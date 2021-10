POSTA! - LA POLONIA DI QUA LA POLONIA DI LÀ, I FASCISTI E L'HOMOTRANSFOBIA... NON SUCCEDERÀ NULLA, LA POLONIA È L'ULTIMO AVAMPOSTO EUROPEO VERSO L'ASIA E LA RUSSIA, È LA BARRIERA DI GAME OF THRONES, MILITARIZZATO DAGLI USA, VOGLIO VEDERE CHE SI INVENTANO AL PARLAMENTO EUROPEO

Caro Dago, Joe Biden: "Gli Stati Uniti difenderanno Taiwan da un eventuale aggressione della Cina". Ma di che cosa parla? Gli si è appena ammosciato il missile ipersonico mentre Cina e Russia lo hanno testato con successo!

Alec Baldwin piange

Caro Dago, cinema, spara sul set di "Rust" ignaro che la pistola fosse carica: Alec Baldwin uccide la direttrice della fotografia e ferisce gravemente il regista. Fortuna che la sceneggiatura gli andava bene!

Caro Dago,

alec baldwin sul set di rust

sarà normale che al matrimonio per pochi intimi, giusto un centinaio, ci fossero Gilda Moratti e il figlio del re saudita Salman ma non il cuginetto Andrea Agnelli? L'effetto Draghi ormai impone scialorrea verso tutto e tutti?

si dirà che le scelte politiche si evolvono ed è naturale e se Maroni da giovane era esponente di Democrazia Proletaria, poi della Lega Nord al tempo di Bossi, allora era vera la sentenza del leader Massimino... " sono una costola della sinistra ".

la regina elisabetta il 12 ottobre

Per questo diventa assistant manager della ministra al Viminale, non certo in sintonia con Matte S. Una poltrona in più e siamo tutti più forti, solidali e democratici che pria.

Caro Dago, tra gli over 80 sta già salendo la percentuale di contagi tra i vaccinati ad oltre 180 giorni dal richiamo. Lo stesso sta avvenendo tra chi ha tra i 60 e i 79 anni. L'hanno pensata bene: un "vaccino yogurt" con scadenza a breve periodo. Così ogni sei mesi possono incassare di nuovo.

JOE BIDEN XI JINPING

Caro Dago, Gb, la regina Elisabetta, 95 anni, ha trascorso la notte scorsa in ospedale. Chapeau! A quell'età chi ha voglia di farsi ricoverare per controllare che nella Sanità tutto funzioni bene?

roberto burioni sul red carpet al festival del cinema di venezia 1

Caro Dago, Usa, tra le misure previste dalla manovra di Biden, l'aumento del credito di imposta da 7.500 a 12.700 dollari per l'acquisto di auto elettriche, a patto che negli stabilimenti siano presenti i sindacati. Ah, quindi che l'auto non sia inquinante è una cosa secondaria? Meglio acquistare quelle a benzina dove ci sono i sindacati?

charles michel mario draghi

La questione degli algoritmi di Facebook e TikTok che censurano le opere d’arte, quando mostrano immagini di nudo, è particolarmente interessate. Qualche galleria pur di pubblicizzare le proprie opere si è iscritta su Only Fans, un social in cui si paga per vedere immagini di nudo: tutto sempre e solo virtuale.

Peccato però che l’approccio con l’opera d’arte dovrebbe essere fisico e concreto.

Personalmente da appassionato d’arte sarei per una censura quasi totale delle opere d’arte digitali, affinché si riparta dall’idea che l’opera d’arte è sempre e soltanto reale, tangibile, vera. Esiste quando la si vede e l’unica riproduzione ammissibile è il ricordo.

ursula von der leyen. mateusz morawiecki

#KULTURA

Caro Dago, manifestazioni no vax, il prof Burioni: "Si salvano da aumento contagi perché all'aperto". Quindi "Il virus non circola e il rischio è zero" come disse a febbraio 2020 in tv?

Ogni volta che esce un nuovo quotidiano e/o settimanale su carta stampata, ci sarà ancora possibilità di incartare il pesce al mercato.

ursula von der leyen mateusz morawiecki

Caro Dago Ue, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: "Consiglio europeo senza Merkel come Roma senza Vaticano". Sì, però se a Roma togliamo il Vaticano non rimane comunque Draghi?

Caro D due cose

La prima:

willie b. smith iii

il povero Draghi sembra il personaggio di una tragedia shakespeariana: il suo tocco magico apre rubinetti di denaro, premi Nobel e medaglie, record su record... mentre intanto il suo grande, romantico amore, la maggica, subisce l'umiliazione sportiva più grande della sua storia recente. Misà che oggi ha dato ordine alla segretaria di cancellare gli impegni in agenda e si è dato malato.(poteva andare peggio, poteva essere alla vigilia di un G20)

La seconda:

La Polonia di qua la Polonia di là, i fascisti e l'homotransfobia... Non succederà nulla, la Polonia è l'ultimo avamposto europeo verso l'asia e la Russia, è la barriera di Games of Thrones, militarizzato dagli USA, certo voglio vedere che si inventano al parlamento europeo per sgonfiare la crisi EuroPolacca

virginia raggi lascia il campidoglio 3

Caro Dago, le autorità dell'Alabama hanno giustiziato ieri sera un afroamericano condannato per l'omicidio di una donna bianca 30 anni fa. Quando finirà l'invidia e l'odio dei neri nei confronti dei bianchi?

Caro Dago, M5s, nella nuova segreteria di Conte manca la Raggi. Un'ottima scelta, così potrà continuare ad occuparsi di topi, gabbiani, cinghiali ed istrici.

WALTER RICCIARDI

Gentile Dago la notizia con gaudium magnum che il mitico comitato va a casa e la vera svolta contro la pandemia finalmente verrà sconfitta infatti il comitato che come decisione principale ha stabilito la vigile attesa e tachipirina intasando gli ospedali per le complicanze e rinchiuso tutti in casa mancando di studiare un protocollo di cura univoco e tempestivo ha sparso solo terrore assecondati da un ministro inadeguato che seguiva tutto senza proferire parola incidendo sulla salute si quella mentale degli italiani i risultati li stiamo vedendo adesso con i vari omicidi efferati e inspiegabili e gli incidenti sul lavoro dovuti soprattutto a disattenzione o leggerezza tipica di chi ha la testa impegnata in altro cpn la concentrazione abbassata certo è che chi è seduto su una poltrona difficilmente si fa male.

Alla prossima e un caro saluto.

mario draghi alla camera

Et voilà, Draghino si porta a casa pure il mondiale dì inseguimento a squadre e la gara dì eliminazione, tra un CdA e l’altro.

Caro Dago, Ricciardi: «Sono convinto che andremo a somministrare la terza dose a tutte le fasce di popolazione». Ci preparano il braccio prima di liberalizzare le droghe?

Caro Dago,

passaggio di consegne tra virginia raggi e roberto gualtieri 4

si può fare per una volta un discorso serio? Tutti contro la Polonia che ha detto che la sua costituzione è superiore alle norme dell’Unione Europea. Che scandalo, sovranisti, tagliamogli i fondi! Anche i tedeschi avevano detto che la loro costituzione è superiore alle leggi europee, ma questo non lo ricorda nessuno.

Ma se fosse in Italia? La Costituzione dice, art. 21, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”

tifosi roma bodo glimt

Ma se venisse una direttiva della Commissione che vietasse ogni opinione che possa offendere qualche afroamericano o gay o trans, in quanto “discorso d’odio”, come la mettiamo? Non ci siamo lontani, in America c’è già gente che ha perso il posto per avere detto che sono le donne a partorire.

Caro Roberto,

bodo glimt roma

il portoghese promise di non abbandonare la famiglia giallorossa, tuttavia, i figliuoli di Mourinho, abusati dal Bodo Glimt, sono stati strappati al babbo e affidati agli psicoterapeuti di Bibbiano.

Caro Dago,

la corte costituzionale polacca ritiene che le sentenze della corte di giustizia europea non possano prevaricare il dettato della propria costituzione.

CARLO FIDANZA GIORGIA MELONI

In Italia per contro è pacificamente accettato che la nostra magistratura si adegui pedissequamente al contenute delle sentenze della corte di giustizia europea che divengono in tal modo una nuova fonte del nostro diritto positivo anche se in nessuna parte della nostra costituzione sta scritto che i nostri tribunali debbano adeguare le loro decisioni a quelle della corte europea.

Chissà come saranno felici i nostri concittadini che si vedono soccombenti in una vertenza giudiziaria solo perché il tribunale adito si deve adeguare alle sentenze emesse della corte europea cosa che non sarebbe successa se il tribunale si fosse limitato ad applicate le leggi vigenti nel nostro paese ?

carlo fidanza inchiesta di fanpage

Non mi sembra che la questione sollevata dalla Polonia sia irrilevante e senza fondamento e sono sorpreso che in Europa altri stati, orgogliosamente fieri della loro storia e della loro sovranità, si siano adeguati senza reazioni al dettato della corte europea che con le sue sentenze ha il potere di cancellare i singoli diritti nazionali.

roberto jonghi lavarini carlo fidanza

Caro Dago, complimenti per la vittoria. Naturalmente da estendere al tuo amico Ferrara e alle guardie rosse di fanpage. La vostra campagna antifascista ha dato i suoi frutti ed ora potrete intensificarla, battendo il ferro caldo, come già il vostro eroe-epigono-partigiano Sala ha iniziato a fare richiedendo il green pass antifascista nella sua bella Milano.

Per non essere essere superato a sinistra (orrore!) ti suggerisco, anche se so che non hai certo bisogno dei miei consigli, di rilanciare l'idea della caccia (fisica) al fascista o presunto tale credimi, sarà un successo.

E' semplicissimo, si sollecita l'antifascista che è in ognuno di noi (le persone per bene) a denunciare ogni rigurgito fascista compilando accurate liste di proscrizione con nomi ed indirizzi, come a suo tempo fece il mai troppo rimpianto giornale "Lotta continua".

carlo fidanza

A questo punto è fatta, come ai bei tempi puoi star sicuro che le nuove "Volanti rosse" e compagnia brigata bella provvederanno alla bisogna, estirpando il male alla radice. Per chi resta (si sa, nessuno è perfetto, qualcosa sfugge anche ai compagni più zelanti) si può adottare un bel provvedimento di revoca di ogni diritto civile, sequestrando ogni bene e togliendo ogni copertura sanitaria ai reprobi destrorsi sopravvissuti.

Dici che non si può? Ma figurati osa, osa, osa, nessun magistrato avrà a che dire e con l'aiuto della libera e responsabile stampa italiana il grande salto antifascista in avanti sarà possibile, come in Cina, in Venezuela, a Cuba e come sta accadendo nella Spagna social-comunista dove le case dei grassi borghesi hanno i giorni contati.

luca morisi

Caro Dago, caro energia, leader Ue alla Commissione: "Adottare misure per famiglie e aziende". Consiglieranno di tenere il riscaldamento spento e di consumare poca elettricità per avere una bolletta più leggera?

Marino Pascolo

Dago darling, chissà se nel caso Berlusconi salisse al Colle più alto, il Quirinale tornerebbe a essere quel che era ai tempi della regina Margherita: incontri culturali, balli e pranzi principeschi, ecc.

E chissà se ci sarebbero anche "cene eleganti" come ad Arcore (ancora misteriose nonostante il cancan che ne è stato fatto). Mancherebbe comunque una "first lady" al suo fianco. Ruolo che potrebbe essere assegnato a una presidentessa "morganatica". Magari una donna brillante come la contessa Marisela Federici. Ossequi

marisela federici foto di bacco

Piazza Dago,

dovresti fare una trasmissione sui media e chiamarla così, mostrerai quella intelligenza che difetta al conduttore di Piazza Pulita, e fargli capire dopo la trasmissione di ieri sera, tutta allarmante e schifeggiante sui polacchi cattolici e fascisti, sui magiari fascisti e forse credenti che nel 1956 a Budapest iniziava la fine del suo impero ideologico che si concludeva negli anni ottanta con Solidarnosc.

Polacchi e ungheresi con i loro cardinali imprigionati dai sovietici hanno ottenuto con le loro Piazze la vittoria sul Catorcione delle Repubbliche Sovietiche e Paesi dominati, con Estrema Unzione data loro da Wojtila. . E se in quella monotòna Piazza Pulita la Storia reale ancora jè rode mejo così, i prefati popoli rivincono ogni volta che dalla TV di Urbanetto il conduttore innominato va in crisi di astinenza per nemici da abbattere.

Caro Dago,

Rossana Rossanda

Trovo liberatorio scriverti,anche quando non pubblichi le mie lettere.

Femminista dai tempi in cui si leggeva Rosa Luxemburg e in Italia si lottava con Luciana Castellina,Rossana Rossanda,Lidia Menapace,Adele Cambria.....posso dire che sarebbe stato ritenuto offensivo pensare di attribuire poltrone e scranni in automatico con le quote rosa,implicitamente ammettendo che le donne non possono essere competenti,intelligenti e preparate come gli uomini e allora vanno accontentate così,magari togliendo il posto a un uomo migliore di loro (si,abbi pazienza,sono eretica).

Adesso mi pare che le donne in politica abbiano raggiunto la parita' con gli uomini: incompetenza,faciloneria e ridicolo sono la caratteristica di molti ( troppi ) parlamentari e ministri di ogni gender.

La pubblica istruzione e' stata veramente maltrattata: dopo quella che immaginava particelle che si rincorrevano in un tunnel scavato fra la Svizzera e ,mi pare,l'Abruzzo,abbiamo avuto l'altra degli studenti "piu' migliori" e,per non farci mancare niente,la sciagurata dei banchi a rotelle antipandemia.

fabiana dadone coi piedi sulla scrivania

Ora c' e' una signora che compete con Darth Vader in popolarita' ,altre che hanno scoperto quanto e' chic una signora i tacchi a spillo,magari poggiati sulla scrivania di un ministero per dare un esempio di classe, e le labbrosaure proliferano anche in parlamento.

Come la mettiamo con l'abolizione del gender, che sembra essere l'obbiettivo prioritario invece che il lavoro garantito e decentemente remunerato per tutti ?

Le quote rosa non sono una palese contraddizione,una santificazione eclatante del sessismo piu' bieco e reazionario ?

A quando ,finalmente,l'istituzione di quote no gender,binarie,secondarie,transarie ,e pure quote verdi viola e incolori ?

Chiedo per un amic#*%&π¢$¥

Giovanna Maldasia