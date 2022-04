CHE MI VENGA UN GOLPE! - LA RIVELAZIONE NICOLAI LILIN: “UN MIO AMICO CHE LAVORA NEI SERVIZI SEGRETI RUSSI MI HA RACCONTATO CHE NELL’ESERCITO, SOPRATTUTTO TRA I RANGHI ALTI, C’È UN TUMULTO. CI SONO GENERALI CHE NON SONO CONTENTI PER COME È STATA GESTITA LA CAMPANGA IN UCRAINA. QUATTRO SONO STATI ARRESTATI PERCHÉ SOSPETTATI DI UN TENTATIVO DI COLPO DI STATO” - “NEL SISTEMA AUTORITARIO QUELLO CHE PENSA LA POPOLAZIONE NON CONTA, MA SE DISSENTONO I GENERALI… - VIDEO