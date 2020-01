27 gen 2020 12:05

PRENDI I SOLDI E SCAPPA - IN CALABRIA CIRCA 65MILA TRA PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PERCEPISCONO IL REDDITO DI CITTADINANZA. IERI GLI ELETTORI DEI 5 STELLE SONO STATI CIRCA 45MILA. DELLA SERIE: NON TI VOTO MANCO SE MI PAGHI - AIELLO SI DICE SODDISFATTO DELLA CAMPAGNA GRILLINA: ''ABBIAMO FATTO PASSI AVANTI'', MA AL MOMENTO NON ARRIVA ALLA SOGLIA DI SBARRAMENTO DELL'8%. DUNQUE NON CI SARÀ NESSUN RAPPRESENTANTE A 5 STELLE NEL CONSIGLIO