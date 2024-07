POSTA - STANTI I DISASTRI ORGANIZZATIVI DELL'OLIMPIADE PARIGINA, È CHIARO CHE IN FRANCIA NON GOVERNANO PIÙ I RE SOLE, OGGI, MALDESTRAMENTE SOSTITUITI DA MACRON, IL PRIMO RE SÒLA - GIORGIO ARMANI ELIMINATO NEI 100 STILE LIBERO. PAZIENZA. AVRÀ MODO DI RIFARSI CON LA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO…

Lettera 1

Nguichie Kamseu Kamogne Giorgio Armani

Caro Dago, Parigi 2024, Giorgio Armani eliminato nei 100 stile libero. Pazienza. Avrà modo di rifarsi con la collezione autunno inverno.

Cocit

Lettera 2

Ciao Dago, Enrico Brignano dice che rosica se uno non ride alle sue battute: dev'essere brutto vivere sempre incazzato..

Giovanni

Lettera 3

Caro Dago, Venezuela, Maduro: "Il fascismo in Venezuela non vincerà mai". Braaavooo! Questa frase dovrebbe mettere tutti a tacere. Rimbam-Biden vuol diventare l'avvocato dei "fascisti"?

Pat O'Brian

Lettera 4

MADURO

Caro Dago, Olimpiadi di Parigi, rinviata la gara di triathlon, la Senna è ancora troppo inquinata. Insomma, non riescono a mantenere pulito per qualche giorno un breve tratto di un "fiumiciattolo" come la Senna, però vogliono farci credere che con la transizione green saranno in grado di contenere l'aumento della temperature medie di tutto il globo entro un determinato limite? Ma vadano a raccontarla a qualcun altro: non hanno il senso del ridicolo!

J.N.

Lettera 5

Caro Dago ,

oggi la Meloni è atterrata all' aeroporto di shangai ed ha annunciato il gemellaggio con l' aeroporto di ciampino . Quindi dal 1 gennaio 2025 il secondo scalo di Roma diventera' aeroporto di shampino

Marco di Gessate

Lettera 6

KIM JONG UN E LA FIGLIA KIM JU AE

Caro Dago , il dittatore lardoso nordcoreano kim sta iniziando a preparare il campo a sua figlia di 12 anni per un futuro avvicendamento al potere ( primo passo farla ingrassare di 40 kg ) . Nel frattempo la meloni va in visita ufficiale in cina portandosi dietro la figlia di 8 anni. Dobbiamo prepararci ad avere Ginevra Meloni/Giambruno come futuro presidente del consiglio ?

Marco di Gessate

Lettera 7

Non so a voi, ma a me pare che quest'anno diverse decisioni arbitrali siano inquinate come l'acqua della Senna! "Quisti ci vonno mette a divede che Cristo è mortu de freddu quann'era u padrone de a macchia".

Carlo Leonardi

Lettera 8

IL TWEET DI PIERLUIGI BERSANI SUI RITARDI AI TRENI

Caro Dago,

leggevo poco fa l'articolo in cui Bersani sbertuccia Salvini sui treni fermi. Il ritardo indicato è 50 minuti. Beh, mia moglie è partita da Roma con Italo alle 1940 circa (29/07/24), è ora a Bologna all'1:00 di notte del 30/01/2024, Treno 8158. Non sono state fornite bottigliette d'acqua, o qualche snack, informazioni come al solito non vengono fornite. Darei l'oro a Salvini, olimpiadi vinte alla grande.

Ti saluto.

Ricky

Lettera 9

Caro Dago, Olimpiadi di Parigi,. Dopo aver speso 1,4 miliardi di euro per far tornare la Senna "balneabile", spenderanno "qualcosa" anche affinché i test dell'acqua risultino accettabili?

Bug

Lettera 10

Caro Dago,

trovo vergognoso ed indegno di un paese civile che le intercettazioni delle conversazioni fra Turetta e suo padre siano state diffuse al pubblico. Tali intercettazioni non rivestono alcuna rilevanza processuale e chi le ha diffuse e chi ha reso possibile la loro diffusione si è comportato da un vero Maramaldo. Lei cosa ne pensa ?

marco travaglio a otto e mezzo 4

Pietro Volpi

Lovere (Bg)i

Lettera 11

Caro Dago, e così anche il rigoroso Travaglio, che esalta l'incolore Conte e randella Grillo che in un sussulto identitario sprona il M5S a tornare ad essere di lotta e di vaffa, si converte al trasformismo, malefica tipicità italica, digerendo addirittura l'abolizione del limite dei 2 mandati.

L'inflessibile penna nostrana si fa mammoletta quando arriva ad esortare il perenne garante a starsene zitto e bono, pensando ai 300.000 euro l'anno che si pappa senza sforzo ma grazie alla "creatività" che riversa nella comunicazione del Movimento.

Paloma

DONALD TRUMP ASCOLTA IL DISCORSO DI BIDEN

Lettera 12

Caro Dago,

Diciamo ( o non si puo' ) che proporre ad un evento che celebra la forma fisica al piu' alto livello un ammasso di lardo come protagonista di un quadro vivente ( di una bruttezza che sembra addirittura voluta ) non e' stato il massimo dell'intelligenza ?

Giovanna Maldasia

Lettera 13

Caro Dago, Olimpiadi, minacce di morte a Dj francese Barbara Butch dopo la partecipazione alla cerimonia di apertura nella parodia dell'«Ultima cena». Se vuoi rispetto porta rispetto. Prima offendono miliardi di cristiani e poi si lamentano se dall'altra parte "rispondono"?

Raphael Colonna

PIER LUIGI BERSANI IN VIETNAM NEL 1986

Lettera 14

Caro Dago, il presidente Usa Joe Biden e quello brasiliano Lula, si sentiranno nelle prossime ore per parlare delle elezioni in Venezuela. Il gatto e la volpe che discutono di presunte irregolarità nell'elezione di Maduro: sublime!

D.H.

Lettera 15

Caro Dago, 007 Usa: "L'Iran lavora per danneggiare la campagna di Donald Trump". Ecco da chi sono arrivati i 200 milioni di dollari raccolti in pochi giorni da Kamala Harris!

U.Delmal

Lettera 16

Drago Lumen,

stante i disastri organizzativi dell'Olimpiade parigina, è chiaro che in Francia non governano più i Re Sole, oggi, maldestramente sostituiti da Macron, il primo Re Sòla.

WISH YOU WERE EAR - MEME BY EMILIANO CARLI

Giancarlo Lehner

Lettera 17

Caro Dago,

Dire che "le atlete si stanno rifacendo il trucco" puo' costare il posto di lavoro ad un giornalista ! Ma chi lo ha fatto licenziare sicuramente non si trucca,perche' dovrebbe guardarsi allo specchio e probabilmente non sopporterebbe la vista della propria faccia.

Ma voi giornalisti non siete solidali con la vittima di tanta bigotteria?

Giovanna Maldasia