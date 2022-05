15 mag 2022 11:15

PRENDETE I POP CORN E GUSTATEVI I SILURI TRA TRA CARFAGNA E MELONI! - AL FORUM “VERSO SUD” LE DUE NON SI SONO TIRATE I CAPELLI GIUSTO PERCHÉ LA “DUCETTA” ERA COLLEGATA DA REMOTO. TUTTO È INIZIATO QUANDO GIORGIA HA DETTO: “SPERIAMO CHE L'OBIETTIVO DI QUESTO CONVEGNO SIA IL SUD E NON QUELLO CHE RACCONTANO I RETROSCENA DEI GIORNALI”. CIOÈ CHE L’EVENTO FOSSE IL TRAMPOLINO DI LANCIO DELLA MINISTRA VERSO LA LEADERSHIP DEL CENTRO CHE VERRÀ - LA REPLICA DI MARA, COLTA IN FALLO: “SONO UNA DONNA DELLE ISTITUZIONI, DI CUI HO UN RISPETTO SACRO” (ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ROUND)