LA PRIMA GRANA DIPLOMATICA PER GIORGIA MELONI ARRIVA DALLA CINA – LE SUE PAROLE SULLA “VIA DELLA SETA” (“NON RINNOVEREI L’ADESIONE DELL’ITALIA”) E SU TAIWAN (“INACCETTABILI LE MINACCE DELLA CINA”) FANNO INCAZZARE L’AMBASCIATORE DI PECHINO: “DI RECENTE, LA PARTE CINESE HA NOTATO ALCUNE OSSERVAZIONI NEGATIVE CHE SFRUTTANO LA QUESTIONE DI TAIWAN PER STIMOLARE UN APPROCCIO OSTILE NEI CONFRONTI DELLA CINA. TAIWAN È UNA PARTE INALIENABILE DELLA CINA. ATTRIBUIAMO GRANDE IMPORTANZA ALLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON L'ITALIA E DESIDERIAMO COLLABORARE CON LA PARTE ITALIANA PER MANTENERE INSIEME LA CORRETTA DIREZIONE DELLO SVILUPPO DEL PARTENARIATO”

giorgia meloni

MELONI, NON RINNOVEREI ADESIONE A BELT AND ROAD DELLA CINA

(ANSA) - L'abbraccio dell'Italia alla Belt and Road, la nuova Via della Seta della Cina, è stato un "grosso errore": lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in un'intervista scritta alla Cna, l'agenzia di Taiwan, aggiungendo, sulla conferma al 2024 dell'adesione: "se mi trovassi a dover firmare il rinnovo di quel memorandum domani mattina, difficilmente vedrei le condizioni politiche". Meloni precisa che con un governo di centrodestra "è certo che Taiwan sarà una questione fondamentale per l'Italia", definendo "inaccettabile" le minacce della Cina. "Ho seguito da vicino con disagio" ciò che sta accadendo intorno a Taiwan.

DIFESE TAIWAN

AMB. CINA A MELONI, FORTE MALCONTENTO PER PAROLE SU TAIWAN

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Di recente, la parte cinese ha notato alcune osservazioni negative che sfruttano la questione di Taiwan per stimolare un approccio ostile nei confronti della Cina. Di ciò manifestiamo il nostro forte malcontento e la ferma opposizione". Così il portavoce dell'ambasciata cinese in Italia replica alle affermazioni rilasciate dalla leader Fdi Giorgia Meloni su Taiwan in un'intervista alla Cna, l'agenzia di Taiwan. "Taiwan è una parte inalienabile della Cina. La questione di Taiwan riguarda la sovranità e l'integrità territoriale cinese", aggiunge l'ambasciata.

PRODUZIONE MISSILI TAIWAN

"Gli affari di Taiwan - afferma il portavoce dell'ambasciata cinese a Roma - sono puramente affari interni della Cina e non tollerano interferenze esterne. Il principio di una sola Cina è il consenso della comunità internazionale e la norma fondamentale delle relazioni internazionali, nonché la premessa politica e la base con cui la Cina stabilisce e sviluppa le relazioni diplomatiche con tutti i Paesi, Italia compresa. Sollecitiamo tutti a rendersi conto dell'estrema sensibilità della questione di Taiwan, a rispettare seriamente il principio di una sola Cina, a non inviare segnali fuorvianti alle forze separatiste dell'"indipendenza di Taiwan".

LA STRATEGIA DEL PORCOSPINO - TAIWAN VS CINA

AMB. CINA A ITALIA, AUSPICIO RISPETTO RECIPROCO CONTINUI

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con l'Italia e desidera collaborare con la parte italiana per mantenere insieme la corretta direzione dello sviluppo del partenariato strategico globale sino-italiano, persistere nel rispetto reciproco, salvaguardare l'amicizia bilaterale ed approfondire le cooperazioni reciprocamente vantaggiose nei vari settori. Ci auspichiamo che gli amici italiani continuino a svolgere ruolo positivo per la promozione delle relazioni sino-italiane". Così il portavoce dell'ambasciata cinese in Italia dopo l'intervista di Meloni in un'intervista alla Cna, l'agenzia di Taiwan.

ESERCITAZIONI CINA TAIWAN

"Non importa - sostiene l'ambasciata di Pechino a Roma - come cambia la situazione internazionale, una cooperazione aperta e di mutuo vantaggio dovrebbe essere per sempre la corrente principale dello sviluppo delle relazioni Cina-Italia".