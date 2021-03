PRENDETE I POP CORN, È INIZIATA LA NUOVA STAGIONE DELLA FICTION "RESA DEI CONTI NEL PD" - LA TRIMURTI ZINGARETTI-BETTINI-ORLANDO E' NEL MIRINO DEGLI EX RENZIANI CHE RECLAMANO IL POSTO DI VICESEGRETARIO DONNA (SERRACCHIANI) - ALTRO CHE "FEDERATORE", CONTE ALLA GUIDA DEI 5STELLE E' UN LEADER OSTILE CHE RUBA VOTI AL PD (CHE PRECIPITA A UN MISERO 14,2%): "DOBBIAMO AVERE UNA NUOVA IDENTITA'" - LA SFIDA IN ASSEMBLEA E LA GUERRA SUL CONGRESSO

DAGOREPORT

Conte Zingaretti

Prendete i pop corn, è iniziata la nuova stagione della fiction "Resa dei conti nel Pd". Gli ex renziani Guerini-Marcucci-Lotti in trincea, riuniti nella corrente "Base riformista", la sinistra di Orfini e gli aficionados di Franceschini, non vedono l'ora di liberarsi della trimurti Zingaretti-Bettini-Orlando, che sta portando il partito all'irrilevanza politica e al tracollo nei consensi.

Il primo casus belli per affilare le lame è la nomina del vicesegretario. La proposta di Zingaretti, la sodale Cecilia D'Elia, non piace agli ex renziani convinti che la carica debba andare alla minoranza interna, dunque a loro. La carta da giocare ce l'avrebbero: è Debora Serracchiani.

Bettini e Zingaretti

Ma gli equilibri interni sono marginali rispetto al nodo scorsoio che sta strozzando i dem: i sondaggi. L'ultima rilevazione di Swg inchioda il Partito democratico a un miserevole 14,2% (in calo di 4,3 punti) e il Movimento CInquestelle con Conte leader in risalita al 22%.

Sì, esattamente quel Conte che Zingaretti e Bettini hanno elevato a statista, lucidandolo come "punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste".

andrea orlando e nicola zingaretti

Una mossa da allocconi: Conte sguscia via con i sondaggi in poppa, rubando voti al Pd, e Zingaretti arranca, con un partito in crisi e nemici dappertutto.

Il governatore del Lazio ha buttato il pallone in tribuna annunciando un congresso nel 2023 lanciando un pizzino ai suoi nemici: "Conservo nel cellulare gli appelli di decine di candidati sindaci e presidenti di regione che mi scongiuravano di stringere alleanze con i 5stelle…".

Due anni in politica sono un'era geologica e infatti nessuno è disposto ad aspettare così a lungo. Andrea Marcucci ha subito puntato i piedi: "Lo voglio prima il congresso, credo debba essere dopo le amministrative, ma entro la fine dell'anno, a ottobre o a novembre".

matteo orfini foto di bacco

Il tintinnio di sciabole annuncia scintille all'Assemblea dem del 13-14 marzo. Gli ex renziani e la corrente di Orfini vogliono un cambio radicale di direzione: "Conte - è il ragionamento - non è più il federatore dell'alleanza Pd-M5s, ora è un leader di partito che ci ruba voti. Dobbiamo darci una nuova identità…". Zingaretti, Bettini e Orlando farebbero bene a guardarsi le spalle…

marcucci zingaretti serracchiani orlando zingaretti