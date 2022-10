POSTA! – DAGO ILLUSTRISSIMO, IN REALTÀ IL CAVALIERE NON AVEVA NULLA CONTRO LA RUSSA, STAVA SOLO CERCANDO DI CAPIRE QUALE FOSSE IL QUORUM PER L'EREZIONE - QUELLI DEL CENTRODESTRA SI SONO LAMENTATI PER ANNI DEL FATTO CHE IL PD È SEMPRE AL GOVERNO SENZA MAI VINCERE LE ELEZIONI. ORA STANNO FACENDO DI TUTTO PER FARLO GOVERNARE ANCHE QUESTA VOLTA...CHE EROI!

lorenzo fontana 2

Lettera 1

Dagovski,

Un dubbio mi attanaglia. Fontana sarà meglio dell’ultimo Presidente della Camera espresso dalla Lega (tal Irene Pivetti)?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago

che titolo: il PD vota la Guerra.

Saluti, Usbergo

Lettera 3

MILITANTI ECOLOGISTI LANCIANO ZUPPA DI POMODORO CONTRO IL GIRASOLE DI VAN GOGH A LONDRA

Caro Dago, Van Gogh, a Londra due eco-cretine lanciano salsa di pomodoro contro il quadro "I Girasoli": "Cosa vi interessa di più? L'arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?". Altro che i social. Per queste ci vorrebbe un po' di miniera... Di carbone, of course!

Lino

Lettera 4

Caro Dago,

vandalizzata la targa di piazzale numa pompilio

reazioni indignate allo sfregio della targa dedicata a Numa Pompilio. Atto vandalico indubbiamente da condannare ma, almeno, ha avuto il pregio di strappare un sorriso in un periodo in cui c'è poco da ridere. Onore al (de)merito...

Gualtiero Bianco

Lettera 5

ciao Dago,

SERGIO MATTARELLA IGNAZIO LA RUSSA

ma vedi come sono stati astuti, a sinistra, a infiltrare come presidente del Senato un vero laico e progressista come Ignazio La Russa in questa fase storica...

rob

Lettera 6

Caro Dago, Presidenza della Camera, eletto il leghista filo russo Lorenzo Fontana. Pd avvisato: mettere piede a Montecitorio d'ora in poi sarà come entrare alla Duma!

John Reese

GLI APPUNTI DI SILVIO BERLUSCONI SU GIORGIA MELONI

Lettera 7

Caro Dago ,

Per chi non l'aveva ancora capito, il Banana e la sua equipe di badanti hanno dimostrato platealmente di infischiarsi del bisogno urgente che abbiamo di avere finalmente un governo che prenda in mano la situazione di emergenza del paese e si sono esibiti nei loro giochetti da cortile di ripicche bronci e capricci, non solo: minacciano pure di continuare a bloccare tutto finche' non avranno ottenuto le caramelle.

Una bella lezione per chi ancora li vota .

Giovanna Maldasia

Lettera 8

Caro Dago, l'Onu accusa: "In Ucraina russi usano stupri come strategia militare". Quale Onu? Quello delle ragazzine haitiane di 12/13 anni abusate sessualmente, in cambio di un pezzo di pane, dai Caschi blu inviati in missione per proteggerle dopo il terremoto?

UCRAINA GUERRA NEVE

Ulisse Greco

Lettera 9

Scaro Dago, Gb, salta nel governo Tory di Liz Truss la poltrona del cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, primo titolare delle Finanze e del Tesoro di origini africane nella storia britannica. Adesso qualcuno parlerà di razzismo. Ma ci sarà un motivo se i neri vincono solo Nobel per la Pace o per la Letteratura? Si vede che sul resto sono poco dotati. Non siamo tutti uguali...

SILVIO BERLUSCONI CON GLI APPUNTI SULLA MELONI AL SENATO

Sergio Tafi

Lettera 10

Dago illustrissimo,

in realtà il Cavaliere non aveva nulla contro La Russa, stava solo cercando di capire quale fosse il quorum per l'erezione.

Max

Lettera 11

Caro Dago,

presidenza della Camera, fonti Pd: "Putin festeggia per l'elezione di Fontana". Ormai è una fissazione. Avanti così e alle prossime elezioni il Pd scenderà non sotto il 20 ma sotto il 15%. Contenti loro...

Sonny Carboni

Lettera 12

Caro Dago,

fabio lazzerini e alfredo altavilla di ita airways 8

allora Altavilla non va bene nemmeno in ITA come non è andato bene per FCA olandese e falsamente italiana. Quindi quando c'è l'intenzione di "svendersi" ai francesi bisogna toglierlo di mezzo.

Amandolfo

Lettera 13

Caro Dago, al G20, i ministri delle Finanze e i banchieri centrali hanno concluso i colloqui a Washington senza raggiungere un consenso in merito ai contenuti di una dichiarazione congiunta. E questo sarebbe il mondo unito che ha isolato Putin?

Raphael Colonna

Lettera 14

SILVIO BERLUSCONI AL SENATO

Dago colendissimo,

indovinello: “Chi è il miglior venditore di pentole del Mediterraneo”?

Risposta: Erdogan! Il desso va a colloquio con Putin, lasciando intendere che si parlerà di pace, ed i fessacchiotti europei e i media di rinforzo applaudono.

In realtà il venditore di pentole ha intravisto la possibilità di infinocchiare (un’altra volta) gli europei.

Visto che il gas Putin oramai è immondo, non c’è trucco, non c’è inganno: siori e siore, il gas Erdogan è il migliore! E di boccaloni ne troverà tanti…..

Saluti da Stregatto

fabio lazzerini e alfredo altavilla di ita airways 5

Lettera 15

Caro Dago,

quelli del centrodestra si sono lamentati per anni del fatto che il Pd è sempre al governo senza mai vincere le elezioni. Ora stanno facendo di tutto per farlo governare anche questa volta...che eroi!

FB

Lettera 16

Caro Dago,

guarda voglio fare un'analisi facile facile, senza entrare in alcun merito.

lorenzo fontana meme

Le regole, cioè la Costituzione Italiana è marcatamente, anzi essenzialmente, anti-fascista? Sì!

E allora La Russa, in quanto Ignazio e pure Benito, e non in quanto esponente di FdI, non poteva ambire, e poi ricoprire, cariche istituzionali. Punto!

Però sono contentissimo per tutti i sinistrorsi del caxxo, che ci hanno sfranto le palle per 40 anni e non solo.

Per Formigli poi sono addirittura felice!! Caro Corradino e vai di vasellina ora, a meno che non sei uso adoperarla, e allora buon divertimento!!!!!!!

Lettera 17

Sugli striscioni in Parlamento dei sinistrati senza idee che definiscono Lorenzo Fontana, candidato alla Presidenza della Camera, “omofobo”. Che faro di civiltà questi Onorevoli che sanno parlare solo di cose di letto (omofobia, gender, convivenze) mentre l’Europa affonda economicamente.

RECEP TAYYIP ERDOGAN VLADIMIR PUTIN

Comunque basta con questo termine datato che sa di etichetta e slogan vuoto di contenuto. Credo che il termine più calzante sia “eterofilo” e fiero di esserlo. Il resto è fuffa.

SDM

Lettera 18

Caro Dago, gas, Erdogan dopo il faccia a a faccia con Putin: "La Turchia diventerà hub internazionale di distribuzione". Usa, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Ungheria e adesso pure la Turchia. In questa guerra tra Russia e Ucraina ognuno si fa i cazzi suoi. Gli unici titubanti e paurosi di scontentare o irritare gli altri siamo noi italiani, che continuiamo a seguire le regole. E infatti Draghi ha ricevuto il contentino di "Statista dell'anno", come si fa con lo scemo del villaggio...

Yu.Key

ETTORE ROSATO E LORENZO FONTANA

Lettera 19

Illuminato Dago,

Putin ed Erdogan hanno a lungo discusso da quale parte stare nell'operazione speciale di Ronzulli versus Tajani.

Preso atto del superiore spessore politico di Antonio e dell'imperativo di salvare Berlusconi, hanno deciso di abbandonare al suo destino Licia, tagliandole le forniture di gas, petrolio, mais e grano.

Giancarlo Lehner

Lettera 20

joe biden

caro DAGO.Spero che i figli di Silvio per evitare le figure ( internazionali) ..ALLA BIDEN.. e per umana pietas...ritirino il loro caro nelle sue lussuose ville per il meritato riposo ( e per evitargli...ulteriori .....ROVINOSE CADUTE ...)CIAO ALEX

Lettera 21

Caro Dago,

Berlusconi, a giustificazione del mancato voto di Forza Italia ad Ignazio La Russa per la carica di presidente del senato, ha dichiarato che non gli piacciono i veti,

Per certo non si era reso conto che la signora Meloni non era disposta a subire i suoi ripetuti tentativi di imporre i nominativi da lui desiderati.

Adesso che con le sue maldestre manovre parlamentari é riuscito a farsi gabellare forse lo avrà capito ?

Pietro Volpi

silvio berlusconi 3

Lettera 22

Dago Unico,

ieri in tempo reale al Senato il venti per cento degli eletti seduti all' opposizione compensava l'astensione di Berlusconi and partner all' elezione di La Russa. Nei decenni passati si rammentano le operazioni di cambio casacca di senatori e deputati pianificate da Berlusconi, alcune oggetto di processi penali.. Cambiano i tempi, il bello della diretta ed il trionfo del " non ce vole stà ". Forza Licia il decino che avanza ieri sfottevano gli ex di FI.

saluti - peprig –