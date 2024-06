PRIMA DEPORTARE, POI ADDESTRARE: PUTIN RIMPOLPA L’ESERCITO RUSSO CON I MINORENNI STRAPPATI ALLE LORO FAMIGLIE NEI TERRITORI UCRAINI OCCUPATI – 2.500 RAGAZZINI SARANNO ADDESTRATI, CON L’OBIETTIVO DI “RUSSIFICARLI” – LA TENSIONE NATO-CREMLINO SI ALZA: GLI ISTRUTTORI DELL’ALLEANZA ATLANTICA INVIATI IN UCRAINA SARANNO CONSIDERATI “OBIETTIVI LEGITTIMI” PER L’ARMATA RUSSA – NEL FRATTEMPO MOSCA CONTINUA L’OFFENSIVA, LA REGIONE DI ZAPORIZHZHIA È STATA ATTACCATA 440 VOLTE IN 24 ORE

ISW, MOSCA PREPARA ALLA GUERRA I MINORI DEI TERRITORI OCCUPATI

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La Russia prepara al servizio militare i minori ucraini provenienti dai territori occupati: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Gli analisti del centro studi statunitense affermano che più di 2.500 adolescenti ucraini tra i 13 e i 17 anni provenienti dalle regioni occupate di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia verranno sottoposti ad addestramento militare nel campo di 'Voin' (Guerriero), nella regione russa di Volgograd.

Secondo il think tank, questo addestramento militare punta a "russificare" gli adolescenti ucraini, isolarli dalla loro identità ucraina e prepararli alla guerra se in futuro dovessero essere chiamati a combattere nell'esercito russo.

"L'Isw ha osservato spesso che le autorità russe deportano i bambini ucraini utilizzando vari metodi... per costringerli a partecipare a questi programmi di addestramento militare", si legge nel rapporto. La Russia gestisce anche il campo di addestramento militare di 'Avangard', sempre nella regione di Volgograd.

KIEV, BOMBARDAMENTI RUSSI SU 22 CITTÀ DEL KHERSON

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - In un post su Telegram il governatore di Kherson ha reso noto che nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno bombardato 22 città e villaggi nella regione uccidendo un civile e ferendone altri otto. Sono state colpite strutture civili, condomini, negozi, condutture del gas, autobus e singole case private.

KIEV, 'ZAPORIZHZHIA ATTACCATA 440 VOLTE IN 24 ORE'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'esercito russo ha attaccato la regione di Zaporizhzhia 440 volte nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. "Il nemico ha lanciato attacchi aerei, con droni, con Mlrs", ha dichiarato, il nemico continua a cercare di avanzare nel settore di Zaporizhzhia.

MOSCA MINACCIA GLI ISTRUTTORI DELLA NATO "OBIETTIVO LEGITTIMO, PRONTI A COLPIRLI"

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

Se la Francia dovesse inviare degli istruttori militari in Ucraina, «questi rappresenterebbero un obiettivo assolutamente legittimo per le nostre forze armate». Non ha bisogno di molte spiegazioni il duro avvertimento lanciato ieri dal ministro degli Esteri russo Lavrov. Parole che arrivano nel pieno delle pericolosissime tensioni tra Russia e Occidente per la guerra in Ucraina. E proprio mentre il Cremlino non smette di scagliarsi contro il permesso che gli Usa hanno dato a Kiev di colpire in territorio russo con armi americane.

Nei giorni scorsi, fonti della Reuters e del Wall Street Journal hanno dichiarato che Macron vorrebbe formare una coalizione con l'obiettivo di addestrare le truppe di Kiev direttamente in Ucraina invece che all'estero. Un'ipotesi che a quanto pare però suscita non poche preoccupazioni in altri Paesi Nato, come Usa e Germania, che temono un conflitto diretto con la Russia. […]

Da Mosca arrivano avvertimenti su avvertimenti. E dopo le dichiarazioni di Lavrov anche il Cremlino ha detto la sua rincarando la dose. «Tutti gli istruttori che addestrano soldati ucraini non godono di alcuna immunità, siano essi francesi o meno», ha tuonato il portavoce di Putin mentre l'Eliseo annunciava che venerdì Macron e Zelensky si incontreranno a Parigi. […]

