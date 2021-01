5 gen 2021 11:15

PRENDI ‘STI DU SPEECH - JANET YELLEN, EX PRESIDENTE DELLA FED E NUOVO SEGRETARIO DEL TESORO USA, HA GUADAGNATO PIÙ DI 7 MILIONI DI DOLLARI IN DUE ANNI PER FARE DISCORSI PER CONTO DI BANCHE E ALTRI SOGGETTI, IN GRAN PARTE VIGILATI DALLA STESSA AUTORITÀ CHE HA DIRETTO - SIAMO CERTI CHE ORA CHE È AL GOVERNO SE NE DIMENTICHERÀ E NON RESTITUIRÀ I FAVORI (COME NO…)