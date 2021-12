POSTA! – CARO DAGO, DOPO LA TELENOVELA SULLA PACCA TRADOTTA IN VIOLENZA SESSUALE, DOVE SONO LE PAGINATE SUL PRESUNTO DOPPIO STUPRO SUL TRENO? - CONTE: "HO DECLINATO CANDIDATURA ALLE SUPPLETIVE DI ROMA". LA PAURA FA NOVANTA! ANZI, FA CALENDA - HO FATTO LA PRIMA DOSE JOHNSON & JOHNSON, PERCHÉ NON POSSO FARE ANCHE IL RICHIAMO? FIRMO E MI ASSUMO TUTTE LE RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI EFFETTI NON DESIDERATI, POTRÒ SCEGLIERE QUALE VACCINO FARE? ANCHE A PAGAMENTO VOLENDO…

Xi Jinping

Lettera 1

Fossi Xi Jinpingmetterei Evergrande in mano ar Viperetta

Paolo

Lettera 2

Caro Dago, elezioni suppletive, chissà che geloso Travaglio dopo il... "Letta Letta" del Pd a Conte affinché si candidasse nel collegio di Roma 1.

John Reese

Lettera 3

Caro Dago, Germania, firmato ufficialmente il contratto di coalizione che farà da base al governo 'semaforo' Spd-Verdi-Fdp. Verranno resi noti anche i compensi per ogni singolo partito?

F.G.

Lettera 4

Caro Dago, Biden chiama 4 leader europei: "Pronte sanzioni alla Russia in caso di invasione dell'Ucraina". Adesso non è il caso che per questa cosa "Sleepy Joe" stia sveglio la notte. Anzi. Può continuare, come al solito, a dormire anche di giorno.

L.Abrami

Lettera 5

Dago colendissimo, Renatino ed il Parmigiano Reggiano. In un paese allo sbando, malato di social, non si distingue più fra realtà e pubblicità.

La dichiarazione di Renatino che lavora 365 giorni all’anno (ovvero: quanto è bello il mio prodotto) ha innescato una furiosa polemica, brillantemente portata avanti dai “lavoratori” social. Ma il vero scandalo, praticamente passato inosservato, è che i giovin attori (con facce da fancazzisti conclamati) che commentano la prodezza di Renatino non parlano proprio italiano! Che sia la neolingua dei social-addict?

Saluti da Stregatto

PS: Un popolo di ignavi che non ha rispetto per il lavoro. Sino a 30 anni fa, i casari del Parmigiano (e di moti altri formaggi) lavoravano veramente 365 giorni all’anno

Lettera 6

Caro Dago, Green pass: ieri 120mila controllati, 3mila sanzionati. E intanto che controllano il Green pass, prima delle 8 di mattina e dopo le 8 di sera, un sacco di gente va in giro senza mascherina. Se chiudi una falla se ne apre subito un'altra.

Bibi

Lettera 7

Caro Dago,

dopo la telenovela sulla pacca tradotta in violenza sessuale, dove sono le paginate sul presunto doppio stupro sul treno…?

Marcello

Lettera 8

Caro Dago, se Conte fosse stato ancora a Palazzo Chigi avrebbe spinto per l'obbligo vaccinale? "No, non penso ci siano gli estremi, ma sono favorevole al super green pass". Magari 'Giuseppi" avrebbe proposto la grande accoppiata: chi si vaccinava riceveva in omaggio il reddito di cittadinanza...

Axel

Lettera 9

Stimato Bob,

La prima dose mi rinfrancò, la seconda mi solidificò, la terza mi ri-eresse virilmente.

Dunque, farò volentieri anche la quarta, visto che promette di far da scudo pure ai banchi a rotelle ed ai Giuseppi Conte.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, M5s, Conte: "Ho declinato candidatura alle suppletive di Roma".

La paura fa novanta! Anzi, fa Calenda...

Ugo Pinzani

Lettera 11

Caro Dago

concordo con Mario Monti sulla necessità di censurare trasmissioni e giornalisti.

Cominciamo con Travaglio?

Saluti. Cips.

Lettera 12

Onorevole Roberto D.

Letta aveva offerto libero e giocondo il seggio lasciato da Gualtieri all' avvocato stellato Conte; l' atto ricorda i tempi dei Papi che donavano la berretta rossa ed i titoli nobiliari a loro piacimento, senza valutare gli esiti e le reazioni di chi si opponeva non al metodo ma al nominato. Se gli eretici Calenda e Renzi allontanatisi dal Nazareno hanno bloccato il nominato Conte, Papa Letta dal Ducato di Siena che dice ?

saluti - peprig

Lettera 13

Caro Dago.

Io ho fatto la prima dose Johnson & Johnson, perché non posso fare il richiamo Johnson & Johnson? Firmo e mi assumo tutte le responsabilità per eventuali effetti non desiderati, potrò scegliere quale vaccino fare? Anche a pagamento volendo. Perché devo mischiare due tecnologie vaccinali? Io, per così dire, con Johnson & Johnson mi sono trovato bene.. Perché non posso proseguire con quel vaccino - confermato tra l'altro in USA come booster?

Se sono cazzi miei gli effetti avversi, potrò almeno scegliere con quale vaccino rischiare?

Sono queste imposizioni a far sospettare malafede da parte del Governo.

Saluti

SR

Lettera 14

Caro Dago,

ma per quale sarà il motivo per cui il PD, nonostante le ripetute indicazioni di Mattarella di non voler accettare un secondo mandato, ha presentato il famoso progetto di legge per eliminare la possibilità di un doppio mandato del presidente della repubblica proprio allo scopo, come da tutti riconosciuto, di cercare di convincere Mattarelle a continuare a ricoprire la sua carica almeno fino alle prossime elezioni politiche ?

Avanzo un’ipotesi ricordando il famoso detto di Andreotti secondo cui a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si indovina.

Poiché gli attuali rapporti di forza non vedono il PD decisivo nella scelta del prossimo presidente della repubblica, il partito di Letta sta facendo un estremo tentativo di rinviarne la nomina a dopo le elezioni politiche nella speranza che i futuri risultati elettorali gli conferiscano più forza per incidere con maggior potere sulla scelta del prossimo presidente della repubblica.

A mio avviso, tutte le altre motivazioni per giustificare la modifica costituzionale proposta, anche se rivestite di nobiltà, non sono nient’altro che uno specchietto per le allodole.

Pietro Volpi

Lettera 15

Da un po' di tempo, Yoox Net-A-Porter Group di Milano, azienda attiva nel settore della vendita online, dopo aver acquistato il prodotto regolarmente pagata mi restituisce l'ammontare della somma sul mio conto PayPal. È diventata attiva in un Paese delle Banane?

Impeto Grif

Lettera 16

Caro Dago, si nota un preoccupante attivismo di Monti, non è che vorrebbe riscuotere a tempo scaduto la cambiale in bianco che, incautamente, Napolitano gli aveva rilasciato? (Quirinale). Si accontenti dell'immeritato regalo di senatore a vita e dei 15.000 euro mensili dei contribuenti italiani che lui ha impoveriti irrimediabilmente...

FB