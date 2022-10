20 ott 2022 15:41

PRESTO, SERVE UN ALTRO LEADER DA BRUCIARE! – CHI SARÀ IL SUCCESSORE DI LIZ TRUSS A DOWNING STREET? SECONDO I “BOOKMAKER”, QUESTA VOLTA TOCCHERÀ ALL’EX CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE DI ORIGINI INDIANE, SUPERFAVORITO. POI C’È PENNY MORDAUNT, PASSATA ALLA STORIA PER UN DISCORSO INFARCITO DI DOPPI SENSI, IN CUI PRONUNCIAVA PER SEI VOLTE LA PAROLA “COCK” (UCCELLO) - MA RICICCIANO ANCHE BORIS JOHNSON E THERESA MAY - VIDEO