NEL POSTO GIUSTO AL MOMENTO SBAGLIATO - LA CONTEA DI BUTLER, SEDE DEL COMIZIO DOVE È AVVENUTO L'ATTENTATO A TRUMP, E LE ZONE CIRCOSTANTI, POTREBBERO ESSERE CRUCIALI PER LE ELEZIONI USA - LA PENNSYLVANIA È UNO DEI PIÙ GRANDI "SWING STATE" E IL DECLINO DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA HA LASCIATO MOLTI LAVORATORI DISOCCUPATI E DISAGIATI - NON A CASO, NEL 2020 JOE BIDEN HA PERSO 38.000 VOTI IN QUELLE STESSE CONTEE...

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'attentato all'ex presidente Donald Trump è avvenuto in una zona della Pennsylvania occidentale in gran parte rurale, che per molti versi rappresenta le regioni su cui Trump punta per ottenere un forte sostegno alle prossime elezioni.

La contea di Butler, sede del comizio di sabato di Trump, e l'area circostante ospitano un'economia che negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione significativa. Il cambiamento, dal declino dell'industria siderurgica e manifatturiera all'ascesa dell'industria del fracking, ha lasciato molti lavoratori disoccupati e disagiati.

La contea fa parte di un anello di periferie e aree rurali che circondano Pittsburgh e che negli ultimi decenni sono cresciute in senso repubblicano, e potrebbe essere la chiave del voto in Pennsylvania, il più grande swing state del 2024 – scrive il WSJ.

[…] Decenni fa, Pittsburgh e le contee circostanti erano in gran parte unite in un unico ecosistema economico e politico di industria, sindacati e leadership democratica. Poi l'acciaio è crollato, con grandi perdite di posti di lavoro negli anni Ottanta. La regione ha iniziato a perdere popolazione.

All'epoca del suo picco massimo, nel 1952, l'industria manifatturiera impiegava circa 379.000 persone e rappresentava il 40% di tutti i posti di lavoro della regione, secondo l'economista regionale Chris Briem dell'Università di Pittsburgh. Oggi solo 85.000 persone lavorano nel settore manifatturiero.

L'industria del fracking non ha riempito del tutto il vuoto, ma ha creato posti di lavoro ben remunerati, anche se ciclici, in comunità che, dopo il crollo dell'industria siderurgica, avevano poco da offrire alla forza lavoro operaia.

L'ascesa del fracking è stata importante per la zona anche dal punto di vista culturale, nello stesso modo in cui alcune zone dell'Appalachia si sentono legate a un'industria del carbone che è stata a lungo in declino.

La contea di Butler ospita ancora una grande acciaieria che dà lavoro a più di 1.000 persone, e che riceverà dall'amministrazione Biden fino a 75 milioni di dollari di nuovi finanziamenti per migliorare le sue attività.

La contea ospita anche aziende che forniscono servizi all'industria del fracking. Nella vicina contea di Beaver, la Shell ha costruito un impianto petrolchimico multimiliardario che converte il gas naturale estratto dalle formazioni di scisto della regione in un componente per la plastica.

Trump ha visitato l'impianto di cracking nel 2019, quando era presidente, per un evento in stile campagna elettorale volto a consolidare il suo partito come impegnato nelle industrie estrattive.

"Che si tratti di carbone o di gas naturale, è 'Drill, baby, drill' (trivella, baby, trivella) - e c'è più un legame culturale che un richiamo economico", ha detto Mike Mikus, uno stratega democratico nella contea di Washington, a sud di Pittsburgh.

Nelle elezioni presidenziali del 2000, i democratici hanno conquistato la contea di Allegheny - che comprende Pittsburgh e Bethel Park, la casa del presunto tiratore, Thomas Matthew Crooks - e le sette contee circostanti con quasi 86.000 voti. Nel 2020, Biden ha perso 38.000 voti netti in quelle stesse contee, soprattutto a causa dei grandi guadagni repubblicani nelle contee dei colletti blu che circondano Pittsburgh.

[…] I guadagni del Partito Repubblicano in contee come queste sono diventati cruciali in quanto il partito perde elettori a reddito più elevato e di classe professionale nelle città e nei sobborghi interni della nazione, come Pittsburgh e i popolosi sobborghi fuori Philadelphia.

Non c'è alcuna strada verso la vittoria in Pennsylvania per Donald Trump o per qualsiasi altro repubblicano a livello statale, a meno che non aumentino i margini nella contea di Butler e nelle contee circostanti", ha dichiarato Mikus.

Robert Philpot, un 62enne residente a Butler, dove si è svolta la manifestazione, è tornato sul luogo della sparatoria domenica dopo quella che ha definito una notte insonne. Una grande bandiera americana era ancora appesa tra due gru.

Philpot, che progetta ristrutturazioni di cucine, ha detto di essere un forte sostenitore del Secondo Emendamento, della produzione di gas naturale e di un governo più snello, tutti valori che, a suo avviso, molti elettori della regione sostengono.

Domenica i negozi del lungo tratto del centro di Butler, dove le bandiere americane sventolavano a ogni angolo della strada, erano per lo più chiusi.

"Trump ama le persone con i piedi per terra. Gli piacciono i lavoratori", ha detto Wiest, un commissario locale che possiede un'impresa di pavimentazione e tre edifici nel centro di Butler e il cui padre era un operaio siderurgico negli anni Cinquanta e Sessanta. Seduto nell'atrio della Camera di Commercio della contea, in Main Street, Wiest ha detto di sentire che il Paese è come "un mare diviso" e ha detto di essere grato che Trump non sia stato ucciso.

"Questo Paese è a un punto di rottura", ha detto. "Se fosse successo", ha detto, riferendosi a un tentativo di assassinio riuscito, "avrebbe potuto rompersi".