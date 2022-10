Non dimentichiamo le vittime e la catastrofe di 59 anni fa con il crollo della diga del Vajont, una tragedia in cui persero la vita oltre 2000 persone. Una ferita dolorosa per #FVG e per l’Italia intera pic.twitter.com/bupADJDozc — Debora Serracchiani (@serracchiani) October 9, 2022

Non dimentichiamo le vittime e la catastrofe di 59 anni fa con il crollo della diga del Vajont, una tragedia in cui persero la vita oltre 2000 persone. Una ferita dolorosa per #FVG e per l’Italia intera

Marco Cattaneo

@marcocattaneo

Santa pazienza, c’è scritto anche nelle quattro righe del sommario del Corriere che è franata la montagna. E per di più Longarone è in provincia di Belluno, in Veneto. Ma cosa abbiamo fatto per meritarci una classe dirigente simile?

Giulio Alati

@AlatiGiulio

Con questa gente la sinistra è destinata a sparire, poi mi lamentavo dell’ignoranza dei 5 scemi…

Fabio Ghiselli

@GhiselliFabio1

Capisco che è giovane ma "Il crollo della diga" non si può leggere. Il crollo è stato di parte del m. Toc. Significa non aver visto neanche una volta il film #Vajont di R.Martinelli. Poi, prima che x il #FVG, con Erto e Casso, la tragedia è stata per il #Veneto #Longarone

Claudio Plazzotta

@Claplaz

@GhiselliFabio1

@serracchiani Giovane? La Serracchiani ha 52 anni, ed è stata presidente della regione Friuli Venezia Giulia dal 2013 al 2018. Quindi della tragedia del Vajont, almeno per sentito dire, dovrebbe sapere tutto.

Giulio Alati

@AlatiGiulio

Poi non si lamenti che il Poltrone&Divani è invotabile!

La diga è ancora in piedi, la montagna è caduta dentro l’invaso, ignorante, e sono morti veneti di Belluno non friulani, Lavarone è sparito!

Mariangela ?

@Mariang68677283

La diga non è crollata e la maggior parte delle vittime erano di Longarone che è in Veneto. Almeno "Vajont" di Marco Paolini potevi guardarlo.

AndreaBassi

@AndreaB25170555

Però un giro da quelle parti potresti farlo per riordinare le idee, che al momento mi sembrano molto confuse...

Maurizio Masi

@m_masi1960

@serracchiani

La diga è ancora su. Ha resistito anche all'urto dell'onda generata dalla frana del monte Toc. Proprio ignoranza tipica PD. Ed è stata anche presidente della regione

@torbangla

Il PCI aveva Tina Merlin, il PD ha te

Laura Baglioni #iovotocoso ?

@BaglioniLaura

Non solo la diga NON è crollata, ma la parte alta del sistema idraulico del Grande Vajont è ancora perfettamente funzionante e questa estate ha garantito acqua ad 1/3 del Veneto.

