Lettera 1

Caro Dago, Biden, "Libereremo molto presto l'Iran". Sì, Sleepy Joe, come hai fatto con l'Afghanistan... Ma è ancora capace di intendere e volere?

Piero Nuzzo

Lettera 2

Caro Dago, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres: «I Paesi ricchi devono firmare un "patto storico" con i poveri sul clima, altrimenti saremo condannati». Ma non si è accorto che è già stato firmato in pompa magna a Parigi nel 2015? Poi, ognuno ha continuato a fare quel che gli pareva... Ma siamo rimasti "tutti uniti".

Eli Crunch

Lettera 3

Caro Dago,

UE :

"Salvare i migranti e' un dovere morale per gli italiani, e anche tenerseli tutti perche' noi ce ne freghiamo".

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Sui migranti si è passati dal nostro "aiutiamoli a casa loro" ad un meschino "aiutateli a casa vostra" di Germania e Norvegia. Se prima c'erano le dichiarazioni ipocrite di solidarietà, ora un più diretto "arrangiatevi!" W l'Europa unita e solidale.

Lettera 5

Caro Dago, visto che arrivano da tutto il mondo, cosa aspetta la sinistra a presentare lo "ius rave party"?

Pikappa

Lettera 6

Caro Dago, migranti, Parigi: "L'Italia apra i porti, accoglieremo parte delle persone a bordo della Ocean Viking". Per poi liberarle nei boschi piemontesi?

Rob Perini

Lettera 7

Caro Dago, Giorgia Meloni a Bruxelles: "Sono molto contenta di aver scelto di venire qui per la mia prima visita internazionale". Ma certo, meglio che alle Maldive...

Greg

Lettera 8

Caro Dago, dopo 11 giorni dai fatti della Sapienza,non sarebbe utile, se non indispensabile, una nota o relazione della Polizia che contribuisca a chiarire come e perché (mancata affissione di uno striscione o impedimento di un convegno) , si sia arrivati al contatto tra gli studenti e i poliziotti con le relative manganellate che hanno provocato tante polemiche (non se ne può più),occupazioni e cortei all'università ?

Paloma

Lettera 9

Caro Dago, Zelensky avverte: "Non parteciperò al G20 se ci sarà Putin". Allora pur di non mancare il presidente russo manderà almeno un sosia. E figurarsi se rimbam-Biden se ne accorge!

Daniele Krumitz

Lettera 10

Caro Dago, il padre di Miriam Ciobanu, investira e uccisa da un 23enne positivo ad alcol e droga: "Mia figlia in obitorio, l'investitore è già libero". Che schifo di Paese, moralmente siamo peggio dei nazisti!

Mark Kogan

Lettera 11

Caro Dago, nei 28mila alloggi di edilizia popolare di Torino gestiti dall'Atc da ieri sono accesi gli impianti di riscaldamento. Però, dove il tasso di morosità degli inquilini arriva al trenta per cento, i termosifoni resteranno accesi sei ore invece delle dieci autorizzate dal sindaco, Stefano Lo Russo.

Vergogna! Per armi da mandare a Zelensky e migranti i soldi non mancano mai. Grrrrr!!! Non ho mai sentito dire che i clandestini non possono essere fatti sbarcare perché "sono finiti i fondi", come mai??? Idem per le armi, grrrrr!!! Zelensky ordina e noi esaudiamo. Avanti così e altro che balestra, qualcuno userà l'atomica fatta in casa!

Giuly

Lettera 12

Caro Dago, Turchia e Russia trovano un accordo per mandare grano gratuitamente ai Paesi che più ne hanno bisogno, come l'Africa. Figurone di merda per l'Occidente che si atteggia a benefattore del mondo e poi si fa fregare da Erdogan e Putin. Usa e Ue hanno la peggiore classe dirigente dal secondo dopoguerra ad oggi: non ne azzeccano una!

A.Reale

Lettera 13

Caro Dago, a meno che non sia contro la "redistribuzione", stavolta la sinistra non potrà che dirsi d'accordo con Salvini: "Prendere lezioni dalla Germania che non ospita uno solo degli immigrati che sbarcano in Italia dalle navi tedesche, penso non sia possibile".

SL

Lettera 14

Esimio Dago

ma salvare i migranti in mare vale solo per l'Italia governata dalla Meloni? perché nessuno fa notare alla presidente del consiglio europeo sig.ra Roberta Metsola (maltese) che Malta su questo tema fa un po' quello che le pare?

Lettera 15

Caro Dago

Una curiosità semantica (oggi molto di moda con “il” e “la”): la UE dice che “salvare vite umane in mare é un obbligo, oltre che morale, legale”. Giusto, ma se uno tali vite le salva in mare, dopo che esse sono state “salvate” (in quanto poste fuori pericolo) credo che i predetti obblighi siano stati assolti e non vedo perché il verbo “salvare” debba anche implicare che le persone così salvate debbano essere scaricate a qualcun altro.

Perdona il politically uncorrect, ma sembra tanto, questo obbligo di “salvare”, la classica applicazione del detto di Rinucci (“fare il fr… con il c… degli altri).

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 16

Caro Dago

Caro Direttore, Egregio Dago,

potrebbe sembrare l'appellativo dedicato a un campione di Texas Holdem (il flop sono le prime tre carte che vengono scoperte, giusto?), e invece l'ex Iena SORTINO è KING OF FLOPS, perché non azzecca una trasmissione da... non ne ha mai azzeccata una. La sua trasmissione, da lui ideata e diretta, condotta da Ilariona D'Amico, ha regalato a Rai2 l'1,7%, credo il minimo storico (peggio del suo stesso Popolo Sovrano). Forse aveva ragione il giovane Mastella.

saluti

Lettera 17

Caro Dago, ma se il decreto anti-Rave è incostituzionale - lo affermano insigni giuristi - come mai il presidente Mattarella lo ha firmato? E come mai da sinistra nessuno gli ha chiesto di non farlo passare?

Lucio Breve

Lettera 18

Caro Dago, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, mentre accoglie Giorgia Meloni: "Benvenuta al Parlamento europeo, la casa della democrazia". Davvero? Visto da fuori ricorda molto un suk arabo...

Mauro Soffianopulo

Lettera 19

Caro Dago, marcia per la pace a Roma, Conte: "È importante che sabato partecipino in molti". Che faccia tosta! Dopo aver sbraitato per giorni contro il decreto anti rave, chiede per domani una massiccia discesa della gente in piazza. Quindi delle due l'una: o sul nuovo decreto ("È liberticida!") ha raccontato una marea di balle oppure se ne frega che la gente finisca in galera e rischi 6 anni.

Raphael Colonna

Lettera 20

Caro D’ago, ho una grande curiosità: ma l’ineffabile Maggioni è imparentata coi Windsor? O spera in un posto alla BBC? O ha una storia segreta con un membro della casa reale inglese? Lo chiedo perché non c’è sera che non venga dedicato un servizio ai reali e principi d’Inghilterra, verso i quali, con rispetto parlando, non credo che alla maggioranza degli italiani importi un tubo, specie in questo momento.

Spero che tu possa sciogliere questo dubbio amletico (è il caso di dirlo. Da vecchio giornalista e editore ti faccio i miei complimenti per quello che considero il miglior strumento d’informazione italiano. Non sempre sono d’accordo con te, ma non rinuncerei mai a collegarmi al tuo giornale a partire dalla prima colazione. Sergio Fabra

Lettera 21

Esimio Dago,

Renzi dice "se fossi segretario chiamerei la Moratti ", De Benedetti auspica che il PD si allinei alla ex FI dagli obiettivi apodittici, Bettini e coetanei in quiescenza spingono a che il PD si intersechi con il M5S. Un momento di solidarietà a Enrichetto, coraggio ! Qualche settimana di sofferenza, poi viene Natale, il Festival di Sanremo e così passerà la nuit mauvaise.

ossequi - peprig –

Lettera 22

Caro Dago, azione degli ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van Gogh a Roma. Alcuni "eco-deficienti" del movimento hanno imbrattato con una zuppa di verdura l’opera «Il seminatore», del 1888, esposta a Palazzo Bonaparte. Al termine i tre si sono incollati una mano alla parete e hanno urlato i soliti slogan. Benissimo. La risposta giusta per far terminare il fenomeno imitativo è incollargli anche l'altra mano alla parete ed entrambi i piedi nudi al pavimento e lasciarli là per qualche giorno... La voglia di "scherzare" passerà.

Maxi

Lettera 23

Caro Dago, Timeo Soros et dona ferentes! Come non ricordare il famoso verso di Virgilio di fronte agli stracci che volano tra Calenda e Bonino, dopo la rottura del loro matrimonio celebrato, nel segno di Soros, per "nobili" battaglie. E, tanto per cambiare, anche qui, cherchez l'argent!

Antonio Pochesci