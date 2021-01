13 gen 2021 17:56

PRENDI QUESTO SONDAGGIO IN MANO, ZINGA! - MENTRE CONTE GRAZIE AL SONDAGGISTA DI PALAZZO CHIGI PAGNONCELLI CRESCE SEMPRE DI POPOLARITA’, LE CATTIVE NOTIZIE, PER IL SUPERFLUO ZINGARETTI, ARRIVANO DAL SONDAGGIO DI SWG PER IL TGLA7: IL PD HA PERSO UN PUNTO TONDO TONDO, SCENDENDO AL 19,4%. E COSÌ GIORGIA MELONI SI RITROVA LÌ, A POCO PIÙ DI DUE PUNTI - PER RENDERSI CONTO DI QUELLO CHE È SUCCESSO, BASTA PENSARE CHE ALLE EUROPEE DEL 2019 IL DISTACCO TRA I DUE ERA DI OLTRE 16 PUNTI, CON I DEM AL 22,7% E FDI AL 6,44. GRAZIE CONTE...