Lettera 1

Caro Dago, Patrick Zaki, il legale: "Rinnovata la custodia cautelare in carcere". I grandi successi di Amnesty International!

Bobby Canz

Lettera 2

Caro Dago, Afghanistan. Poveri americani. Ogni volta che accendono la tv, vedono il loro presidente Joe Biden rimediare l'ennesima figura di merda!

Vesna

kamala harris joe biden

Lettera 3

Caro Dago, mi metto nei panni delle donne afghane. Quando arriveranno in Italia e sentiranno di tutti i femminicidi che ci sono penseranno che forse era meglio restare coi talebani?

Gripp

Lettera 4

caro Dago,

luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 4

Ovunque Padel, forte dei marmi, cortina, punta lada ( ormai non si chiama più porto rotondo, ma si indica con la zona della casa del presidente Silvio) dalle 8 del mattino fino alla 24.

Ma tutto questo Padel e’ la rivolta di chi a Tennis , ha fatto sempre pena? Comunque aspettiamo le prime sentenze sul Rumore, nessuno lo dice ma queste racchettone fanno un gran casino… e i vicini si lamentano, tanto da far causa ovunque in Italia.

Speriamo di poter di nuovo

Riposare…

Lettera 5

afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 6

Caro Dago, Afghanistan, il ministro Di Maio: "Il piano è trasferire in Italia 2.500 civili". Allora se questo è il piano vuol dire che ne arriveranno almeno 10.000.

Ettore Banchi

Lettera 6

Caro Dago, alcuni giovani afghani hanno denunciato di essere stati frustati dai talebani perché indossavano i jeans. Forse avevano la vita troppo bassa?

Alan Gigante

PAOLO GENTILONI

Lettera 7

Caro Dago, Afghanistan, il commissario europeo Paolo Gentiloni: "Accogliere profughi anche senza unanimità". Ma certo, può prenderli a casa sua.

F.T.

Lettera 8

Johnny Depp e Amber Heard 2

Caro Dago, scuola, i presidi: "Confusione e incertezze su avvio anno scolastico". Che strano, di solito filava tutto liscio come l'olio...

Sonny Carboni

Lettera 9

Caro Dago,

se Johnny Depp avesse un po' di cervello e palle, avrebbe un'unica vera arma, ossia dimostrare che la cara Amber è lesbica 1000%, altro che bisex e cazzate varie. A significare che lei se lo è sposato solo per spillargli il patrimonio. Tutto.

SILVIO BERLUSCONI E MATTEO SALVINI

Avrebbe tutti contro, perchè certe cose non si possono fare e dire, tanto più ad Hollywood, ma almeno gli resterebbero i soldini, che tanto gli serviranno, perchè alla carriera deve comunque dire Farewell! Ma il fatto è che lui non vuole crederci.

A ulteriore dimostrazione che il cervello latita da quelle parti. D'altronde Amber, lei no, non è mica stupida, ha scelto il pollo perfetto!!

P.S. A proposito di polli cucinati a dovere, possibilmente fritti, sai di dov'è JD, Roby?? Del Kentucky...eh sì, Kentucky Fried Chicken!! Ahahahahaha

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Lettera 10

Caro Dago, il "mitico" Bettini continua a parlare di alleanza tra PD e M5S, in realtà dovrebbe parlare di fusione. Infatti i due partiti sono gemelli, hanno leader senza carisma calati dall'alto e non scelti dalla base, hanno entrambi una linea politica ondivaga dettata dalle contingenze, sui grandi temi che interessano i cittadini non si espongono preferendo arroccarsi su bandierine ideologiche. In definitiva i due partiti sono uno la brutta copia dell'altro...

FB

IL DIALOGO DI CONTE CON I TALEBANI - BY OSHO

Lettera 11

Caro Dago, faremo venire in Italia gli afghani che "ci hanno aiutato e hanno collaborato". Ah, siamo andati fino in Afghanistan non per aiutarli - 53 morti e 700 feriti - ma per farci aiutare da loro?

Bibi

Lettera 12

Caro Dago,

alcuni lamentano l'ncoerenza dei virologi?

Basta applicare anche per loro, le linee guida del lungimirante Gianfranco Rotondi:

"Le dichiarazioni di un politico, valgono solo nel momento in cui vengono pronunciate".

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Salutoni

GLL

Lettera 13

Le parole di Conte sul “serrato dialogo” con i talebani non sono state strumentalizzate solo da coloro che "a fini politici inneggiano al Rinascimento arabo". Si capisce che gli bruci ancora la defenestrazione da Palazzo Chigi. L'intero pianeta terraqueo ha capito il significato e il peso delle sue parole aprendo la rassegna stampa a caratteri cubitali: "Conte apre ai Talebani" a parte il Fatto. Non è una battuta.

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Ovviamente il Mullah Travaglio non ha un pensiero ideologico diverso dalla sintassi di colui che gli ha fatto ottenere un prestito milionario garantito dallo Stato. Deve sventolare la pochette e l'esprit de finesse del conte Tacchia a prescindere da questo afflato lessicale, e viene spacciato per un maestro di pensiero, uno statista di spessore internazionale, quando invece per il suo " dialogo serrato con i boia della sharia" i Media lo spernacchiano in ogni angolo del pianeta.

D'altronde non si puo' pretendere che i grillini, che si sono fatti inoculare il virus della confusione linguistica, in cortocircuito, non alzino gli scudi per i crimini fonosintattici e semantici del loro capo politico, linguisticamente un vero afflato lessicale per grillo-pitechi.

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

E al Mullah del Fatto non piace il massacro ammodo del malcapitato, farebbe carte false per far ritornare in auge il conte Tacchia che va sbattere come il galeotto Valiejan, alla gogna. Alla fine, questa vicenda del "Conte apre ai talebani" potrebbe, conscio del suo spirito imprenditoriale e fiuto per gli affari, avergli suggerito la proiezione di un Conticidio 2.0: scriverci un altro libro e allestirci l'ennesimo circo da avanspettacolo barricadero in stile maccheronico che definisce "spettacolo teatrale" dove il Giuseppi viene rappresentato, per l'ennesima volta, la povera vittima di "un complotto, magari ordito dall'orrore dell'Occidente", sperando che non voglia perpetuare questa tesi fino allo sfinimento.

Impeto Grif

Matteo Bolle

Lettera 14

"lasceremo l'Afghanistan in una situazione deplorevole, città e villaggi in rovina, un'economia paralizzata, centinaia di migliaia di morti. Il nostro ritiro sarà considerato una disfatta politica e militare."

Biden ? No Shevardnandze il primo Aprile 1988 in un meeting del Pulitburo. La storia si ripete ed i nostri politici continuano a fare gli stessi errori.

saluti / pp

p.s. pag. 281 Afgantsy, di Rodric Braithwaite, 2011 Oxford University Press

matteo salvini silvio berlusconi

Lettera 15

La Ferragni e Fedez imbarcati su yacht Majesty 100, costo charter 98k a settimana.

Comunque è una bagnarola di barca, varata nel 2017, parte di Gulf Craft group, costruiscono negli emirati arabi e sono yacht low cost.

Ciao ciao

Lettera 16

Dago darling, miracolo a Villa Certosa. Nella foto con Salvini di 2 giorni fa, Berlusconi sembra avere almeno 20 anni di meno. Photoshop o i migliori truccatori di Mediaset? Sembra quasi una statua di cera pronta per essere esposta in uno dei musei di Madame Tussaud. Ossequi

Natalie Paav

MATTIA SANTORI

Lettera 17

Caro Dago, la deriva del PD ormai è inarrestabile, il partito è arrivato a candidare tale Sartori, privo di competenze e conoscenze (leggere sue dichiarazioni!) un facsimile dei grillini, animato solo dalla voglia di ripetere i loro "successi", poltrone, stipendi, privilegi...Attenzione Letta, le elezioni prima o poi arriveranno e uno scivolone dopo l'altro ti ritroverai in fondo al burrone!

FB

Lettera 18

Caro Dago, secondo la Cnn sono oltre 20mila le persone in attesa di partire dall'Afghanistan, dentro e fuori dall'aeroporto di Kabul. Cerchiamo di non farcele fregare dagli altri.

mattia santori con enrico letta e matteo lepore

Salvo Gori

Lettera 19

ago Emerito,

grazie per lo scambio di amarcord tra Serra ed un distinto compagno piemontese che rimproverava il primo di statica analisi sulla deriva delle masse di sinistra, quelle ancorate ai sinceri valori socialisti e che non trovano riferimenti attualizzati, mentre la destra raccogliticcia è riuscita secondo Serra a fare di Draghi, liberale e socialista il proprio leader guida. Andrebbe ad entrambi fatto notare che la futura guida delle suddette masse, non indicano la magnitudo residua, è da tempo nelle mani del grande chef Bettini ideatore di un minestrone stellato, ricco e vario con antipasto di sardine doc del mare di Bologna e con tanti Gualtieri per i paesi a portare in tavola.

mattia santori, stanley tucci e la mortadella 8

Aridatece Martina.

saluti - peprig -

Lettera 20

Caro Dago,

spero sarai soddisfatto del clima fascista di caccia alle streghe istaurato nei confronti di chi non è vaccinato, dato che contribuisci giornalmente dando dello svalvolato e giustificando ogni nefandezza nei loro confronti.

Quello che noto nella vita di tutti i giorni (di un comune mortale come me) è che a chi è vaccinato non importa nulla se sta poco bene, se tossisce o ha qualche linea di febbre: tanto è vaccinato, non è un pericolo per nessuno, i suoi virus sono buoni, questo nonostante è oramai assodato che anche i vaccinati portano in giro il virus, diventano positivi e finendo in ospedale (come da report dell'ISS).

confronto tra candidati sindaci di roma 12

Il green pass, come dicono molti essere pensanti non serve a non far circolare il virus, ma a fare terra bruciata attorno a chi non è vaccinato, riversando su di loro la colpa di future ritorsioni del governo, come chiusure o restrizioni. La gente quindi sta sfogando la sua rabbia nei confronti dei non vaccinati, con conseguenze sociali che ricordano la seconda guerra mondiale.

La gente ripete a pappagallo quello che dite su giornali e televisioni senza pensare, come il fatto che il green pass è come la patente e chi si ammala di covid da non vaccinato dovrebbe pagarsi le cure!

La patente sancisce un'abilità ottenuta tramite studio e pratica, non una condizione clinica!

joe biden discorso dopo il ritiro dall afghanistan

Con i miei soldi ho curato rapinatori, stupratori, ergastolani, stragisti, fumatori col cancro ai polmoni, drogati, ubriachi, etc, e un non vaccinato, che non ha violato nessuna legge, è al di sotto di tali categorie?

Vediamo se gioirai, caro Dago, se tra poco qualcuno, spinto anche da quello che dici, farà del male (fisico, perchè morale è già in atto) a qualcun'altro, per poi magari dire: non pensavo erano esseri umani!

Alce

Lettera 21

Caro Dagone,

del disastro di Biden c'è poco da dire. Ha, il caro vecchio rincoglionito Joe, gravi difetti: il primo, ovviamente, è quello di essere ostaggio dei super-buonisti fondamentalisti che ormai hanno preso gli USA, quasi irrimediabilmente.

Gli altri, di natura più personali, sono 2, collegati tra loro: dice sempre quello che farà, come un ladro che avvisa il gioielliere che farà il colpo alla data ora, salvo poi non farlo neanche, o farlo nel peggiore dei modi, che già lo è di per sè, avendo, per l'appunto, avvisato il suo avversario delle prossime mosse.

joe biden 3

Poi c'è lo schiavismo europeo, in particolare del nostro bel paese (di merda). Ragione per cui gli americani non hanno più paura delle conseguenze delle loro cagate, poichè il danno, molto generosamente, lo fanno pagare a noi.

Nella crisi del '29 ci fu l'effetto domino, per cui tutto il mondo ne subì gli effetti, ma il problema grande fu tutto sulle loro spalle. Ora non hanno neanche più questo problema: la crisi la impacchettano e ce la regalano, per metà fregandoci, per metà imponendocela. Noi subiamo tutto ciò sia direttamente che come parte dell'Europa. E in più subiamo lo stesso giochetto anche da Francia e Germania. Problemi per i profughi siriani in Turchia??

Vaffanculo e paga, cara Italia!...problemi con i prestiti alla Grecia?? Vaffanculo e ripagameli tu (in parte) cara Italia!! La Libia è vostra?? No, non più. Ossia petrolio e dollari sono ora nostri, ma i danni (migranti) sono tutti vostri, e senza il minimo aiuto! Perchè mai aiutarvi, se siete schiavi, a che titolo???? E poi era proprio ciò che volevamo!!!

joe biden 2

Questo grazie a Napolitano e alla sinistra che ha barattato la possibilità di stare sempre e comunque al potere (vaffanculo i risultati delle elezioni, e grazie a tutti i Bilderberg del Mondo) svendendo totalmente il Paese, e continuandolo a fare, se il "potere" (fare, e subito, quello che viene ordinato) vogliono continuare ad averlo.

Salvini e la Meloni rendono tutto più facile, e giustificato, essendo degli inetti unici, oltre che proto-fascisti, e quello purtroppo è vero, c'è poco da fare!!!!