Il coronavirus colpisce ancora la politica. Nella giornata di domenica 1 novembre Stefano Bonaccini è risultato positivo al test del Covid-19 effettuato proprio in mattinata, in via del tutto precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali in agenda nel pomeriggio e lunedì.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, che non presenta sintomi, si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione, da dove porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni. A confermarlo anche una nota in cui si legge: "Il presidente Bonaccini non presenta sintomi, ma si è posto in isolamento domiciliare". Intanto la prossima settimana il governo dovrà presentare il nuovo Dpcm per far fronte all'aumento di contagi.

