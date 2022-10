CINQUEMILA EURO POSSON BASTARE – IN UN VERTICE NON SENZA TENSIONI A PALAZZO CHIGI TRA MELONI, GIORGETTI E FITTO SAREBBE STATO TROVATO UN COMPROMESSO PER L'INNALZAMENTO DEL TETTO DEL CONTANTE A 5MILA EURO – LA DUCETTA HA DECISO DI RISOLVERE SUBITO LA PRIMA ROGNA PER IL SUO GOVERNO, DOPO CHE LA LEGA AVEVA LANCIATO LA PROVOCAZIONE, PRESENTANDO LA PROPOSTA DI LEGGE PER PORTARE A 10MILA LA SOGLIA DEL CASH, E CHE FORZA ITALIA AVEVA COMINCIATO A PRENDERE LE DISTANZE...