CATIUSCIA NON LASCIA - A UNA SETTIMANA DALLE EUROPEE, IL PD FINISCE SUI GIORNALI PERCHÉ LA GOVERNATRICE DELL'UMBRIA MARINI NON SOLO NON MOLLA LA POLTRONA, MA SI VOTA DA SOLA LA FIDUCIA IN ASSEMBLEA. IL PARTITO LA GELA COSÌ: ''INCASSATO L' ATTESTATO DI STIMA DELLA MAGGIORANZA CHE DESIDERAVA, CI ASPETTIAMO CHE ORA MARINI CONFERMI LE DIMISSIONI, COME LEI STESSA AVEVA LASCIATO CAPIRE IN CONTATTI CON I VERTICI NAZIONALI DEL PD, IERI…''