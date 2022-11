POSTA! – OTTAVIO CAPPELLANI: “MA CON GLI SBARCHI SELETTIVI, OSSIA CON LA SELEZIONE ALL'INGRESSO, NEGLI HOTSPOT ADESSO METTONO ANCHE I PRIVÉ?” - PARADOSSO METAVERSO: IL FALLIMENTO DEL MONDO VIRTUALE PORTA A LICENZIAMENTI IN QUELLO REALE – CARO DAGO, IO AMMIRO LA STRATEGIA DEL PD CHE PER AVVICINARSI AL POPOLO ITALIANO, TRADIZIONALMENTE PATRIARCALE, CRISTIANO E SESSISTA, VUOLE AVERE COME SEGRETARIO UNA DONNA DI NAZIONALITÀ AMERICANA, NATA IN SVIZZERA, DI RELIGIONE ISRAELITA E LESBICA, MA…

Ma con gli sbarchi selettivi, ossia con la selezione all'ingresso, negli hotspot adesso mettono anche i privé?

Caro Dago, ma le famose ONG dove li prendono i loro capitani tra i pirati dei Caraibi? Non c'è uno che rispetti le leggi...almeno quelle italiane.

grande successo a Roma della manifestazione pacifista. Si potrebbe pensare che ci poteva stare anche una capatina all’ambasciata russa. Evidentemente il comitato organizzatore ha voluto prevenire che molti partecipanti gridassero “Viva Putin” (che, incidentalmente, fa rima con Stalin).

Purtroppo i colpevoli della morte di Giulio Regeni si conosceranno quando non ci sara' piu' Al sisi. Ma che per la sua reticenza sia da chiudere ogni contatto mi pare esagerato. I diritti umani non vengono calpestati solo in Egitto, ma in Cina, Russia, Iran e si potrebbe continuare a lungo. Che facciamo? Chiudiamo con tutti?

Caro Dago, per Letizia Moratti «il centrodestra non c’è più. Lo si è visto anche con i primi provvedimenti del governo. Questa è una destra che, a furia di alzare muri, ci chiude tutti in un recinto. Ma la chiusura è quanto di più lontano dal Dna della Lombardia, una regione aperta al mondo, solidale, attenta all’inclusione».

E infatti, nella stessa intervista, due righe sotto, esprime il «suo dissenso nei confronti di Attilio Fontana e del governo Meloni per i medici No vax riammessi al lavoro». Ma come, non ha appena detto «no ai muri sì all'inclusione»?

perchè la Meloni dovrebbe essere chiamata 'la Presidente'?

Suvvia, cerchiamo di essere un pò più fluidi:

molto meglio sarebbe chiamarla 'il Presidentessa'

Che penosa, questa “classe dirigente” che si espone credendo di mostrarsi ironica e simpatica e invece non riesce a far altro che evidenziare la propria pochezza.

Ultimo caso, tal Mulè, miracolato forzitaliota che “conduce”, oggi (7.XI.2022), “Un giorno da pecora” riuscendo a far rimpiangere persino una qualsiasi Cucciari.

Caro Dago, quattro anni dopo aver lanciato il suo "Sciopero scolastico per il clima", l'attivista svedese Greta Thunberg è pronta a passare il testimone a coloro che sono in prima linea nel cambiamento climatico.

"È ora di consegnare il megafono a coloro che hanno davvero storie da raccontare", ha detto all'agenzia di stampa svedese TT. Ha messo da parte un bel gruzzoletto ed ora è sistemata a vita. Altro che "Non c'è tempo, bisogna salvare il mondo!". Questa e una furbacchiona come Di Maio. Ha trovato un modo veloce per sistemarsi.

Caro Dago, migranti, Ue: "Salvarli è dovere legale, sbarchi da agevolare". La legge dice anche che la sanità pubblica deve curare le persone, eppure quanta gente, anche moribonda, viene respinta dagli ospedali perché non c'è posto? I migranti hanno la priorità su tutto? Dove sta scritto che devono essere accolti tutti anche a costo di crepare noi al posto loro? Nel diritto internazionale?

Caro Dago, cambiamenti climatici, Cop27 senza Cina, India e Russia. Che fessi! Parleranno dei peti di Biden?

Caro Dago,

Ore 14:30, Sabino Cassese a Tagada’:”…inviare la nave norvegese sulle sue coste e lì sbarcare gli immigrati ci porrebbe in cattiva luce col governo norvegese “….è matto totale, troppi libri, che cosa, cazzoooo??????

Cioè la Norvegia ci vende il gas, per decine di miliardi, a 10 volte il prezzo “normale” e noi ci dovremmo preoccupare se si incazzano prendendo 100 migranti!!!!!

Se lo avessi davanti lo prenderei a calci in culo fino a dargli la forma delle mie scarpe!!!!

Caro Dago, Cop27, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Lottiamo per la nostra vita, inaccettabile mettere in secondo piano la sfida climatica. Serve patto di solidarietà o sarà suicidio collettivo. Siamo su un'autostrada verso l'inferno climatico con il piede premuto sull'acceleratore''. Ma cosa dice, parla come un "gretino". Dovremmo stare al freddo e senza elettricità per seguire delle previsioni farlocche che non hanno alcuna base scientifica ma sono solo delle proiezioni nel tempo dei dati attuali, cioè degli "scenari"?

Paradosso Metaverso: il fallimento del Mondo Virtuale porta a licenziamenti in quello reale.

Giuseppe Conte non vuole l'invio di armi all'Ucraina.

Praticamente la posizione di Orban.

Caro Dago,

io ammiro la strategia del PD che per avvicinarsi al popolo italiano, tradizionalmente patriarcale, cristiano e sessista, vuole avere come segretario una donna di nazionalità americana, nata in Svizzera, di religione israelita e lesbica.

Ma potrebbe fare di meglio, a assegnare la segreteria a Jorund Viktoria Alme, uomo norvegese che si identifica come donna paralitica, e gira in sedia a rotelle pur essendo sano. Tre punti a favore della Schlein, nazionalità, religione e sessualità, ma quattro a favore di Alme, che aggiunge la trans disabilità.

Caro Dago, Usa, Biden: "Voto di Midterm cruciale per i prossimi 20 anni". Come no. E si può già dire che in caso di una sua improbabilissima rielezione nel 2024, il Paese sarebbe condannato a danni enormi per i prossi 50...

Caro Dago,

negli ultimi comizi prima delle elezioni di midterm, sia Biden che Obama hanno sostenuto che "è in gioco la democrazia americana". Se avessero condito i loro discorsi con una spruzzatina di "allarme fascismo" e con un pizzico di "attacco alla Costituzione", avrebbero dimostrato di aver imparato bene la lezione di Enrico Letta: la lezione su come si perdono le elezioni...

Caro Dago, col Governo Meloni non basta più fuggire da guerra, fame e povertà per poter sbarcare in Italia. I migranti devono essere anche in condizione di "fragilità". Quindi dai prossimi arrivi tutti col mal di testa e le unghie incarnite?

Caro Dago,

non avevo capito che la storia della laureata a soli 23 anni in Medicina avesse sconquassato il nostro giornalismo italiano (perché parlare di gente che affoga merita meno attenzioni).

Comunque ti posso solo dire da laureata in San Raffa che i laureati a tempo di record non sono una novità solo in Medicina. C'erano (e ci sono sempre) stati, solo che alcune facoltà hanno ad un certo punto detto basta perché si dava l'apparenza di essere un istituto poco serio (esami troppo facili e speculazioni varie sui favoritismi). Per la cronaca chi si laureava prima aveva in genere "saltato" mezz'anno, mica millenni...

Poi posso dirti che non capisco tanto astio se una si laurea così velocemente? L'idea dell'università non solo come momento di crescita professionale, ma anche umana viene annichilita e dimenticata. Semmai a me pare questa la parte più triste della vicenda, più che esaltante e non capisco giornaliste che giurano di "andare a fondo" della vicenda quando proverei grande compassione per la ragazza.

Saluti da chi ha studiato presso istituti che danno le lauree in tempi brevi,

Lisa

Caro Dago, Cop27, secondo le previsioni dell'Oms, tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico provocherà circa 250mila morti in più all'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo. Previsioni assolutamente ridicole, basate sul nulla. Per capire il grado di affidabilità dei modelli matematici utilizzati per prevedere il meteo e di conseguenza il clima, fenomeno assai più complesso, basti dire che nelle Marche, con qualche ora d'anticipo, per il 15 settembre di quest'anno era stato previsto "un po' di vento". Poi invece è arrivato un alluvione che ha allagato tutto. Con quale faccia questi signori fanno previsioni a 30 anni per il clima, quando non riescono ad indovinare nemmeno il meteo per le successive 24 ore?

