garanzia hanno il sostanziale potere di far cadere e financo carcerare i parlamentari.

Tutto questo è possibile anche perché i magistrati che mandano in carcere delle persone innocenti non sono chiamati a rispondere dei loro errori.

Ma, stando così le cose, come è possibile saper se un magistrato che priva della libertà un politico lo faccia perché è convinto della sua colpevolezza o usi il suo potere contro un avversario politico ?

Non pensa che, come tutti, anche i magistrati dovrebbero rispondere personalmente sia civilmente sia penalmente degli errori compiuti per dolo o colpa grave ?

Non pensa, cosa che adesso sembra che non accada, che la carriera dei magistrati dovrebbe essere condizionata da eventuali errori compiuti nel loro lavoro, naturalmente, non solo nei confronti dei politici ?

Pietro Volpi.