PREVIDENZA SENZA DECENZA - FRANK CIMINI SCRIVE A DAGOSPIA: "NESSUN GIORNALE PUBBLICA LA NOTIZIA, SE NON MINUSCOLA E BEN NASCOSTA, CHE INPGI FINIRÀ NELL’INPS A PARTIRE DAL 22 LUGLIO. E TE CREDO! PERCHÉ BISOGNEREBBE PURE SCRIVERE CHE INPGI STAVA FALLENDO PERCHÉ DEPAUPERATO DA UN QUARTO DI SECOLO DI STATI DI CRISI CON I QUALI GLI EDITORI DEI GIORNALI HANNO RISANATO I LORO CONTI. UGUALE DISCORSO VALE PER FNSI…"

Carissimo Dago, nessun giornale oggi pubblica la notizia se non minuscola e ben nascosta che Inpgi finirà nell’INPS a partire dal 22 luglio prossimo. E te credo! Perché bisognerebbe pure scrivere che Inpgi stava fallendo e stava fallendo perché depauperato da un quarto di secolo di stati di crisi con i quali gli editori dei giornali hanno risanato i loro conti.

L’Inpgi non si è mai lamentato perché è sempre stato nelle mani e diretto da colleghi collusi con il potere e con i giochetti della politica. Uguale discorso vale per FNSI, il sindacato dei giornalisti responsabile anche di altre tragiche scelte quando ha consentito di fare questo mestiere con contratti diversi.

Del resto e per non farla troppo lunga in un paese in cui fa cacare il sindacato dei metalmeccanici producendo un soggetto come Landini che cosa ci si può aspettare dal sindacato dei giornalisti?

