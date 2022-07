1 lug 2022 11:12

IL PRIMO EFFETTO DEL RAFFORZAMENTO DELLA NATO? HA UCCISO OGNI PROPOSITO DI DIFESA COMUNE EUROPEA - GLI STATI UNITI HANNO RIPRESO LA LEADESHIP DELL’OCCIDENTE MA SI SONO ANCHE ASSICURATI CHE L’UE NON DIVENTI AUTONOMA MILITARMENTE - WASHINGTON HA AUMENTATO DA 80 A 100 MILA IL NUMERO DEI SOLDATI DI STANZA IN EUROPA; HA FATTO SAPERE CHE INSEDIERÀ IL COMANDO DI UN CORPO D'ARMATA IN POLONIA; INVIERÀ SISTEMI DI DIFESA IN ITALIA, AEREI DA COMBATTIMENTO AL REGNO UNITO, INCROCIATORI ALLA SPAGNA - RISULTATO? IN EUROPA COMANDA L’AMERICA…