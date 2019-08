22 ago 2019 13:56

PRIMA I RENZIANI (FUORI DAL PARLAMENTO)! – ZINGARETTI DETTA ATTRAVERSO "REPUBBLICA" LE SUE CONDIZIONI NON NEGOZIABILI: ABOLIZIONE TOTALE DEI DECRETI SICUREZZA (COSI' SALVINI VOLA AL 60%), PREACCORDO SULLA FINANZIARIA E NO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. UN MODO PER FAR SALTARE LA TRATTATIVA RPIMA ANCORA CHE INIZI. PETER GOMEZ TRADUCE DAL POLITICHESE: "PER ZINGARETTI LA PRIORITA' E' ANDARE AL VOTO PER FARE FUORI I RENZIANI, IL TAGLIO AI DEPUTATI HA L'OK ANCHE DI RENZI"