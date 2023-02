POTEVA MANCARE LA POLEMICA SUL FESTIVAL DI SALVINI? - "VANNO BENE MATTARELLA E BENIGNI, MA NON PENSO CHE LA COSTITUZIONE DEBBA ESSERE DIFESA SUL PALCO DI SANREMO” – “PAOLA EGONU? SPERO NON VENGA A FARE UNA TIRATA AL FESTIVAL SULL'ITALIA PAESE RAZZISTA” – “ZELENSKY? PORTARE LA GUERRA IN MEZZO AI CUGINI DI CAMPAGNA MI SEMBRA VERAMENTE FUORI LUOGO. BENE CHE NON CI SIA” – VIDEO

Ieri sera ero fuori casa per lavoro e non ho visto il Festival. Non mi sono perso molto mi pare… #Sanremo pic.twitter.com/dBd7Ba5x6N — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 8, 2023

"Va bene Benigni e va bene Mattarella, ma non penso che la Costituzione debba essere difesa sul palco del Festival di Sanremo". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Sulla presenza di ieri sera del Capo dello Stato, Salvini commenta: "Non sto a fare polemica, se ha scelto di andarci ha diritto di svagarsi anche il Presidente della Repubblica. Per molti italiani è un momento abbastanza complicato per far la polemica" sul Festival

"Ieri sera non ho visto il Festival, ero fuori per lavoro. Per molti italiani è un momento complicato, che non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace. Portare la guerra in mezzo ai Cugini di Campagna mi sembra veramente fuori luogo". La lettera letta da Amadeus, la ascolterà? "Quando la legge? Io sabato sarò con i miei figli, non penso mi chiedano di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo. Ci guarderemo un film", ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Egonu? "Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull'Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato a Non Stop News su Rtl 102.5 che poi ha dato il proprio giudizio sui cantanti in gara: "Gianluca Grignani è un grande, Giorgia ha una voce straordinaria, Ultimo mi piace tantissimo".

