COSA FARA' PUTIN? – ALTRO CHE FALLIMENTO! LA CONTROFFENSIVA UCRAINA E’ INCREDIBILMENTE EFFICACE E STA METTENDO IN FUGA VERSO LA MADRE RUSSIA "L'ARMATA LESSA" DI MOSCA – A QUESTO PUNTO “MAD VLAD” HA DUE SCELTE: O PREME IL BOTTONE NUCLEARE O INIZIA UNA DE-ESCALATION PER SALVARE IL SALVABILE DEL SUO REGIME – ATTENZIONE: LA GUERRA NON E’ ANCORA FINITA MA LA VITTORIA UCRAINA NON E’ PIU’ FANTASCIENZA - VIDEO