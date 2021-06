POSTA! - VA BENE CHE “SFANCULARE” OGNI GIORNO OGNI TIPO DI GOVERNO PORTI A FARTI ASSEGNARE INCARICHI DI OGNI TIPO PER RABBONIRTI, MA ALMENO IL DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO COME NUOVO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI TOMASO MONTANARI NON LO DOVEVA TENERE IN INGLESE? OPPURE SOLO IL POVERO CALCIATORE LUIS SUAREZ DOVEVA CONOSCERE UNA LINGUA STRANIERA PER FARE GOL?

tomaso montanari

Va bene che “sfanculare” ogni giorno ogni tipo di Governo porti a farti assegnare incarichi di ogni tipo per rabbonirti, ma almeno il discorso di ringraziamento come nuovo rettore dell’Università per stranieri Tomaso Montanari non lo doveva tenere in inglese? Oppure solo il povero calciatore Luis Suarez doveva conoscere una lingua straniera per fare gol?

IL SELFIE DI ZAN DAL GAY PRIDE DI MILANO

Caro Dago, Alessandro Zan pubblica un selfie del gay pride di Milano con questa didascalia "L’Italia migliore. L’Italia del futuro".

Quindi, secondo il parlamentare del Piddì, l'Italia migliore è fatta da quei fenomeni che sfilano vestiti di piume di struzzo e con le terga al vento? E l'Italia del futuro sarà tutta composta solo da omosessuali et similia?

Cos'è, il suprematismo gaio? E io che pensavo che l'Italia migliore e quella del futuro fosse quella che s'alza tutte le mattine e va a lavorare.

Una cosa è certa: dopo l'approvazione della legge transfascista che porta il suo nome, in Italia si rischierà la galera nello scrivere cose come questa.

[Il Gatto Giacomino]

raggi a belve

Caro Dago, Roma, la sindaca Virginia Raggi ha chiesto di predisporre un'ordinanza urgente per imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale. Vuole buttarci dentro gli avversari per le Comunali?

La Lega dei Giusti

LUIGI DI MAIO IN LIBIA

Caro Dago, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accoglie i 32 partecipanti al G20 degli Esteri e dello Sviluppo a Palazzo Lanfranchi a Matera. Ha trovato facilmente la città dei Sassi o ha perso tempo a cercarla in Puglia?

Bibi

grillo conte

Caro Dago

è evidente che i grillini non sono nemmeno capaci di amministrare se stessi intesi come "ente associativo", quindi con quale faccia avrebbero la pretesa di amministrare un paese come l'Italia e tutte le sue problematiche (lavoro, imprese, infrastrutture, servizi etc.).

Consiglio: tornate all'asilo (nido) e ripartite da lì.

Lorenzo B.

ENRICO LETTA VOTA ALLE PRIMARIE PER ROMA 1

Caro Dago, ha ragione Maria Teresa Meli quando scrive che Letta "non ama lasciare nulla al caso". I fallimenti di Enrichetto sono tutti studiati e programmati nei minimi particolari.

Gripp

mario draghi riceve antony blinken 5

Caro Dago, Usa, il segretario di Stato, Antony Blinken: "Se la Russia continuerà ad aggredirci, o ad agire come ha fatto con gli attacchi SolarWind, le intrusioni nelle nostre elezioni e l'aggressione a Navalny, allora risponderemo. Non perché vogliamo conflitti, ma perché abbiamo a cuore i nostri valori e principi". Che si rispecchiano nella Cina che ha mandato il Covid?

Simon Gorky

francia svizzera 9

Francia-Svizzera, l'astinenza fa male, è scomodo correre con le palle piene

Caro Dago,

a quanto pare Conte ha lanciato un'opa ostile per scalare i 5Stelle. Chiede il voto all'assemblea degli azionisti addirittura. Vediamo se l'Elevato verrà levato.

PS. Prima puntata di InOnda con Parenzo - De Gregorio: 'na pesantezza!

Saluti

SR

Caro Dago,

conte grillo

non si può da una frase estrarre moltissimo, tuttavia dal Conte dixit "Grillo deve decidere di essere un generoso genitore che lascia crescere sua creatura in autonomia o essere il genitore padrone che ne contrasta l'emancipazione".

Già il riferimento Grillo - genitore è, per la vicenda di Ciro, graffiante, come il suo portavoce l'asfaltante e perdente -, poi che il M5S si debba "emancipare" abbandonando i suoi riferimenti, Casaleggio prima e Grillo adesso, dopo anni di vita dura ma viva. Non bastano chiacchere e distintivo con pochette per farsi dare il controllo di ciò che rimane di quel 34% di elettori italiani vincenti nel 2018.

Saluti - peprig -

la nave alan kurdi della ong sea eye soccorre migranti 1

Caro Dago, a causa di una avaria ad un motore abbiamo appreso che l'Italia noleggia aerei di compagnie straniere per trasferire i migranti, che gentilmente le Ong ci scaricano senza sosta, dalla Sicilia in altre città italiane. L'aereo in questione trasportava 8 migranti e ben 34 poliziotti! Queste spese le pagano le Ong con il loro bilanci milionari?

FB

omofobia

Caro Dago,

propongo sommessamente una moratoria per tutti gli indignati in servizio permanente effettivo sui temi delle discriminazioni omofobe. A quanto pare, anche nell'ultimo caso del ragazzo suicidatosi, i motivi erano tutt'altri e i soliti impegnatissimi tutori del gender hanno dovuto rallentare la carica per non finire contro il muro di baionette dei fatti.

Da un anno a questa parte pare che in Italia si scopra una discriminazione ogni dodici ore! In Italia, tra l'altro, che è il paese più tollerante del mondo: tolleriamo presidenti del consiglio puttanieri, vertici ministeriali guidati da analfabeti funzionali, esimi sconosciuti assurti a ruolo di statisti in dodici mesi, cabarettisti che fanno e disfano governi, governi fatti e disfatti tre volte in due anni senza il minimo pudore nel mestare tra le maggioranze parlamentari, moderni cincinnati a cui è permesso tutto e tutto è perdonato pelosamente per virtù ontologiche; tolleriamo marce e retromarce vaccinali, restrizioni della libertà ormai assimilate irreversibilmente, pedaggi impliciti per l'esercizio della sacrosanta libertà di movimento, rendite di posizione sindacale risalenti agli anni settanta del secolo scorso, rapine generazionali indecenti imbellettate di retorica, e tante altre cose, anche piccole e per questo più esiziali, che tralascio per carità di patria.

' OMOFOBIA, LA TRANSFOBIA E LA BIFOBIA

Ma soprattutto, l'Italia è talmente tollerante dal lato dei costumi che a tal proposito merita riproporre un luogo comune oggi validissimo: quando duemila e passa anni fa a Roma eravamo già froci in Nord America gente con le mutande di pelle correva dietro ai bisonti.

Saluti.

SR

italiani inginocchiati per il black lives matter

Caro Dago, Europei di calcio. Per motivi di scaramanzia, consigliamo gli azzurri di continuare a fare prima della prossima partita le stesse identiche cose che hanno fatto finora, visto che hanno funzionato alla grande. Che succede se, per solidarietà verso il Belgio, prima del fischio d'inizio della partita di venerdì si inginocchiano anche loro e poi finisce male e vengono eliminati?

A.B.

Caro Dago,

massimo fini

ho letto anch’io la scorsa settimana l’articolo di Massimo Fini sul Fatto quotidiano in cui il giornalista ci ha raccontato tutte le peripezie che ha incontrato nella sua vita e che, unitamente al fatto del recente furto delle sue mutande sporche alla Canottieri di Milano, lo hanno portato a tifare per il Belgio e non per l’Italia nei campionati europei di calcio attualmente in corso. Dopo aver letto l’articolo in discorso mi sono venute naturali due considerazioni.

La prima riguarda la differenza fra il comportamento di Fini nei confronti della nostra squadra, cui preferisce il Belgio, e gli analoghi comportamenti in uso nel mondo anglosassone in casi simili dove vige il principio racchiuso nel detto “Right or wrong my country” che potremmo tradurre comunemente “giusto o sbagliato che sia, io sto sempre con il mio paese”.

MASSIMO FINI

La seconda considerazione mi è venuta mentre leggevo la sequenza delle disavventure che Fini ha dovuto sopportare. Mi è venuto infatti naturale pensare a Fini quasi che fosse la personificazione del ragionier Fantozzi a cui, come sappiamo, non ne va mai bene una ed è sempre accompagnato dalla ben nota “nuvoletta” dell’impiegato e che, anche quando sembra baciato dalla fortuna, in un modo od in un altro la fortuna si trasforma inesorabilmente in sfortuna.

Mi sbaglio?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

SKY DAZN

Caro e stimato Dago,

lasciate a Dazn gran parte delle partite di serie A, prevedo per Sky magna mattanza di giornalisti pallonari, a cominciare dagli improbabili, patetici, mediocri imitatori del grande Federico Buffa, l'unico omerico capace di narrare l'epos e la mitologia calcistiche.

Giancarlo Lehner

antony blinken luigi di maio 1

Caro Dago, il segretario Usa agli Esteri, Anthony Blinken, al G20: "Portare più vaccini in più Paesi". Afesso fa il generoso, ma se il suo capo, il presidente Joe Biden, non avesse bloccato per mesi le esportazioni, si poteva essere già a metà dell'opera.

Ice Nine 1999

Il Padrino - Coppola

Dagovski,

Il politically correct valga anche per la Mafia.

Basta “Padrino”. Meglio “Genitorino 1”.

Aigor

Caro Dago, registrate onde gravitazionali da buchi neri fusi con relitti di stelle. I grillini hanno già trovato una nuova sistemazione?

Sasha

luigi di maio subrahmanyam jaishankar

Caro Dago, il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, in Puglia e Basilicata per partecipare al G20, ha visitato ieri il sito carsico di Castellana Grotte, nel barese. Ma come, il ministro di quel Paese che dà il nome alla variante Covid attualmente più pericolosa che sta dilagando nel mondo, va a visitare proprio il luogo dove vivono i pipistrelli? Siamo senza parole!

Baldassarre Chilmeni

Caro Dago, stanotte dormirà tranquillo! Nuovi successi della lotta al crimine. Un 43enne è stato sorpreso a innaffiare un terreno incolto coltivato a erba e cittadino della Costa d’Avorio è stato fermato mentre cedeva 2 grammi di hashish ad un cliente! Queste sì che sono notizie!

L. A. Voisin

card del reddito di cittadinanza

Caro Dago,

come abbiamo visto i grillini, per amor di poltrona, hanno cambiato idea su tutto e di più. L'unica cosa sulla quale ne sono certo non cambieranno idea è il famigerato "reddito di cittadinanza", il colpo di genio che gli ha fatto vincere le ultime elezioni e portare in parlamento 300 scappati di casa senza arte né parte.

reddito di cittadinanza

Logico che vogliono tenersi stretta questa misura, un evidente voto di scambio, tu mi voti e ti faccio avere 700 euro, pure se lavori in nero, rubi, spacci, truffi, basta che mi lasci in parlamento... ovviamente per racimolare qualche voto si accoda anche il PD di Letta, ormai sempre più la brutta copia del M5S.

FB

orlando merenda 2

Caro Dago, per Orlando Merenda, il diciottenne che domenica 20 giugno si è tolto la vita gettandosi sotto un treno, cade l'ipotesi di bullismo omofobo. Per i media la solita figura di merda. Avevano pompato la vicenda su questa ipotesi, nella speranza di fornire benzina per l'approvazione del ddl Zan. Ma hanno fatto cilecca, facendo perdere all'informazione un ulteriore pezzetto di credibilità. Faziosi e penosi.

P.T.

Caro Dago, Firenze, smantellata banda di rapinatori di Rolex, 7 arresti. La solita indagine discriminatoria. Con tanti orologi di pregio che ci sono, perché ad essere perseguiti sono sempre e soltanto i rapinatori di Rolex?

Frankie

BEPPE GRILLO CON I SENATORI E IL NUOVO SIMBOLO M5S

Visto il franco e pure animato dibattito fra i cinquestelle nessuno fa presente a Grillo che la sua geniale mascherina trasparente in plastica dopo mezz’ora di sputacchi probabilmente fa un po’ ribrezzo a chi gli sta di fronte? Fa un po’ schifetto in foto…

ko da afa

Caro Dago, caldo africano sull'Italia, nelle prossime ore i termometri potrebbero salire fino a 46 gradi in alcune regioni del Sud. I fanatici del riscaldamento globale continuano a dire che la colpa di temperature così alte è dell'uomo. E allora, se pensano di avere ragione e sanno come rimediare, perché non danno una dimostrazione concreta facendole abbassare soltanto per qualche giorno di un paio di gradi? Fatti, non parole!

E S.

Dago,

francia svizzera 3

va riconosciuto alla Svizzera calcio l'onore per aver battuto i campioni del mondo (a chiacchiere) la favoritissima Francia dei super campioni indigeni, originari della ex EF (Afrique Equatorial Francaise) e di altre secolari colonie. La Francia un esempio di vera integrazione si direbbe; onore alla Svizzera dimenticata dal pensiero unico europeo, terra d'integrazione tra italiani, francesi, tedeschi e altre minoranze sin dalla sua secolare fondazione.

francia svizzera 2

Svizzera che da decenni integra milioni di migranti con apposite norme i provenienti da decine di Paesi di tutti i continenti. Ieri gli eredi di Napoleone si sono inginocchiati controvoglia alla fine, quando hanno perso; due modelli d'integrazione, la vincente, orgogliosa della propria maglia mostrata in tutti i 120 minuti di battaglia. Gli svizzeri sicuramente avevano più birra in corpo, pensierino dedicato al campionissimo milionario franzoso birrafobico e scansa bottigliette.

Alla salute - peprig

Caro Dago,

mughini anni venti

puoi ricordare al sig. Mughini che il 29 giugno fa parte delle c.d. “festività soppresse” e ogni lavoratore a stipendio fisso in tutta Italia ha diritto ad una giornata di ferie da prendere quando vuole, tranne i romani che la continuano a festeggiare necessariamente il 29 giugno, ricorrenza dei suoi Santi Patroni.

Saverio

mario draghi riceve antony blinken 6

Caro Dago, il premier Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il Segretario di Stato americano, Antony Blinken. Eh, ma così non vale! Quando Luigi Di Maio, il nostro ministro degli Esteri, è stato in visita negli Usa ad aprile, non è stato ricevuto da Joe Biden. Si è incontrato col suo omologo e con la speaker della Camera dei Rappresentati, Nancy Pelosi. Che è un po' come se a Anthony Blinken fosse stato proposto di incontrarsi con Roberto Fico: da sganasciarsi dalle risate!

G.S.

BARBARA ALBERTI

Caro Dago, mi spiace dover criticare l'opinione di Barbara Alberti, che ritiene il politically correct (orrida espressione) una forma di autocensura collettiva autoimposta, dovuta a stupidità. No, è imposta dall'alto, è programmata, serve agli scopi delle èlites economiche: il favore all'aborto, all'omosessualità quasi imposta, all'immigrazione selvaggia, all'imbarbarimento, all'egoismo di folle di singoli facilmente manipolabili e spaventabili (si è visto col Covid), sono funzionali al controllo delle minoranze su società che si vogliono destrutturate, prive di identità, popolate da anonimi.

barbara alberti.

I giovani devono sentirsi solo titolari di diritti corrispondenti alle loro voglie elevate a diritto, e non devono sentire di dover qualcosa alla società. Le pubblicità di qualsiasi boiata industriale (naturalmente "amica dell'ambiente"), in cui se ci sono 3 testimonials uno almeno dev'essere di colore stridono con la percezione della reale composizione sociale e alla lunga avranno un effetto opposto, non più di accettazione passiva ma di rigetto per timore di perdita della propria identità.

barbara alberti 2

È il progetto del capitalismo terminale di questi tempi di transizione, ed è destinato a fallire e a creare tensioni alla lunga incontrollabili. E non ci spaccino tutto questo per uno spontaneo "fenomeno sociale": Mussolini ci rincoglioniva con la quarta sponda , la battaglia del grano, la sterlina quota novanta e gli otto milioni di baionette, il PCI con il paradiso dei lavoratori e l'eurocomunismo, questi con questa zuppa arcobaleno (che ha il pregio insignificante di un certo pacifismo buonista); ma sempre armi di rimbambimento di massa sono.

Saluti

BLUE NOTE

cashback 7

Dago, lo stop al cashback diventa caso politico, i 5 stelle dichiarano: "Abolirlo è folle, il Governo ci ripensi". Eh no, cari 5 stelle, di folle c'è stata solo una cosa: i milioni di voti che vi hanno fatto eleggere in Parlamento! Voi, cari 5 stelle, insieme al vostro Conte, siete stati una delle più grandi sciagure che si siano mai abbattute sull'Italia! 5 stelle fate un favore a tutti gli Italiani: emigrate su Marte!