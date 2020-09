POVERA DE MICHELI, SPERNACCHIATA PURE DA “TONTINELLI”! - DOPO L’INFELICE USCITA SULLA COMMISSIONE PER IL PONTE SULLO STRETTO (CON PISTA CICLABILE) L’EX MINISTRO DEI TRASPORTI ATTACCA: “LA PRIORITÀ È FAR SPOSTARE I SICILIANI DA UNA PARTE ALL’ALTRA DELL’ISOLA. L’IDEA È FARE UN PONTE IN CUI UN’AUTO E UN TIR ATTRAVERSANO LO STRETTO E POI ARRIVANO IN SICILIA E SALGONO SU UN MULO?” – CROSETTO: “ANNI DI GUERRIGLIE E SCONTRO SULLA TAV, QUANDO SAREBBE BASTATO…”

IL BUCO NERO DI DANILO TONINELLI

1 – PONTE STRETTO, TONINELLI: PRIORITÀ È FAR SPOSTARE SICILIANI IN SICILIA

Milano, 4 set. (LaPresse) - "La priorità è far spostare i siciliani da una parte all'altra dell'Isola". Così l'ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli intervenendo ad Agorà su Rai3 sul Ponte dello Stretto. "La Sicilia ha pochissime centinaia di chilometri di autostrade gestite da un consorzio regionale e sono pessime - ha detto -. L'idea è fare un ponte in cui un automobile e un tir che attraversa lo stretto a 100, 300 chilometri all'ora e poi arriva in Sicilia e sale su un mulo?".ù

paola de micheli 1

2 – GUIDO CROSETTO, SFOTTÒ A PAOLA DE MICHELI: "TAV, ANNI DI GUERRIGLIE E BASTAVA UNA PISTA CICLABILE"

Da www.liberoquotidiano.it

Non può esimersi, Guido Crosetto, dallo scoccare una ironica frecciata contro Paola De Micheli, ministro Pd a Infrastrutture e Trasporti che si è prestata alla più bislacca delle proposte: una pista ciclabile sullo stretto di Messina.

guido crosetto foto di bacco (2)

Idea che ha suscitato perplessità e ironie che hanno riunito l'intero arco parlamentari, si pensi che anche dal Pd si è levato un inevitabile coro di critiche. Alle quali, come detto, ha preso parte con sarcasmo anche Crosetto, su Twitter, dove ha cinguettato: "Anni di discussioni, scontro, battaglie ideologiche, guerriglia, sulla Tav, quando sarebbe bastata una piccola modifica che aggiungesse la corsa per le biciclette!", conclude sornione, aggiungendo un'emoticon con occhiolino strizzato. Insomma, dallo stretto di Messina alla Tav: basta una pista ciclabile...

3 - IL PONTE DELLE MERAVIGLIE

Federico Capurso per “la Stampa”

maria leitner danilo toninelli by osho

Per la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, tra le ipotesi per la mobilità sullo Stretto ci sarebbe quella di mettere binari per treni, carreggiate per auto e anche una pista ciclabile. Tutto insieme sullo stesso ponte, ovvio. Ma qualcuno ha capito che ogni ipotesi fosse a sé. E all'idea di una pista ciclabile che collegasse Sicilia e Calabria, persino ai compagni di partito del Pd è venuto da ridere: «E i monopattini?», «Meglio i banchi con le rotelle». Ministra, l'ovvio non è per tutti. fed.cap

tunnel sullo stretto di messina2 danilo toninelli a di martedi 8 danilo toninelli armando siri ipotesi tunnel sullo stretto 1 tunnel sullo stretto di messina 1 tunnel sullo stretto di messina paola de micheli 3 paola de micheli 4 tunnel sullo stretto di messina 2 tunnel sullo stretto di messina PAOLA TAVERNA BACIA DANILO TONINELLI