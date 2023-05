UN PRESIDENTE SGONFIO - SECONDO UN SONDAGGIO DELLA CNN, IL CONSENSO DI JOE BIDEN È AI MINIMI - SOLO UN TERZO DEGLI AMERICANI AFFERMA CHE UNA SUA EVENTUALE VITTORIA NEL 2024 SAREBBE UN PASSO AVANTI O UN TRIONFO PER IL PAESE (33%) - IL 35% DEGLI ELETTORI AFFERMA DI AVERE UN'OPINIONE FAVOREVOLE SU BIDEN MENTRE IL 57% SFAVOREVOLE, NUMERI QUASI IDENTICI A QUELLI DI TRUMP…

joe biden

(ANSA) - WASHINGTON, 25 MAG - La candidatura di Joe Biden per un secondo mandato inizia con un ampio vantaggio sui suoi rivali dem, ma deve affrontare venti contrari tra l'opinione pubblica in generale a causa del calo di consenso e dell'opinione diffusa che la sua rielezione sarebbe più negativa che positiva per il Paese, secondo un nuovo sondaggio della Cnn. Solo un terzo degli americani afferma che la vittoria di Biden nel 2024 sarebbe un passo avanti o un trionfo per il Paese (33%).

JOE BIDEN SORRIDENTE AL G20 DI BALI

Allo stesso tempo, il sondaggio rileva un calo delle opinioni favorevoli sul leader dem negli ultimi sei mesi, dal 42% di dicembre al 35% attuale. E i risultati dello stesso sondaggio pubblicato all'inizio di questa settimana hanno mostrato un tasso di approvazione per la gestione della presidenza al 40%, tra i più bassi per qualsiasi presidente al primo mandato dai tempi di Dwight Eisenhower a questo punto del loro mandato. All'interno del suo partito, il 60% degli elettori democratici e di tendenza democratica afferma di sostenere Biden per il ticket democratico del prossimo anno, il 20% preferisce l'attivista e avvocato Robert Kennedy e l'8% sostiene la scrittrice Marianne Williamson.

joe biden 3

Un altro 8% afferma che sosterrebbe "qualcun altro" non meglio identificato. Il sondaggio rileva inoltre che il vantaggio che Biden aveva su Trump nel loro primo duello nel 2020 - un rating di atteggiamento favorevole più forte - potrebbe essere svanito. Tra tutti gli americani, il 35% afferma di avere un'opinione favorevole su Biden e il 57% sfavorevole, numeri quasi identici a quelli di Trump. Le opinioni positive su Biden erano al 42% fino a dicembre, e tra gli indipendenti ora la sua preferenza è scesa dal 35% al 26%.

joe biden 2