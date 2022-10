13 ott 2022 12:22

LA PRIMA VOTAZIONE È ANDATA (MALE) – FUMATA NERA ALLA CAMERA: NESSUNO HA RAGGIUNTO IL QUORUM RICHIESTO DI 267 VOTI, I 2/3 DEI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA RICHIESTI PER FAR SCATTARE L’ELEZIONE: CI SONO STATI 4 VOTI PER MOLINARI E 3 PER LETTA – LA SECONDA VOTAZIONE SARÀ ALLE 14