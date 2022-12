PRIMA TE CAZZIO E POI TE CACCIO! DOPO IL LITIGIO SOCIAL IL SINDACO DI RIETI E LA MOGLIE NON VIVONO PIÙ SOTTO LO STESSO TETTO - LA CRISI SAREBBE DEFLAGRATA A SEGUITO DEL POST PUBBLICATO DOMENICA SU FACEBOOK DA MARTA CIFERRI ("QUANDO HAI FINITO DI FARE SERATA CHIAMAMI"). LA REPLICA DEL PRIMO CITTADINO DANIELE SINIBALDI: "ABBIATE LA SENSIBILITÀ DI RISPETTARE LA NATURA PRIVATA DI QUESTA VICENDA"

Da roma.repubblica.it

daniele sinibaldi

La crisi di coppia tra il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e la moglie Marta Cifferi sarebbe deflagrata definitivamente con il messaggio pubblicato su Facebook da Ciferri domenica sera ("sono sola a casa con un bimbo"). Al punto che, secondo i bene informati, i due non vivrebbero più nella stessa casa. Almeno temporaneamente.

Secondo rumors che circolano a Rieti tra le persone più vicine alla coppia, i due - riporta Il Messaggero - dopo 15 anni e, un anno fa la nascita di un figlio, si sarebbero presi del tempo per riflettere e capire come aggiustare le cose. Una classica pausa di riflessione.

daniele sinibaldi 1

Sembra che domenica scorsa Sinibaldi si trovasse al ristorante La Foresta in occasione del "Giro d'Italia", la kermesse enogastronomica organizzata dalla delegazione di Rieti dell'Associazione italiana sommelier. Il classico post istituzionale, ma con alcune foto pubblicate a tarda notte che ritraevano il sindaco particolarmente sorridente, deve aver irritato particolarmente la donna, che si trovava sola a casa con il figlio senza riuscire a mettersi in contatto con il marito.

Ciferri si è sfogata così su Facebook. "Quando hai finito di fare serata se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, sono sola a casa con un bimbo di un anno". Il messaggio dopo qualche ora è stato cancellato. Ma gli internauti avevano già fatto uno screenshot che lunedì ha preso a circolare in Rete e che ha acceso la polemica pubblica.

il messaggio della moglie di daniele sinibaldi

Martedì Sinibaldi ha cancellato gli appuntamenti pubblici, è stato intercettato dai cronisti alla Camera dopo un incontro con il sottosegretario e compagno di partito Paolo Trancassini. "Abbiamo fatto pace - ha detto - mia moglie si è sbagliata, pensava di mandarmi un messaggio privato, invece l'ha pubblicato sulla bacheca, poi l'ha cancellato".

Frasi che esprimo concetti diversi rispetto al contenuto del post pubblicato sempre nella stessa giornata: "In tutte le famiglie capitano purtroppo incomprensioni - scrive Sinibaldi - ma mai avrei pensato che qualcuno volesse trasformarle addirittura in un caso nazionale. Ora, però, per noi è fondamentale recuperare un po' di serenità in famiglia. Per questo auspico che tutti, d'ora in poi, abbiano la sensibilità di rispettare la natura privata di questa vicenda, anche e soprattutto evitando di tirare in mezzo nostro figlio che, tanto per me quanto per Marta, ha la priorità su tutto il resto".

marta ciferri daniele sinibaldi

Anche Ciferri ha pubblicato sul suo profilo un messaggio dello stesso tenore. "Mai avrei pensato - scrive - che il mio post potesse determinare questa risonanza mediatica. Ringrazio coloro che hanno voluto mostrarmi vicinanza, perché non mi sono sentita giudicata ma compresa. A tutti è capitato di discutere con il proprio compagno, purtroppo, l'esposizione pubblica in questo non aiuta. Ad ogni modo vorrei poter riportare le cose nella sfera familiare, anche per consentirci di affrontarle con maggiore serenità".

Messaggi molti simili, tesi entrambi a spegnere la polemica accesa dal post pubblicato dalla donna in un momento di rabbia.

daniele sinibaldi 1 DANIELE SINIBALDI