COME SI PRONUNCIA BUTTIGIEG? – IL CANDIDATO DEMOCRATICO IN TESTA IN IOWA HA UN GROSSO OSTACOLO DAVANTI A SÉ PER ARRIVARE ALLA CASA BIANCA: IL COGNOME IMPRONUNCIABILE. LA PRONUNCIA ESATTA È BUDIGIGG, CON LA G DOLCE – EX SINDACO DI SOUTH BEND (INDIANA) È UN VETERANO DELL’AFGHANISTAN, GAY E SUPER CATTOLICO. SARÀ LUI L’AVVERSARIO DI TRUMP? – VIDEO: GUIDA ALLA CORRETTA PRONUNCIA