IL PRIMO MINISTRO (APERTAMENTE) GAY D'AMERICA SARÀ PETE BUTTIGIEG: IL SINDACO DELLA CITTADINA DELL'INDIANA RICOMPENSATO DA BIDEN (OBAMA) PER AVER MOLLATO LA CORSA AL MOMENTO GIUSTO, CIOÈ PRIMA DEL SUPER TUESDAY - BIDEN VOLA IN GEORGIA DOVE SI È GIÀ INIZIATO A VOTARE PER I BALLOTTAGGI DEL SENATO: SE I DEM RIUSCISSERO A VINCERE (DIFFICILE), POTREBBERO PAREGGIARE COI REPUBBLICANI - MITCH MCCONNELL RICONOSCE LA VITTORIA E PLACA I TRUMPIANI: NON CONTESTATELA AL CONGRESSO

1.BUTTIGIEG AI TRASPORTI: SARÀ IL PRIMO MINISTRO GAY

JOE BIDEN PETE BUTTIGIEG

Da “il Giornale”

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà Pete Buttigieg come ministro ai Trasporti. Lo ha riferito Cnn, citando fonti vicine a Biden. L' ex sindaco di South Bend, in Indiana, nonché candidato alle primarie democratiche del 2020 e poi ritirato dopo i primi risultati molto positivi, otterrebbe così un posto di primo piano nel governo federale. Buttigieg potrebbe diventare il primo ministro Lgbtq+ confermato dal Senato. Ma la campagna elettorale di Biden non è conclusa.

Il giorno dopo che il collegio elettorale lo ha confermato presidente, il democratico è tornato in Georgia per sostenere i due candidati dem al Senato, Jon Ossoff e Raphael Warnock. Il ballottaggio è previsto per il 5 gennaio, ma l' early voting è iniziato, e se i due sconfiggeranno alle urne i repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler la sorte del Senato cambierà. Con essa anche quella del mandato Biden-Harris.

JOE BIDEN PETE BUTTIGIEG

2.USA: BIDEN SCEGLIE EX GOVERNATRICE MICHIGAN ALL'ENERGIA

(ANSA) - Joe Biden va avanti nel completare il quadro della sua squadra di governo e avrebbe riempito un'atra casella, quella di ministro dell'energia. La scelta, secondo le anticipazioni di alcuni media non ancora confermate, sarebbe caduta sull'ex governatrice ed ex procuratrice generale del Michigan Jennifer Granholm, 61 anni, di origini canadesi. Attualmente Granholm è commentatrice politica sulla Cnn.

DONALD TRUMP MITCH MCCONNELL

3.APPELLO MCCONNELL, BASTA SFORZI PER RIBALTARE VOTO

(ANSA) - Il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, che ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden, avrebbe rivolto ai senatori del suo partito un appello, secondo quanto riporta il New York Times: porre fine agli sforzi di ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali, non partecipando all'ultimo tentativo quando il Congresso si riunirà per contare i voti del collegio elettorale il 6 gennaio.

4.USA: BIDEN, HO TELEFONATO A MCCONNELL, BUONA CONVERSAZIONE

mitch mcconnell

(ANSA) - Joe Biden ha detto di aver chiamato il leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell per ringraziarlo delle dichiarazioni con cui aveva riconosciuto la sua vittoria e di avuto con lui una "buona conversazione". I due, nonostante le divisioni politiche, sono legati da una vecchia e franca amicizia consolidata nei tanti anni trascorsi insieme al Senato.

5.BIDEN VOLA IN GEORGIA PER BALLOTTAGGI DECISIVI PER IL SENATO

(ANSA) - All'indomani del voto del collegio elettorale che lo ha incoronato presidente, Joe Biden vola ad Atlanta, in Georgia, per sostenere i due candidati democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock nei ballottaggi del 5 gennaio che decideranno le sorti del Senato e anche della sua amministrazione. Se la camera alta del Congresso resterà sotto il controllo dei repubblicani, per il ticket dem la strada sarà in salita, con maggiori ostacoli per la conferma dei ministri e la realizzazione dell'agenda. Il voto anticipato per i ballottaggi è già cominciato ieri.

sharon stone pete buttigieg 1