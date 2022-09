LA PRIMA BUONA NOTIZIA - GIORGIA MELONI CON UN TWEET SMENTISCE, CON UN RIFERIMENTO ALLA “GESTIONE SPERANZA”, L’IPOTESI CHE LICIA RONZULLI POSSA DIVENTARE MINISTRO DELLA SALUTE: “CONTINUO A LEGGERE IRREALI RICOSTRUZIONI IN MERITO A EVENTUALI MINISTRI DI UN GOVERNO DI CENTRODESTRA. DOPO FALLIMENTARI GESTIONI COME QUELLA DI SPERANZA & CO. VI ASSICURO CHE STIAMO LAVORANDO A UNA SQUADRA DI LIVELLO CHE NON VI DELUDERÀ” - LA LEGHISTA ELENA MURELLI SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE DI “REPUBBLICA” SU UN POSSIBILE APPOGGIO ESTERNO DELLA LEGA...

Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano. — Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022

"Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano". Lo scrive su Twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni. La presidente di Fdi continua a lavorare alla formazione della squadra di governo Ieri l'incontro alla Camera con il leader della Lega Matteo Salvini.

E su questo la leghista Elena Murelli smentisce la ricostruzione di un possibile appoggio esterno della Lega. "Salvini al Ministero dell'Interno ha dimostrato di saper gestire la situazione, ha dimostrato che le cose possono cambiare e si può fare bene. Questi dubbi che ci sono su di lui da una parte possono essere coerenti, dall'altra secondo noi ha fatto molto bene. Quello che è certo è che alla sicurezza deve esserci qualcuno della Lega, abbiamo dimostrato di saperlo gestire bene. Smentisco comunque la ricostruzione che se non danno il ministro dell'Interno a Salvini ci sarà solo un appoggio esterno".

Lo ha detto Elena Murelli, senatrice della Lega, a Radio Cusano Campus. Nell' incontro Salvini-Meloni "si è parlato della squadra di governo in modo molto chiaro e collaborativo. Non vedo tutte le problematiche che vengono dette solo per attaccarci.

Anche in campagna elettorale ci siamo confrontati con FDI sullo scostamento di bilancio, loro sono più cauti, ma cerchiamo di capire prima di tutto i numeri". Sul calo dei voti della Lega al nord Murelli ha affermato: "E' arrivato il messaggio che dobbiamo ripartire dai territori, dai nostri militanti. Noi siamo forti dove amministriamo. Ci sono invece altri territori dove abbiamo limitato la partecipazione e lì abbiamo perso voti". "La leadership di Salvini non è in discussione, è uscita dal federale".

E a proposito di nomi Guido Crosetto smentisce su Twitter un suo possibile coinvolgimento nel governo. "Guido ti voglio ministro per il sud, parlane con Giorgia": "Come dico da sempre, sono uscito e sto bene così!". E' lo scambio su Twitter tra Guido Crosetto con un suo follower a proposito del futuro governo.