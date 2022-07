1 lug 2022 12:13

IL PRESIDENTE INDONESIANO VUOLE FARE LA PACE MA PER ORA FA SOLO CASINO – JOKO WIDODO ANNUNCIA DI AVER CONSEGNATO A PUTIN UN MESSAGGIO AFFIDATOGLI DA ZELENSKY E SI SCATENA UN FINIMONDO. GLI UCRAINI SUBITO SMENTISCONO (TEMONO CHE LA NOTIZIA SIA INTERPRETATA COME UN SEGNALE DI RESA): “SE VUOLE MANDARE MESSAGGI LO FA IN PUBBLICO”. E IL CREMLINO PRECISA: “NON ERA UN MESSAGGIO SCRITTO…”