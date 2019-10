PRENDI QUESTO DUE DI PICCHE, ZINGA! A NAPOLI CASALEGGIO E DI MAIO RESPINGONO LA PROPOSTA DI ALLEANZA DEL SEGRETARIO PD - GIGGINO: “NON SONO IN QUESTO MOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PATTI REGIONALI NÉ TANTOMENO NAZIONALI” – DAVIDE CASALEGGIO: "SPERO CHE QUESTA ALLEANZA SIA PIÙ SOLIDA DELLA PRECEDENTE, MA È SOLO UN AUSPICIO, PERCHÉ L'OBIETTIVO DEL MOVIMENTO È QUELLO DI PORTARE A TERMINE I SUOI OBIETTIVI" - IACOBONI TWEET

Casaleggio a Zingaretti: “Spero che questa alleanza sia più solida della precedente, ma è solo un auspicio, perché l'obiettivo del Movimento è quello di portare a termine i suoi obiettivi" Non gli frega niente del Pd, è un autobus come un altro, e non era neanche il preferito — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) 12 ottobre 2019

Di Maio, il suo amministratore: “Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali" Sorprende sempre, anche se non dovrebbe, come il Pd riesca a farsi prendere a pesci in faccia da Di Maio. Di Maio.

