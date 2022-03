“SE OBAMA AVESSE REAGITO QUANDO ASSAD HA USATO ARMI CHIMICHE CONTRO IL SUO POPOLO, FORSE PUTIN NON AVREBBE INVASO L'UCRAINA” - TAHAR BEN JELLOUN: “ASSAD, CONSIGLIATO E AIUTATO DA PUTIN, NON HA ESITATO A UCCIDERE NEL SONNO INTERE FAMIGLIE. L'ASSENZA DI REAZIONI DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO HA PERMESSO IL RITORNO SULLA SCENA MEDIORIENTALE DI PUTIN, CHE NON ERA STATO CONSULTATO DAGLI AMERICANI QUANDO HANNO DECISO DI INTERVENIRE IN IRAQ NÉ DAI FRANCESI QUANDO HANNO MANDATO I LORO AEREI IN LIBIA. OGGI PUTIN HA UN PIANO E UNA STRATEGIA E LI SEGUE SAPENDO CHE NÉ GLI AMERICANI NÉ GLI EUROPEI ANDRANNO A FERMARLO”