POSTA! - SALVINI IN VIAGGIO VERSO IL CONFINE CON I VOLONTARI DI 'RIPARTIAMO ONLUS'. OBIETTIVO PORTARE IN ITALIA LE FAMIGLIE ORA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA. MANCA SOLO UN VIDEO IN CUI CANTA "BELLA CIAO" E LA METAMORFOSI SAREBBE COMPLETA - CARO DAGO, M5S, I VERTICI RESTANO CONGELATI: IL TRIBUNALE DI NAPOLI RIGETTA IL RICORSO. "GIUSEPPI", L'AVVOCATO DELLE CAUSE PERSE...

Riceviamo e pubblichiamo:

il papa con il labbro gonfio all angelus del 26 dicembre 2021

Lettera 1

Caro Dago, Ucraina, Papa Francesco: "Prego per le madri in fuga con i bambini". I padri, invece, possono finire all'inferno?

Nereo Villa

Lettera 2

Caro Dago, M5S, i vertici restano congelati: il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso Conte. "Giuseppi", l'avvocato delle cause perse...

Ranio

Lettera 3

mattarella meme le bimbe di sergio mattarella 3

Caro Dago, Mattarella: "Il primo pensiero di questo 8 marzo alle donne ucraine. Madri, lavoratrici, giovani, colpite da una violenza inattesa, crudele, assurda". E certo. Per farle stare bene come quelle afghane, citofonare Biden.

Furio Panetta

Lettera 4

Caro Dago, Draghi ha avuto una conversazione telefonica con Scholz: sul tavolo sanzioni alla Russia, aiuti all'Ucraina ed energia. Quindi, dopo il vertice a quattro con Biden, Macron e Johnson, il cancelliere ha ritenuto opportuno, informare degli sviluppi anche la "servitù"?

joe biden videoconferenza con macron johnson e scholz

R. Porfiri

Lettera 5

Caro Dago,

hai scritto che "la guerra non ha fermato i no vax". Certo: perché la guerra ha fermato la follia di questo governo, unico al mondo, che continua con le sue vessazioni? Questa sindrome da ultimo soldato giapponese, che continua a combattere anche se

nessuno combatte più, neanche la guerra riesce a guarirla.

mario draghi ursula von der leyen

Che cosa ci deve liberare da questa schiavitù? Putin? Ormai a Draghi non crediamo più, neanche se riuscisse a trasformare l'acqua in vino. Quindi la smetta di vessarci e licenzi finalmente Speranza, che continua nella sua guerra personale, e ci liberi.

Alfredo Calogiuri

Lettera 6

Caro Dago, se l'Ucraina resisterà alcune settimane troveremo il pazzo chiuso nel suo bunker del Cremlino con una fiala di cianuro in bocca e una copia del main kampf tra le mani. Aspettiamo e speriamo...

VLADIMIR PUTIN PRIMA DOPO

P.S. le ultime immagini di Putin sono agghiaccianti, gonfio, irriconoscibile...

FB

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "Nuovi bombardamenti su civili nella notte". E fortuna che vengono evitati gli obiettivi militari...

J.N.

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, Stati Uniti: "Forze russe non fanno grandi progressi". Mai! Anzi, pare che Zelensky e i suoi siano ormai alle porte di Mosca...

MATTEO SALVINI CONTESTATO IN POLONIA CON LA MAGLIETTA DI PUTIN

Marino Pascolo

Lettera 9

Caro Dago, "Yury Prilipko, sindaco di Gostomel, ucciso dai russi mentre distribuiva cibo agli affamati e medicine agli ammalati...". Grandissimi a Rai News 24! Se si tratta di un ucraino riescono a far sembrare Gesù anche un semplice 'primo cittadino'.

Gripp

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, ieri vertice tra Biden, Scholz, Macron e Johnson. Non è che hanno lasciato fuori Draghi perché non si è ancora deciso a togliere il Green pass?

mario draghi ursula von der leyen

Sandro Celi

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, il Pentagono invia altri 500 soldati in Europa. Speriamo non in Portogallo: non servirebbero a un cacchio!

Neal Caffrey

Lettera 12

Caro Dago, Russia-Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha tenuto una videocall con Joe Biden, Emmanuel Macron e Boris Johnson. E Mario Draghi e Ursula von der Leyen? Dispersi in guerra o considerati irrilevanti?

macron putin

Leo Eredi

Lettera 13

Caro Dago, guerra Russia-Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha tenuto una videocall con Joe Biden, Emmanuel Macron e Boris Johnson. E Mario Draghi e Ursula von der Leyen? Dispersi in guerra o considerati irrilevanti?

Leo Eredi

mattarella meme le bimbe di sergio mattarella 4

Lettera 14

Caro Dago, Istat, 7,5% delle famiglie italiane in povertà assoluta. Ma non bisogna preoccuparsi perché oltre ai migranti africani quest'anno il Governo Draghi accoglie pure i profughi ucraini. Quindi inutile litigare: ci sarà miseria per tutti!

Greg

Lettera 15

Mi è capitato di leggere le dichiarazioni del nipote di Gramsci. Per carità, non turbiamo la sua sensibilità e quella della Russia più profonda che sostiene Putin e non lo considera un pazzo. Ma la patologia di uno che è sotto farmaci, va in terapia tot giorni alla settimana per ritrovare il suo lato docile come va chiamata? Disturbo sociopatico acuto, comportamento psicopatologico ricorrente, arresto dello sviluppo morale?

Impeto Grif

Lettera 16

LUCIANA LAMORGESE MARIO DRAGHI

Caro Dago, Matteo Salvini è stato contestato al suo arrivo alla stazione Przemysl, cittadina polacca che si trova a una decina di chilometri dal confine con l'Ucraina. Il sindaco Wojciech Bakun ha prima ringraziato l'Italia poi ricordato la maglietta col volto di Putin indossata anni fa dal leader del Carroccio.

Un suo fan sui social dalla memoria d'elefante? O magari qualcuno dall'italia ha mandato dettagli e istruzioni? Comunque il leghista con queste piroette alla Roberto Bolle, se le va a cercare...

Ettore Banchi

marco damilano presenta la nuova grafica de l espresso (1)

Lettera 17

Egregio Dago

La Ministra (scrivo correttamente?) La Morgese, con un debole per le navi da crociera per ospitare migranti, potrebbe usare gli yacths degli oligarchi putiniani per accogliere con un certo confort famiglie ucraine, che fuggono VERAMENTE da una guerra.

Sarebbe al contempo corretto riservarne uno per il compagno Baffino, come giusta ricompensa per le numerose trattative svolte a beneficio di questo disgraziatissimo paese. La barchetta in suo possesso ne diminuisce il giusto prestigio.

Cordialità

Sanvic

MEME SULL INCONTRO TRA MACRON E PUTIN

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, Salvini in viaggio verso il confine con i volontari di 'Ripartiamo onlus'. Obiettivo portare in Italia le famiglie ora nei centri di accoglienza. Manca solo un video in cui canta "Bella ciao" e la metamorfosi sarebbe completa.

Vesna

Lettera 19

Caro Dago, guerra Ucraina, il ministro Di Maio: "Come Farnesina stiamo approntando un'unità di crisi per le imprese che esportano colpite dalle sanzioni imposte alla Russia". Vuole difenderle e proteggerle dal governo Draghi che, assieme a europei e americani, ha varato le sanzioni?

SALVINI PUTIN CONTE DI MAIO

Licio Ferdi

Lettera 20

Caro Dago

il patriarca di Mosca Kirill appoggia la guerra in Ucraina perché è contro chi sostiene i gay. Meglio la violenza, la distruzione, la morte piuttosto che sostenere i gay. Che bell'esempio di prete! Ma ci rendiamo conto di quanto abbiamo rischiato in Italia? Se fosse stato approvato il d.d.l. Zan, come minimo il "gran patriarca" Kirill avrebbe convinto il suo amico Putin a lanciare contro di noi qualche testata nucleare...

Gialtiero Bianco

LUCIANA LAMORGESE ROBERTO GAROFOLI

Lettera 21

Caro Dago, Sarajevo, Governo federale e Parlamento bosniaco senza riscaldamento in seguito al vertiginoso aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il diabolico piano di Putin: lasciarci tutti al freddo in modo da obbligarci ad indossare il colbacco... Così sembreremo tutti russi!

Vic Laffer

Lettera 22

Caro Dago, la Ue ha perso l'occasione per dimostrare di non essere un gigante con i piedi d'argilla.Avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione dove allargarsi senza toccare equilibri delicatissimi , dimostrando ragionevolezza ed indipendenza dalle spinte espansionistiche della Nato,non affidandosi alla propaganda,come avviene tra le altre parti in gioco.

la devastazione della guerra in ucraina

Avrebbe fatto un figurone se avesse aperto un tavolo con i contendenti, Russi e ucraini, per evitare un conflitto militare, risparmiando, sì, vite umane,non compromettendo le nostre economie e l'ambiente.I tanto sbandierati "valori dell'Europa" ,la pace e la libertà,si difendono fino all'ultimo con le TRATTATIVE e non facendo insopportabili musi duri e inviando armi (in che mani finiscono?) ,dimostrando di essere autonomi nel giudizio e nell'azione ,non facendo correre rischi inimmaginabili alle proprie popolazioni.

LA MINISTRA LUCIANA LAMORGESE

Ora qualcuno, tipo Scholz, tenta una qualche marcia indietro e di sfilarsi dal gruppone. P.S. Gli "scappati di casa" non sono solo una caratteristica del nostro Parlamento,tanti li ritroviamo a comandare in quel di Bruxelles.

Paloma

Lettera 23

Dago mi consenta,

il lutto manifestato da tutti per la vendita del settimanale Espresso ad un neo miliardario poco noto, per di più meridionale italico, ha del comico. Vendite in picchiata, il formato settimanale è superato dalla celerità degli eventi quotidiani e avrebbe ancora senso se si dedicasse ad approfondimenti o inchieste a largo spettro, quindi fuori dalle linee editoriali e padronali quelle che ci sono sin dalla nascita dell' Espresso.

olaf scholz volodymir zelensky

Le linee editoriali della vecchia proprietà sono chiare, sono subordinate alla redditività del venduto, se fosse per John anche della Vecchia Signora con i suoi debiti indefiniti se ne libererebbe volentieri. E' il Mercato bellezza e nemmeno Damilano Marco ci può fare niente. Topolino esce ancora ?

PUTIN E DI MAIO - FOTOMONTAGGIO DI CARLI

saluti - peprig -

putin di maio by osho