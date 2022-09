I POTENTONI ROMANI SONO GIÀ SALTATI SUL CARRO DELLA MELONI – MAGISTRATI, DIPLOMATICI E 007 SI STANNO GIÀ MUOVENDO PER ACCREDITARSI CON “DONNA GIORGIA”. LA PROVA? LUNEDÌ SCORSO, AL CONVEGNO SULLA “SICUREZZA COME INTERESSE COSTITUZIONALE: IL CASO COPASIR”, CHE AVEVA COME RELATORE IL MELONIANO URSO, C’ERANO TUTTI: GABRIELLI E BELLONI, IL COMANDANTE DELLA MARINA CAVO DRAGONE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO FRATTINI, IL PROCURATORE DI ROMA LO VOI. MA ANCHE…

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

[…] Il vero evento romano in cui è arrivata la benedizione ufficiale per FdI è stato quello di lunedì. A Santa Maria della Minerva, succursale del Senato, si è tenuto un convegno sulla "Sicurezza come interesse costituzionale: il caso Copasir" che aveva tra i suoi principali ospiti il presidente del comitato per la Sicurezza della Repubblica Adolfo Urso, tra i volti più importanti di FdI, e l'autorità delegata ai Servizi Franco Gabrielli. L'altro esponente meloniano presente era Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera e fedelissimo della leader di FdI.

Ma a far rumore sono state le presenze istituzionali accorse all'evento: in platea c'era anche la direttrice del Dis Elisabetta Belloni, il comandante della Marina Giuseppe Cavo Dragone, il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini e il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Presenti anche i vertici dei Servizi segreti - Mario Parente (Aisi) e Giovanni Caravelli (Aise) - il capo della Polizia Lamberto Giannini, Luciano Carta di Leonardo e Marcello Minenna delle Dogane.

In platea si è fatto notare Massolo e tra i relatori Franco Bassinini, presidente di Open Fiber che ha criticato la "globalizzazione senza regole". Musica per le orecchie dei meloniani. Un evento istituzionale che è servito anche per stringere relazioni. Il più cercato dagli invitati era Urso, ma anche Lollobrigida: il capogruppo con ambizioni di governo stringeva mani, si è scambiato numeri di telefono e ha preso appuntamenti. Serviranno, una volta al governo.

