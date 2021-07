I PRIMI EFFETTI DELLA GUERRA CONTE-GRILLO - A TORINO IL VOTO M5S INCORONA LA MOVIMENTISTA VALENTINA SGANGA, CRITICA NEI CONFRONTI DEI VERTICI PENTASTELLATI - IL DUBBIO SULL'ALLEANZA CON IL CENTROSINISTRA DOPO IL PRIMO TURNO (MAGNA TRANQUILLA, IN OGNI CASO IL CENTRODESTRA HA LA VITTORIA IN TASCA) – ROUSSEAU ADDIO: A TORINO SI E’ VOTATO CON NUOVO SISTEMA, SKYVOTE (GESTITO DA UN'AZIENDA INDIPENDENTE DALL'UNIVERSO GRILLINO, LA MULTICAST SRL)

Bernardo Basilici Menini per "la Stampa"

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno scelto: sarà Valentina Sganga il successore di Chiara Appendino. La capogruppo subalpina del partito è ufficialmente la candidata alle prossime elezioni amministrative di Torino.

Il tutto dopo la dodici ore di voto su Sky Vote, la piattaforma utilizzata per le primarie grilline dopo gli scontri Casaleggio-M5S che hanno reso inutilizzabile la storica Rousseau. Sganga vince con un margine contenuto: 54,24% dei voti, contro il 45,76% di Andrea Russi, il suo sfidante e collega tra i banchi del Consiglio comunale.

Lei, "movimentista", vicina alla base e ai malumori degli attivisti nei confronti dei vertici, lui "governista", grande sostenitore della leadership di Giuseppe Conte e aperto alla parentesi Mario Draghi ai vertici del governo. I dati dell'affluenza, ancora, non si conoscono. E non dovrebbero essere entusiasmanti, se lo stesso capo politico pro tempore M5S Vito Crimi ha parlato di «numeri abbastanza limitati essendo una votazione solo su Torino». In realtà, già nei giorni scorsi, i problemi sulla reale consistenza degli elettori attivi si erano sentiti tutti, visto che molti iscritti, negli anni, hanno abbandonato la militanza.

Ma Crimi loda «un'esperienza importante, perché abbiamo inaugurato questo sistema di voto che ci ha dato garanzie per sicurezza e riservatezza dei dati, oltre che per capacità e flessibilità». Insomma, se il capoluogo subalpino era un test sul nuovo sistema, sembra che SkyVote (gestito da un'azienda indipendente dall'universo grillino, la Multicast Srl) verrà utilizzato anche nelle prossime consultazioni. «Con un sondaggio fatto durante il voto è emerso un grado di soddisfazione del 99% per la piattaforma. La società ha monitorato attivamente che non ci fossero anomalie e questa è un'ulteriore garanzia del corretto svolgimento delle operazioni», ha ribadito il capo politico.

Sganga, nel frattempo, esulta: «Sono ufficialmente la candidata sindaca», ha detto, ringraziando il suo sfidante Russi, che definisce «amico e candidato leale. Percorrerò questa strada con lui, con tutti i consiglieri e gli attivisti che in questi anni hanno lavorato per la città. È una grande responsabilità che affronterò con determinazione e impegno». Il risultato è stato immediatamente riconosciuto da Russi: «Io sono e continuerò ad essere al servizio di Torino e dei cittadini».

Chiara Appendino fa arrivare la sua benedizione negli stessi minuti, dicendosi "certa che Valentina saprà fare squadra per valorizzare al massimo i risultati ottenuti in questi anni, che saprà raggiungerne di nuovi e che permetterà a Torino di continuare quel processo di cambiamento avviato nel 2016". Lo stesso Crimi sottolinea la continuità dell'azione amministrativa, spiegando che la sindaca «effettuerà il passaggio del testimone a Valentina per continuare il suo splendido lavoro». Oggi è in programma l'incoronazione ufficiale. Subito dopo, l'agenda politica.

Con un tema più grande di tutti: se tendere o meno la mano, tra il primo e l'eventuale secondo turno, al centrosinistra.