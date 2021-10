POSTA! - PADELLARO IN MERITO ALLA DISFATTA DEL M5S: “QUELLO CHE NON RIESCO A CAPIRE È IL PERCHÉ DI QUESTO TRACOLLO IN CINQUE ANNI”. POSSIBILE CHE LO ABBIA DETTO UN RAPPRESENTANTE DELLA COSIDDETTA INTELLIGHENZIA? MA È COSÌ DIFFICILE DA CAPIRE, DOTT. PADELLARO? LO HANNO CAPITO MILIONI DI ITALIANI E LEI NO? - CHIETI, 58ENNE COSTRINGE LA MOGLIE A DORMIRE IN TERRA PER TRE ANNI PERCHÉ RUSSA. NON C'È LIMITE ALL'ODIO PER PUTIN!

L'INCONTRO SALVINI DRAGHI BY ELLEKAPPA

Caro Dago, Salvini: "Con Draghi soluzioni condivise, ora confronto settimanale". A briscola?

Caro Dago, Nobel per la Pace 2021 ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov. La dignità umana è salva: Greta Thunberg - stamane data per favorita da RaiNews24 - ancora a secco!

Caro Dago, Istat, in Italia solo 20,1% di laureati contro 32,8% Ue. Sì, però abbiamo gente del calibro di Enrico Letta!

MATTEO SALVINI

Caro Dago, i dipendenti del senato che già guadagnano una media di 163.000 euro avranno un cospicuo aumento con tanto di arretrati. Ma i grillini che dovevano aprire la famosa scatola di tonno dove sono finiti? Poi si meravigliano se non li votano più nemmeno i parenti stretti...

dago,

angelo izzo 2

chissà se solo in Italia trova spazio il grottesco delle affermazioni di Angelo Izzo, che critica libro e film sulle sue gesta criminali citando Pasolini. forse anche Charles Manson querelerà Tarantino perché, nella vita reale, non è mai stato ammazzato... ma forse no.

Dagosapiens, Padellaro in merito alla disfatta del M5s: “Quello che non riesco a capire è il perché di questo tracollo in cinque anni”. Possibile che lo abbia detto un rappresentante della cosiddetta intellighenzia? Ma è così difficile da capire, dott.Padellaro? Lo hanno capito milioni di italiani e lei no?

antonio padellaro a piazzapulita 1

Vittorio Cinqueannianchetroppi ExInFeltrito

Caro Dago

E fatto risaputo dell'aumento generale del metano . Ma poco si parla del metano utilizzato per le auto e automezzi in generale in questi giorni quelli che come me hanno acquistato un auto a metano( maggiori costi d acquisto,maggiore manutenzione in cambio di risparmio sul carburante) stanno vivendo un dramma. Siamo passati dal costo di 1eu al kg a 2 eu al Kg. In pratica tutto il vantaggio economico di avere un auto a metano è stato annullato. in Pratica mi conviene di più viaggiare a benzina e quindi inquinare di più. Si parla tanto di inquinamento, carburanti ecologici (come il metano) ........bhe che dire bell'incentivo a nn inquinare.

MATTEO SALVINI

Caro Dago, cresce il divario con l'Ue sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione possiede una laurea contro il 32,8% nell'Ue. E chissà quante sono quelle ottenute alla stregua del reddito di cittadinanza!

Caro Dago,

Sono assolutamente d'accordo con Francesca Barra sulla questione del mirabile racconto di insensibilità fatto dal magistrato Ilva Boccassini nel suo libro autobiografico e di cui molti quotidiani hanno riportato l'estratto riguardante l'innamoramento verso Giovanni Falcone.

Ho trovato vergognoso un simile affondo posto che si è in presenza di una (ahimè il gioco di parole) assenza obbligata, che non consente il diritto di eventuali repliche (direi che tecnicamente sia stato espresso un giudizio "inaudita altera parte") .

Il destino che ha unito per l'eternità le vite di Giovani Falcone e del Magistrato Francesca Morvillo, Sua moglie unito alla circostanza che a fare tale storytelling sia una donna rende tutto doppiamente piu grave.

D'altra parte credo sia necessario diffidare dai magistrati che frequentano li mass media o raccontano la oro attività attraverso strumenti letterari : dimenticano forse che la loro professione come servitori della Stato impone una riservatezza ed una attenzione alle norme straordinarie.

Doti assolutamente non pervenute in tale contesto.

ABDULRAZAK GURNAH

Caro Dago, Covid, Mattarella: "Subito un'equa distribuzione dei vaccini, bisogna darli ai Paesi poveri". Ma se siamo già al terzo giro di vaccinazione - e ancora non si sa se sarà l'ultimo - che cosa diamo ai Paesi poveri? Le fiale vuote?

Sonny Carboni

Caro Dago, Di Maio: "L'Africa è il continente del futuro". Ma certo. Come i 5 Stelle tra i partiti: infatti nel presente non riescono più a prender voti.

MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA

Caro Dagos, tempo fa ti avevo inviato una lettera che hai cestinato: troppo lunga, presumo, ritenendo non si trattasse di censura di un argomento indiscutibile: l'ipoteca "etica" sulla politica italiana e l'egemonia culturale che la Sinistra esercita in nome del diritto naturale a dominare avvalendosi della millantata primogenitura in fatto di democrazia e Costituzione del nostro Paese.

L'abuso di posizione dominante derivante da questo presunto primato morale e civile e superiorità antropologica della Sinistra, è evidente: basta dare del fascista o peggio all'avversario di Destra: e il discorso è chiuso.

matteo salvini nel servizio delle iene sui tamponi gratis ai parlamentari

Occorrerebbe usare quest'arma di distruzione di singoli leader e masse partitiche aborrite solo dopo la certificazione di un tribunale, non prima né come viatico all'esecuzione giudiziaria.

In modo che chi è colpito dall'accusa di fascismo non debba dimostrare continuamente di essere o non essere quello che dice di lui chi non rinuncerà mai al privilegio autoattribuitosi.

VIGNETTA DI KRANCIC - GIUSEPPE CONTE E ANDREA SCANZI

Le richieste di continui autodafé in tal senso sono intollerabili turbative di una democrazia appaltata alla Sinistra nelle sue varie espressioni.

La prima vera riforma da fare del sistema politico sarebbe questa, anziché discettare e sbizzarrirsi su sistemi elettorali e teoremi riguardo maggioranze e alleanze. La "democrazia dell'alternanza" fra omologhi è invarianza: che nulla ha da fare con la democrazia. Mettiamo la parola 'fine' a questa anomalia italiana.

marco travaglio

Travaglio dovrebbe un po' spigolare il profilo feisbuk di monsieur la pochette e osservare le foto che il seduttore delle piazze ha postato.

Se penso agli Scanzi che accorrono ai suoi comizi o ai Giarrusso che, dopo i bagni di folla, commentano incartapecoriti "È stata una giornata esaltante", penso che questi erano due di quelli che sciorinavano l'astio dei delatori e degli jettatori incattiviti su chiunque nutrisse perplessità sulle misure rigorose prese nei Dpcm dal governo Giuseppi durante le restrizioni per la pandemia.

CONTE E SCANZI A UN COMIZIO A MONTEVARCHI

Travaglio nelle sua battaglia per le misure di contrasto e ridurre i contagi in un editoriale dal titolo ''chi ha organizzato la parata del Virus ?" -sui festeggiamenti con il bus scoperto della Nazionale tra i tifosi- parlò di una trattativa-Stato Bonucci. Adesso, con sommo sprezzo del ridicolo, se ne sta sta zitto e buono: gli assembramenti, per lo stempiato direttore del FQ non sono pìù materia di vitale interesse.

Impeto Grif

Caro Dago, migranti, 12 Stati Ue - Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia - scrivono a Bruxelles: «Finanziate la costruzione di muri e recinzioni alle frontiere». Ma non era il premier ungherese Orbán ad essere l'unico "cattivo" dell'Unione?

antonio padellaro a piazzapulita 3

Dago Maestro,

avanti con gli anni si diventa saggi e più onesti con se stessi. Ma se a 64 anni si accusasse consapevolmente, in una trasmissione tv senza contradditorio un personaggio politico in evidenza, già militante della Azione Cattolica poi iscritto alla Dc e all' Udc, di avere in gioventù frequentato ambienti di destra vicina ai fascisti, beh i casi sono due: o si è già nellla inaffidabiltà penale da senescenza o ci si autoritiene inattaccabile dalla valutazione di una terza parte, il giudice chiamato a decidere ex post la querela per diffamazione presentata dalla parte offesa. Invecchiare senza ingannare con aiutini vari rende liberi. Lo diceva Matusalemme.

VITALIANO TREVISAN

stai bene per tutti noi - peprig -

Spero che Vitaliano Trevisan possa essere capito. La sensibilità di un artista può sembrare oscura alle persone normali, ma aiuta tutti noi a vivere. Primo Amore è un film inquietante ma geniale e bellissimo.

Se dovessimo sottoporre ad Aso, o addirittura Tso, tutti quelli che fanno qualcosa di inquietante…

Dago darling, nel novembre del 1824 la Neva esondò a San Pietroburgo provocando immensi danni e 500 morti. "Certamente" tutto questo avrebbe potuto essere evitato se già allora ci fossero stati "disinteressati" combattenti per il clima come Greta, Luca Mercalli e Bergoglio (e tanti altri a reti unificate).

VITALIANO TREVISAN

A differenza di Bergoglio, lo zar regnante Alessandro I, uno dei vincitori di Napoleone I, pensava a una punizione divina, dovuta anche alle strane circostanze della morte di suo padre Paolo I. Alessandro era già entrato nella sua fase mistica, dovuta anche agli insegnamenti della devotissima baronessa di Krudener. Quanto ci sarebbe da ricamarci su se non ci fossero le attuali "leggi" non scritte dell'Oscurantismo. Ossequi

LUIGI DI MAIO PEPPE PROVENZANO GAETANO MANFREDI VINCENZO DE LUCA ROBERTO FICO

Caro Dago, il governatore della Campania De Luca contro Salvini: "È il più grande sfondatore di porte aperte d'Italia". Ha poco da fare lo spiritoso. Dopo le foto con Di Maio e Fico farebbe bene a mettersi una serratura sulla bocca.

Caro Dago, Usa, Biden: "Non vaccinati mettono a rischio la nostra economia". Sarà forse colpa di quel Presidente che aveva promesso di vaccinare gli americani necessari a raggiungere l'immunità di gregge entro il "4 luglio" 2021?

MARIO DRAGHI E VLADIMIR PUTIN

Caro Dago, Chieti, 58enne costringe la moglie a dormire in terra per tre anni perché russa. Non c'è limite all'odio per Putin!

Caro Dago,

Il governo stanzierà fondi per la ricerca scientifica. Io sono convinto che le università applicheranno gli stessi criteri di infinita correttezza applicato nella assegnazione delle cattedre. Ho letto di studi ‘scientifici’ che attestano i vantaggi di utilizzo di formaggi stagionati contro colesterolo e ipertensione.

Manifestazione contro Bolsonaro

Gli studi ovviamente erano fatti in università vicino ai luoghi di produzione. Persino il doppio premio Nobel Pauling arrivò a consigliare dosi stratosferiche di vitamina C dopo che la casa farmaceutica produttrice aveva commissionato uno studio in proposito.

Tu cosa ne pensi?

Ciao.

bolsonaro covid 3

Caro Dago, Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia ha definito "folle e negazionista" il presidente Bolsonaro, per la gestione dell'emergenza sanitaria. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero assoluto di morti legati al Civid: circa 600mila. E il primo qual è? My God, gli Stati Uniti di Biden, Con oltre 705 mila morti! E nei primi 10 mesi del 2021 "Sleepy Joe" è già riuscito ad avere più morti che in tutto il 2020, quando alla Casa Bianca c'era Donald Trump e dei vaccini non c'era ancora nemmeno l'ombra.

papa francesco 4

Caro Dago, ieri il Papa ha chiesto "Più vaccini distribuiti equamente". Una tiratina d'orecchie al nostro Governo che non si accontenta di aver vaccinato l'80% degli over 12 ma vorrebbe vaccinare tutti o almeno il 90% della popolazione? Sì, poi saltuariamente, per lavarsi la coscienza e mostrarsi "umani", si mandano 4 fiale a chi non ha nulla. Ma questa non è certo "equità".

Edy Pucci